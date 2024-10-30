歐盟正式對華電動車加徵關稅 中方：不接受

歐盟10月初投票通過對中國電動車加徵高額關稅，引發北京強烈反彈。雙邊長達數個月的貿易談判未果，歐盟委員會週二宣佈該項為期5年的額外關稅措施於已獲得批准，並發佈於歐盟官方公報，將自30日啟動。

（德國之聲中文網）歐盟質疑中國政府過度補貼，週二（10月29日）正式通過對中國製造電動汽車加徵高額關稅，以保護歐洲廠商。

除了原本10%的汽車進口關稅之外，新加徵的關稅介於7.8%到35.3%不等，預計實施5年。其中吉利（Geely）是18.8%、比亞迪（BYD）17%、上汽（SAIC）則是35.3%；美國企業特斯拉（Tesla）在中國廠製造的產品也面臨7.8%的新關稅。

歐盟去年10月對中國電動車展開反補貼調查，結論認定中國政府對業者的補貼，削弱了歐洲汽車廠商的利益。新的關稅週三（30日）生效，實施為期5年。

在此之前，歐中雙方舉行了8輪技術協商，盼商討關稅以外的替代選項。如今關稅雖底定，歐盟委員會仍表示會繼續談判過程；據路透社報導，雙方同意11月1日展開新一輪談判。

歐盟貿易事務專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）聲明表示：「我們進行了審慎的調查，採取這些符合比例、針對特定目標的措施，藉此維護了市場公平和歐洲的產業基礎。」他說，歐盟「歡迎競爭，但必須以公平的競爭環境為基礎」。

近期歐美各國紛紛質疑中國政府過度補貼電動車、太陽能板等新能源產業，可能導致產能過剩，威脅全球市場平衡。歐盟稱，中國每年300萬輛電動車的過剩產能，是歐盟市場規模的2倍；考慮到美國和加拿大已對其施加了100%關稅，中國電動車最有可能大量湧向歐洲。

此外，隨著比亞迪等中國電動車廠牌崛起，歐洲車企的優勢也減少了。根據歐盟委員會，中國電動車價格一般比歐洲製產品低20%。數據也顯示，中國品牌在歐洲的市佔率從2019年不到1%，增加到8%，2025年可能再增加到15%。

德國業者不滿

對中國電動車加徵關稅一事，在過去一年來引發歐盟內部分歧，德國和匈牙利等國持反對立場。德國是歐盟最大經濟體，也擁有許多重要的汽車大廠。10月初，德國在歐盟會議中對加徵關稅投下反對票；當時有10國支持、5票反對、12票棄權。

德國經濟部29日表示支持歐盟與中國正在進行的談判，希望能透過外交手段解決爭議，在保護歐盟產業的同時，也緩和貿易的緊張局勢。「聯邦政府支持市場開放，因為德國身為一個佈局全球、相互連通的經濟體，仰賴開放的市場環境。」

德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Mueller）批評歐盟的決定會升高貿易衝突的風險，「是全球自由貿易的退步，歐洲的繁榮、就業保障和經濟成長也會倒退」。

穆勒的聲明寫道，汽車廠商面對中國時「並不天真」，但因應挑戰應該要透過對話解決，而業者需要的是能幫助其保持國際競爭力、開拓新市場、專注於創新的產業政策。她還表示，新關稅會讓產品更貴，不利於歐洲的電動車轉型。

法新社引述《圖片報》（Bild）29日發佈的訪談指，VDA主張：「如果這裡的能源比美國或中國貴3到4倍，如果官僚主義總是讓我們浪費時間和金錢，如果我們繼續在稅的層面上越來越缺乏競爭力……這樣下去是行不通的。未來工作機會會越來越多都出現在國外。」

部分德國業者也擔心，歐盟的舉措可能導致中國的反擊，例如提高大型引擎的汽油車進口關稅，衝擊德國廠商。

新關稅底定之際，大眾汽車（VW）打算關閉在德國的至少3座工廠，並裁員數千人。

與此同時，德國的電機、金屬產業工會在全國範圍內發起了罷工，欲爭取薪資調升；路透社指出，這加劇了汽車企業遭遇的難題：在成本提高、出口銷量下滑和外國競爭更激烈的處境下，如今德國業者越來越難以保持全球競爭力。

巴黎車展:中國車商被嚇退了嗎? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國怎麼說？

彭博社指出，歐盟的舉措對中國電動車業者而言是一大挫敗，此前中國業者早已被美國的高關稅拒於美國市場之外。今年5月，美國宣佈對中國電動車的進口關稅從25%提高到100%。

中國商務部發言人30日回應，「不認同、不接受」歐盟的裁決結果，批評歐盟以「公平競爭」為名，行「不公平競爭」之實，並形容此舉是「保護主義」。

中方稱，已在世界貿易組織的爭端解決機制下提出訴訟，欲採取一切必要措施維護中企權益。針對與歐洲的談判，中方強調「始終主張通過對話磋商解決貿易爭端，亦一直在為此做出最大努力」，現階段雙方技術團隊新一階段磋商。

此前，中國也發起了針對歐盟的反傾銷或反補貼調查，對象包含歐洲的白蘭地、豬肉等產業，這被視為中方對歐盟電動車反補貼調查的反擊。

豬肉雖美 難擋歐中貿易戰 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

反對歐洲加徵關稅者認為，雙方的攻防恐怕掀起新一輪貿易戰。匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）稱，歐盟正走向與中國的「經濟冷戰」。

不過，新關稅對價格會有什麼樣的影響，仍有待觀察，部分廠商或許有能力自行吸收部分成本。

（法新社、路透社、彭博社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。