歐盟調查中國醫療設備公共採購 擔憂優先本國企業

（德國之聲中文網）在周三（4月24日）公佈的這份文件 中，歐盟列舉中國政府文件中優先採購本土產品的條文：

中國《政府採購法》第十條，政府採購應採購本國貨物、工程、服務，除非在中國境內無法獲取等。

"中國製造2025"的一個目標是，到2020年，中國國產醫療設備在縣級醫院佔50%，到2025年達70%。

2021年中國《政府採購進口產品審核指導標準》要求地方部門加強315種產品的國產採購比例，其中包括178種醫療設備。

中國國務院2015年深化醫藥衞生體制改革通知中要求，公立醫院優先配置使用國產醫用設備和器械。

此外，文件還引述2007年中國《政府採購進口產品管理辦法》，其中對採購進口產品作出諸多手續要求。

文件中稱，中國系統性優先本國產品的限制措施讓歐盟產品和服務商處於顯著的系統性不利地位。

中國媒體：受到影響有限

這是歐盟發布"國際採購工具"（IPI）以來，首次調用該工具展開調查。如果發現不公平行為，歐盟可以限制中國企業對歐盟27國公共採購市場的准入。

文件稱，調查將為期9個月，不過歐委會可再延長5個月。

這份文件稱，北京"受邀提交其觀點及提供相關訊息"，中國也可"與歐委會開展磋商，以消除或緩解所提及的措施"。

如果發現不公平行為，歐盟可以限制中國企業對歐盟27國公共採購市場的准入 圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

據柏林墨卡托中國中心2023年一份報告，中國有全球第二大醫療設備市場，2022年的總價值約1350億歐元，僅次於美國。

中國媒體的報導中指出，近年來有文件要求，特別是在中國境內生產的外資企業平等參與政府採購。此外，鑑於IPI措施適用於不低於1500萬歐元的工程和特許權採購，以及不低於500萬歐元的商品和服務採購，一些中國醫療器械企業表示，自身在歐盟不存在單個招標500萬歐元以上的項目，因此所受的影響有限。

中國外交部：歐盟近期頻繁動用經貿工具箱

近來數月，布魯塞爾發起多項對中國的調查，涉及對綠色科技的補貼。

4月，歐盟宣佈調查中國風力渦輪機供應商。其它調查還包括中國對光伏板、電動汽車、電動列車的補貼。布魯塞爾尋求擺脫對中國廉價技術產品的過度依賴。

歐盟官員多次表示，鑑於對俄羅斯能源依賴的前車之鑑，希望降低與中國經濟關係的風險。

周二，歐盟議會還批准一項禁止使用強制勞動產品的法案，尚須歐盟理事會批准。該法案的支持者希望以此阻止中國包括新疆的產品。

周三，中國外交部對歐盟調查中國醫療設備公共採購回應稱，歐盟近期頻繁動用經貿工具箱和貿易救濟措施，發出的是保護主義訊號，針對的是中國企業，損害的是歐盟形象。外交部發言人汪文斌稱，歐盟一貫標榜是全球最開放市場，但外界看到的是一步步走向保護主義，敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，停止以各種藉口無端打壓限制中國企業。

（綜合報導）

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