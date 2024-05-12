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歐盟通過首部打擊暴力侵害婦女行為法律

2024年5月12日

歐盟通過了首部打擊暴力侵害婦女行為的法律。除嚴懲家暴外，該法律要求所有歐盟國家將切割女性生殖器官、強迫婚姻和網路騷擾定為刑事犯罪。

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2023年11月25日，許多女性參加了義大利米蘭舉行的制止暴力侵害婦女行為國際日示威活動
2023年11月25日，許多女性參加了義大利米蘭舉行的制止暴力侵害婦女行為國際日示威活動圖片來源： Luca Bruno/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）歐盟國家5月7日為該集團首部專門打擊暴力侵害婦女行為的法律開了綠燈。

這項全面的新法旨在保護婦女在歐盟免受基於性別的暴力、強迫婚姻、切割女性生殖器官和網路暴力（如網路跟蹤和未經同意分享親密圖像）的侵害。

家庭暴力受害者將更容易舉報犯罪行為。根據新法，家庭暴力將被處以最高五年的監禁。

針對兒童、配偶、前配偶、政界人士、記者和人權活動家的犯罪懲罰可能會更加嚴厲。

但是，一些成員國之間就強姦的定義產生了爭議，未能就此達成共識。

德國在打擊家暴方面表現如何？

"這是促進婦女權利的開創性時刻"

"針對婦女的暴力和家庭暴力是一種長期存在的犯罪行為。" 比利時副首相范蒂切特（Paul Van Tigchelt）說，"這項法律將在歐盟範圍內保證犯罪者將受到嚴厲制裁，受害者將得到他們所需的一切支持。"

歐洲議會於今年4月批准了新法提案，成員國於5月7日正式通過，這是該提案成為法律的最後一道程序。歐盟各國現在有三年的時間將這些規則轉化為國內法律。

比利時性別平等國務秘書勒魯瓦（Marie-Colline Leroy）說："這是促進婦女權利的開創性時刻。"

她說："只有當婦女在生活中不必擔心受到騷擾、暴力攻擊或人身傷害時，真正的平等才能實現。這項法律是實現這一目標的重要一步。"

土耳其女性對家暴說「不」！

歐盟對強姦沒有統一的定義

然而，儘管歐盟一致同意立法的必要性，但該法律文本卻未能確定強姦的共同定義，這也是談判期間爭論的焦點。

義大利和希臘等國贊成加入這一定義，而德國和法國則認為歐盟對此沒有權限。

周二在布魯塞爾召開會議之前，西班牙平等部長雷東多（Ana Redondo ）說，她希望這項立法"更加雄心勃勃一些"。

但她說，這項法律仍然是一個"良好的起點"。

 (法新社，天主教通訊社)

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