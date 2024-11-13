歐盟需要擔心與美國的貿易戰嗎？

隨著川普再次當選美國總統，許多歐洲企業擔心他承諾的關稅浪潮可能會導致貿易戰。是他們反應過度，還是歐盟需要做好更充分的準備？

（德國之聲中文網）川普十分青睞關稅。在第一個總統任期內，他推出了一系列針對洗衣機、太陽能電池板、鋼材和鋁材進口的法案，打擊了世界各國--無論是否是政治盟友。

在這一次的總統競選中，他做了更多承諾。再過兩個多月，自稱"關稅俠 "（tariff man）的川普将宣誓就任第 47任美國總統。為了將製造業工作崗位帶回美國，川普曾考慮對所有進口到美國的商品徵收10%的關稅，後來又稱提高到20%。對來自中國的產品，他甚至計劃徵收60%的關稅。

歐洲商品將變得更加昂貴。而美國對中國商品徵收高額關稅也會損害歐洲。如果中國無法再向美國出口商品，就會向歐洲傾銷，可能會衝擊歐洲市場。

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川普眼中的"小中國"

川普将注意力集中在中國身上，但也稱歐盟為 "小中國"（mini China）。10 月底，他警告說，歐盟最終將付出代價，並承諾通過 "川普互惠貿易法案"。

"他們不買我們的汽車，他們不買我們的農產品。他們在美國銷售成千上百萬的汽車，"川普在賓夕法尼亞州的一次集會上說："不，不，不。他們必須付出巨大代價"。

從歐盟銷往美國的商品確實遠多於從美國進口的商品，但雙方有很多共同點，一旦鬧翻，也會一同遭受很多損失。

美國和歐盟之間的關稅衝突也可能給美國經濟帶來問題。美國無端加徵關稅無疑會導致報復性的反制關稅，並可能推高美國的消費者物價，加劇通貨膨脹。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在祝賀川普获勝的致辭中提醒川普，他們不僅僅是盟友，更有著跨大西洋的共同立場。

"人民之間真正的夥伴關係將我們八億公民緊密聯繫在一起。"她寫道："大西洋兩岸數以百萬計的工作崗位和數十億美元的貿易和投資取決於我們經濟關係的活力和穩定。"

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貿易保護主義的代價

專家表示，川普提出的經濟政策將給歐盟，尤其是德國帶來重大困擾。美國無端加徵關稅將導致歐盟的反制措施，比如對美國商品的報復性關稅。

"川普的關稅對歐洲經濟構成嚴重威脅，特別是德國等出口導向型國家。"比利時布魯格爾智庫的貿易和國際經濟研究員普瓦捷（Niclas Poitiers）說："歐洲經濟仍在受長期從俄羅斯購買能源這一錯誤決定的困擾，並受到中國需求下降的影響。川普的關稅將使其經濟前景蒙上更大陰影。"

慕尼黑ifo經濟研究所的主任費斯特（Clemens Fuest）在美國大選次日發表的一份新聞稿中警告，川普的議程有明顯的保護主義色彩，其基礎是更高的進口關稅和更多的國際貿易限制，尤其是對中國和歐洲。

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根據 ifo 研究所的計算，對進口商品徵收 20% 的關稅會導致德國對美國的出口下降約 15%，造成 330 億歐元（約合 353 億美元）的經濟損失。

科隆的德國經濟研究所（IW）的估算則顯示，在川普的四年任期內，如果雙方都徵收10%的關稅，貿易戰將使德國經濟損失1270億歐元。20% 的關稅則會使德國經濟損失1800億歐元。

把外國貨拒之門外

歐盟經濟增長緩慢有目共睹。德國作為其最大的經濟體，目前正走向連續第二年的萎縮，其經濟增長尤其依賴於汽車出口。美國的新關稅將使情況變得更糟。

德國工業聯合會（BDI）發布的一份文件稱，歐盟需要提高自身競爭力、加強國防能力並應對中國帶來的挑戰。當務之急是防止新的關稅。如果無法阻止，就需要採取反制措施，但這需要歐盟所有27個成員國統一立場。

位於華盛頓的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）的公共政策專家彭妮‧納斯（Penny Naas）說，川普认為關稅是推進其重建國內製造業目標和在國際談判中提供籌碼的有效工具。她說，川普认為關稅是消除貿易不平衡的有效途徑，他最優先考慮的徴税對象可能是鋼鐵、汽車和為美國提供大量製造業就業機會的商品。

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好朋友，明算賬

"川普是個生意人，他過去曾用關稅威脅迫使貿易夥伴讓步。"納斯對德國之聲說，如果有貿易出超的國家已經開始與即將上任的政府對話，希望從美國購買更多商品，她也不會感到驚訝。

普瓦捷則強調，川普的關稅不會像一些人擔心的那樣導致全球化和貿易的終結。他認為，即將到來的川普总統任期可能標誌著美國主導的全球化的終結。但這不會導致全球化的終結，因為大多數國家仍然對合作感興趣。

他補充說，重要的是，歐盟必須停止拖延經濟一體化。"歐洲現在必須與志同道合的國家建立合作，以維護其在很大程度上建立在貿易基礎上的繁榮。"

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