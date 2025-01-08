殺母奪嬰只因求女心切？德國夫婦出庭受審

為了奪取一名烏克蘭難民女子新生的女嬰，一對德國中年夫婦殘忍地謀殺了嬰兒的母親和外祖母。他們在法庭上對罪行供認不諱，表示一切只是因為迫切地想要一個共同的女兒。

（德國之聲中文網）一對中年夫婦先後殺害了烏克蘭母女倆，只為將女兒誕下的襁褓嬰兒據為己有：這樣駭人聽聞的情節不是出現在刑偵小說中，而是發生在現實中的德國。曼海姆州立法院本周開庭審理這起涉嫌謀殺案件，43歲的丈夫和45歲的妻子面無表情地出現在法庭，他們對檢方指控的罪行供認不諱，並表示追悔莫及。

盼女心切導致殺母奪嬰？

根據檢方指控，這對中年夫婦去年3月分別殺害了一名27歲的女子和她51歲的母親，目的是將年輕女子當時剛出生五個星期的嬰兒據為己有。他們被控劫持未成年人。檢方在闡述犯罪動機時指出，這對夫婦多年來一直想要生一個共同的女兒但始終未如願。

被告男子職業為屠夫和廚師，他在法庭上委託律師宣讀的認罪聲明表示：「我對自己所做的一切後悔莫及。」他表示自己無法理解事情怎麼會發展到這個地步。「我等待獲得我應有的懲罰。」被告女子是辦公室文員出身，此前還曾以足療護理為職業。她也透過律師表示：「我犯下了大錯。」如果可以的話，她希望時間能夠倒轉回去。「我的孩子們也不再有母親了。」根據檢方提供的訊息，這對夫婦共同撫養著四個孩子，其中包括二人共同所生的一個兒子。

最遲2023年3月，這對德國夫婦就下定決心要劫持一名新生女嬰，冒充自己的孩子。在此之前，女子經歷了一次流產。夫婦倆先是在捷克和瑞士有目的地搜尋可以劫持的新生兒，同時又在自己身邊打聽有沒有被告人懷孕或是有嬰兒等待領養。根據檢察署的調查，他們後來可能是在2023年底開始和烏克蘭難民接觸，並且加入了一個援助難民的Telegram聊天群組。

假借幫助之名接近受害人

在這個聊天群組裡，他們認識了一名在德國避難的27歲烏克蘭女子，她腹中的女兒即將誕生，希望可以得到一些翻譯上的幫助。直到被害之前，她和自己的母親以及2024年出生的嬰兒一同居住在德國西南部巴符州小城維斯洛赫（Wiesloch）的一個難民安置所。

在鎖定加害目標之後，這對德國夫婦在桑德豪森（Sandhausen）市政府戶籍處為自己自稱於2024年2月初在家中誕生的女兒申請出生證明——並且還如願拿到了相關文書。為了騙過戶籍工作人員，他們提交了一份虛假的分娩證明。

檢方調查認為，最遲在被害人的女兒2月份出生之後，這對夫婦就開始策劃謀殺罪行。拒信，他們在3月6日陪烏克蘭母女倆到餐館用餐的時候，偷偷給他們下了鎮靜藥物。在51歲的母親說自己不舒服之後，這對夫婦先是把27歲的女兒和嬰兒送回家，然後謊稱要帶她的母親去醫院。

但是他們沒有去醫院，而是把車開到了卡爾斯魯厄附近的一個人工湖，並將這位烏克蘭母親打死。據檢方闡述，被告男子應該是用從建材市場買來的橡膠錘子對著被害人頭部「全力重擊了至少四次」，然後將屍體沉入湖中。被害人死於頭部重傷。

女兒的屍體在萊茵河畔被經過的路人發現 圖片來源： René Priebe/dpa/picture-alliance

在完成謀殺第一步之後，這對夫婦又回去接那位27歲的年輕女子和嬰兒，謊稱她母親突發心臟病，要帶她們去醫院看望。據悉被告男子把車開到了霍肯海姆（Hockenheim）的萊茵河堤壩附近，又在那裡用相似的手法重擊女子頭部將其殺死。為了毀屍滅跡，這對夫婦將屍體點燃，之後帶著嬰兒開回了家。

「我們特別想要一個共同的女兒」

男被告在法庭證詞中表示：「我們特別想要一個共同的女兒，這是我妻子最迫切的願望。」據悉被告夫婦曾經接受助孕治療但未果，女子自稱已經流產多次。檢方提供的訊息顯示，這對夫婦是重組家庭，男子有一個女兒，女子有兩個兒子，他們結婚後育有一子。

男子自稱在作案前的一段時間裡經常服用古柯鹼和安非他命，在行兇當天也服用了。據精神科鑑定專家稱，被告男子大量吸食的資金來源於倒買倒賣安非他命，並自稱時常出現幻聽和幻視症狀。

路人發現燒焦屍體

2024年3月7日，一名散步的行人在萊茵河岸發現了27歲被害人的屍體。3月13日警方將嫌疑人夫婦逮捕，調查人員找到被劫持嬰兒時，發現孩子毫發無傷。3月19日，警方的潛水人員在案發湖中打撈到了嬰兒外祖母的屍體。

警方專業潛水師正在打撈屍體 圖片來源： René Priebe/dpa/picture-alliance

目前這名嬰兒已經差不多11個月大。在母親和外祖母紛紛被害去世後，她先是由一個看護家庭照管了幾個月。去年6月，嬰兒21歲的小姨——被害年輕女子的妹妹接管了監護權，隨後帶著孩子回到了烏克蘭。她作為共同原告也委託律師出席了庭審，並譴責這是一起「惡魔般的罪行」。代理律師表示要申請法院判處兩名被告終身監禁。

據德新社報導，該案審理程序預計需要9個庭審日，法院可能會在2月21日宣判。

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（德新社）

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