歐盟與南方共同市場達成歷史性貿易協議

經過長達25年的談判，歐盟與與南美洲的貿易集團「南方共同市場」終於達成重大自由貿易協議，但這一協議仍面臨來自法國等國的阻力，其最終能否落地依舊存在不確定性。

（德國之聲中文網）歐盟周五（12月6日）與巴西、阿根廷及其他三個南美國家組成的南方共同市場（Mercosur）達成了一項重磅自由貿易協定，這標誌著長達25年的斷斷續續談判告一段落，但法國誓言要阻撓這一有爭議的協議。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱該協議是在全球保護主義抬頭之際的一項「真正的歷史性里程碑」。據美聯社報導，該協議一旦獲得批准，將創建全球最大的自由貿易區之一，覆蓋7.8億人口的市場，佔全球GDP近四分之一。

該協議的支持者表示，這項協議每年將為企業節省約42.6億美元的關稅支出，同時簡化繁瑣的行政程序，並取消義大利葡萄酒、阿根廷牛肉、巴西橙子和德國大眾汽車等產品的關稅。

彭博社報導稱，在面臨來自中國的激烈競爭以及美國當選總統川普的關稅威脅之際，這項協議對歐盟與南方共同市場而言是一個尋求商品新市場的機遇。這將是雙方迄今為止達成的最大規模的貿易協議。

法國反對

然而，法國、荷蘭等擁有大型奶製品和牛肉產業的國家對協議持反對態度。他們認為，該協議會使本地農民面臨不公平競爭，並可能造成環境破壞。

法國總統馬克宏表示，目前的協議「不可接受」，並強調各國政府尚未看到談判的「最終結果」。

確實，儘管協議取得突破性進展，但要最終生效還需經過歐洲議會的批准。參考過往經驗，這一協議的最終落地可能還需要數年時間。

如果法國想阻止該協議，它需要得到至少三個其他歐盟成員國的支持，並且這些國家的人口總和必須至少佔歐盟總人口的35%。

法國政府一直在爭取其他國家反對該協議，並點名奧地利、比利時、義大利、荷蘭和波蘭，稱這些國家也對協議存在擔憂，與法國持相似立場。

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農民的擔心

歐洲農民擔心廉價食品進口會危及他們的生計，因為南美國家在動物福利和農藥使用方面的標準與歐盟不同。過去一年來，由於環境規則、成本上升和未受管制的進口等問題，歐洲大陸爆發了大規模的農民抗議活動。

馮德萊恩在針對其「歐洲同胞」、特別是法國懷疑者發表的講話中指出：「我們已經聽到了你們的聲音，瞭解了你們的擔憂，並正在採取行動。」

「南方共同市場」由巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭以及最新加入的成員玻利維亞組成。其與歐盟自由貿易協議的談判可追溯至1999年在裡約熱內盧舉行的南方共同市場峰會。談判因經濟優先事項、監管標準和農業政策的分歧而一度中斷。保護主義傾向的抬頭也多次打破了達成協議的希望。2019年6月，談判代表宣佈達成一項包括關稅減免和環境標準承諾的協議。但協議從未實施。

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