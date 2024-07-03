歐足聯調查土耳其球員「灰狼」手勢

土耳其在歐洲盃八分之一決賽2：1戰勝奧地利，連進兩球的土耳其球員德米拉爾擺出「灰狼」手勢，歐足聯周三（7月3日）宣佈對此展開調查。

（德國之聲中文網）「灰狼」手勢被認為是在土耳其成立的極右翼「灰狼」運動的標誌。儘管這一手勢可追溯到土耳其的神話傳說，但通常是表達對該極右翼運動及其理念的認同和歸屬。

「灰狼」運動於1960年代成立，代表一種種族主義意識形態，認為突厥族具有歷史和道德的優越性，對其他種族則有歧視。

60年代和90年代，該運動成員被指控實施大量政治謀殺，包括對庫爾德人、伊斯蘭阿列維派、社會主義者和工會成員。

「灰狼」手勢被認為是在土耳其成立的極右翼「灰狼」運動的標誌，代表一種種族主義意識形態。在德國，「灰狼」運動的分支受到聯邦憲法保護局的監控 圖片來源： Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

土極端民族主義政黨批評歐足聯調查

土耳其極端民族主義政黨民族行動黨（MHP）也屬於該運動。該黨是土耳其總統艾爾多安的執政夥伴。

民族行動黨主席巴赫切利（Devlet Bahceli）稱，歐足聯對德米拉爾（Merih Demiral）展開調查的做法是一種「挑釁」，「帶有極度的成見並且是錯誤的」。

在德國，「灰狼」運動的分支受到聯邦憲法保護局的監控。該分支有超過12000名成員，是德國最大的極右翼組織之一。

德國內政部長費澤爾譴責使用極右翼和種族主義的象徵標識，呼籲歐足聯採取行動。

（德新社）

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