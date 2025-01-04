歐盟籌劃新支付系統 抗衡Paypal、支付寶

（德國之聲中文網）歐洲央行（ECB）和德國聯邦銀行正在籌備推出數字歐元。當局希望，數字貨幣能有助於應對來自美國企業，以及比特幣和以太幣等加密貨幣的日益競爭。

歐洲央行和歐盟希望在今年年底之前釐清相關核心問題，並預計在2030年之前推出數字歐元。與此同時，還將建立一個歐洲支付系統。

減少依賴PayPal和萬事達卡

德國聯邦銀行董事會成員巴爾茨（Burkhard Balz）本周接受《南德意志報》採訪時表示，推出數字歐元和建立歐洲支付系統是重要的戰略項目，旨在使歐洲在支付領域不再依賴美國和中國。他指出：「將來與美國和中國的往來會變得更加激烈，我們必須做足準備。......這關乎自主性、韌性和效率。我們之後應該少依賴像PayPal和萬事達卡（Mastercard）這樣的美國服務供應商。」巴爾茨強調，雖然美國是歐洲的友好國家，但歐洲仍面臨數據可能存放在美國的風險。

巴爾茨也向《南德意志報》表示：「然而，是否關閉此類支付系統作為最後手段的決定權不在歐洲手上，我們不需要自欺欺人。」他還提到，與中國的關係也是如此，並舉例說明2024年德國舉辦的歐洲盃期間，「例如在法蘭克福的球迷廣場，只能使用支付寶或現金支付」。

2024年歐洲盃期間的支付寶廣告 圖片來源： Tom Weller/dpa/picture alliance

據《南德意志報》報導，巴爾茨提到這一項目的預估費用約為12億歐元。他補充說：「這只是一部分費用，使用數字歐元處理支付的基礎設施也將產生費用，這些費用目前無法具體估算。」

仍可繼續使用現金

對於人們擔憂該項目可能導致現金消失，巴爾茨回應道：「我們支持現金，並且希望繼續推動現金的使用，讓大家有選擇的自由。只要人們希望使用現金支付，我們就應該讓它繼續存在。 」歐洲央行和德國聯邦銀行過去曾多次強調，現金不會被取消。

歐盟擬推出數字歐元 現金會成為歷史嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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