歐盟通過首部打擊暴力侵害婦女行為法律

歐盟通過了首部打擊暴力侵害婦女行為的法律。除嚴懲家暴外，該法律要求所有歐盟國家將切割女性生殖器官、強迫婚姻和網路騷擾定為刑事犯罪。

（德國之聲中文網）歐盟國家5月7日為該集團首部專門打擊暴力侵害婦女行為的法律開了綠燈。

這項全面的新法旨在保護婦女在歐盟免受基於性別的暴力、強迫婚姻、切割女性生殖器官和網路暴力（如網路跟蹤和未經同意分享親密圖像）的侵害。

家庭暴力受害者將更容易舉報犯罪行為。根據新法，家庭暴力將被處以最高五年的監禁。

針對兒童、配偶、前配偶、政界人士、記者和人權活動家的犯罪懲罰可能會更加嚴厲。

但是，一些成員國之間就強姦的定義產生了爭議，未能就此達成共識。

德國在打擊家暴方面表現如何？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"這是促進婦女權利的開創性時刻"

"針對婦女的暴力和家庭暴力是一種長期存在的犯罪行為。" 比利時副首相范蒂切特（Paul Van Tigchelt）說，"這項法律將在歐盟範圍內保證犯罪者將受到嚴厲制裁，受害者將得到他們所需的一切支持。"

歐洲議會於今年4月批准了新法提案，成員國於5月7日正式通過，這是該提案成為法律的最後一道程序。歐盟各國現在有三年的時間將這些規則轉化為國內法律。

比利時性別平等國務秘書勒魯瓦（Marie-Colline Leroy）說："這是促進婦女權利的開創性時刻。"

她說："只有當婦女在生活中不必擔心受到騷擾、暴力攻擊或人身傷害時，真正的平等才能實現。這項法律是實現這一目標的重要一步。"

土耳其女性對家暴說「不」！ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

歐盟對強姦沒有統一的定義

然而，儘管歐盟一致同意立法的必要性，但該法律文本卻未能確定強姦的共同定義，這也是談判期間爭論的焦點。

義大利和希臘等國贊成加入這一定義，而德國和法國則認為歐盟對此沒有權限。

周二在布魯塞爾召開會議之前，西班牙平等部長雷東多（Ana Redondo ）說，她希望這項立法"更加雄心勃勃一些"。

但她說，這項法律仍然是一個"良好的起點"。

(法新社，天主教通訊社)

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。