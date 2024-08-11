「正義與對侵略者施壓」--澤倫斯基在庫爾斯克攻勢以來首次表態

烏克蘭總統首次就該國軍隊對庫爾斯克地區的攻勢表態，稱這表明烏克蘭有能力確保和平，並向侵略者施加必要的壓力。與此同時，烏總統辦公室表示，為阻止無辜平民死亡，必須摧毀俄羅斯軍事基礎設施。

（德國之聲中文網）烏克蘭對俄羅斯庫爾斯克地區發動攻勢後數日，總統澤倫斯基首次表明立場。他在晚間影片中表示，軍隊指揮官蘇爾斯基（Olexander Syrskyj）向他匯報了「戰爭向侵略者領土的推進」。

澤倫斯基說，由此，烏克蘭證明的確有能力確保正義，並施加對侵略者必要的壓力。對於烏軍向俄羅斯領土挺進的現況，澤倫斯基以及基輔軍方未提供更具體訊息。

俄羅斯此前表示，烏克蘭軍隊周二進入庫爾斯克地區。俄塔斯社周六引述地區災難防護部稱，烏軍進入庫爾斯克地區後，俄方展開大規模人員疏散行動。超過76000人從邊境附近轉移到安全地帶。

「摧毀俄羅斯軍事基礎設施」

周日，烏克蘭總統辦公室負責人葉爾馬克（Andrij Jermak）表示，為阻止平民傷亡，有必要摧毀俄羅斯的打擊能力。

他發布一則最新影片，顯示救援人員在廢墟中營救。俄羅斯對基輔附近的這次襲擊中，一名四歲的小男孩及其父親遇難。據稱，一架無人機擊中這個家庭的房子。

葉爾馬克就俄羅斯的侵略戰爭表示：「有必要摧毀其軍事基礎設施，因為敵人不接受其它論據。」此外，烏克蘭也希望盡快獲得西方盟國對於使用更遠射程的導彈攻擊俄羅斯領土的許可。烏總統澤倫斯基此前表示，他對於美國、英國、法國的決定抱有很大期望。「我們會很高興看到強有力的決定，促成正義的和平。」

跨越邊界 烏克蘭突襲庫爾斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、路透社）

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