歐盟「棒打」中國電動車 中國拿什麼報復？

歐盟已經宣佈，即將從7月初開始對從中國進口的電動車加徵最高可達38.1%的懲罰性關稅。為什麼歐盟政策制定者會將矛頭對准中國電動車並且如此之不滿？中國又會採取哪些報復性反制措施？

（德國之聲中文網）昨天（6月12日）歐盟委員會宣佈，自7月4日起，向中國產電動汽車加徵懲罰性關稅。在原有10%的進口電動車關稅的基礎之上，中國車企最高可被額外加徵38.1%的懲罰性關稅。

為什麼歐盟政策制定者會將矛頭對准中國電動車並且如此之不滿？

中國率先實施了有針對性的產業戰略來推動其電動汽車產業的發展，並向中國國內企業以及研發部門投入了大量國家資金。

根據中國官方通訊社新華社去年發表的一篇報導，自2014年9月1日起，中國對購置新能源汽車免徵車輛購置稅，2017年、2020年、2022年先後三次延續該政策。截至2022年底，上述政策累計免稅規模超過2000億元。

去年中國財政部宣佈，新能源汽車車輛購置稅減免政策將延長至2027年年底。初步估算，實行延長政策，2024年至2027年減免車輛購置稅規模總額將達到5200億元。

這些財務上的優惠政策讓中國電動車企業在提供更便宜、更高效的電動汽車的競爭中獲得了關鍵優勢，而美國的領先汽車製造商並不總是享受到如此慷慨的國家補貼。

此外，中國車企也受到了國內市場需求激增的推動。專注於能源行業研究的睿咨得能源（Rystad Energy）調查發現，去年12月全球銷售的所有新電動汽車中，69%來自於中國。

與此同時，中國電動車出口數量也在飆升。據美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的統計，2023年中國電動汽車的海外銷售額增長了70%，達到341億美元。其中近40%出口到歐盟，歐盟成為中國電動汽車的最大出口地。

比亞迪是中國電動車市場的絕對領導者。該公司的目標是躋身歐洲五大汽車企業。去年，比亞迪成為首家混合動力和純電動汽車累計銷量突破500萬輛大關的製造商，成為「全球領先的新能源汽車製造商」。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，向歐洲出口的中國主要電動汽車製造商還包括上汽集團（名爵，MG）和極星電動車（Polestar）。極星是沃爾沃汽車集團和浙江吉利控股集團合資推出的電動汽車品牌。

彼得森國際經濟研究所（Institute for International Economics）研究發現，歐盟從中國進口的電動汽車數量從2020年的約5.7萬輛激增至2023年的約43.7萬輛。

這種快速增長令歐盟感到震驚，歐盟認為北京對該行業的「不公平補貼」正在「對歐盟電動汽車製造商造成經濟損害的威脅」。

昨天歐盟宣佈即將對中國電動車加徵懲罰性關稅，其中對比亞迪、吉利汽車和上汽集團分別加徵17.4%、20%和38.1%的關稅稅率。

不過，歐盟內部對這一決定也存在分歧。德國是中國的主要貿易夥伴國，其汽車行業嚴重依賴中國市場。德國警告稱，關稅可能會引發「貿易戰」，損害德國企業的利益。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）今年早些時間曾表示，「這看起來就像正在上演一場慢動作的交通事故。事故還沒有發生……還有機會找到出口。但是情況越來越緊急了。」

德國汽車製造商落後了嗎? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國會如何報復？

中國對歐盟採取的措施予以強烈譴責。昨天，中國商務部發言人指責歐方的做法，「涉嫌違反世貿組織規則，是赤裸裸的貿易保護主義行為」。中國外交部表示，「將採取一切必要措施」，予以反制。

今天下午召開的中國商務部例行記者會上，有媒體詢問「中國工業界正在游說政府對歐盟乳製品展開反補貼調查，並對歐盟豬肉產品展開反傾銷調查」的說法是否屬實？商務部新聞發言人何亞東表示，根據中國相關法律法規和世貿組織規則，中國國內產業有權提起調查申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。對於國內產業提起的申請，調查機關將依法進行審查。符合立案條件的，調查機關將啟動立案程序，依法對外披露和發布公告。

中國《環球時報》援引一位中國汽車行業知名專家的呼籲稱，提高進口大排量汽車的關稅，以減少碳排放，此舉將打擊賓士和寶馬等德國高端汽車對華出口。

研究機構Sanford C. Bernstein指出，由於德國製造商在中國銷售的大多數汽車都是本地生產的，因此對德國製造商的影響會很小。大眾汽車在中國的銷量中，只有2%的進口車更容易受到更高關稅的影響，寶馬和賓士的這一比例分別為15%和19%。

法國白蘭地釀酒團體已經對中國有可能採取的報復措施「深感憂慮」。 圖片來源： Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Teneo全球風險咨詢公司的分析師維爾道（Gabriel Wildau）認為，中國可能對法國和義大利的奢侈品、化妝品、葡萄酒、巧克力及家具徵收報復性關稅。他表示，雖然德國擔心其汽車製造商和化學品生產商遭到報復，但法國和義大利一直是歐盟內部對電動汽車徵收懲罰關稅的主要倡導者。

今年1月，中國對從歐盟進口的白蘭地發起了反傾銷調查。一個法國白蘭地釀酒團體已經對中國有可能採取的報復措施「深感憂慮」。

咨詢公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）創始人涂樂（Tu Le）在接受法新社採訪時說：「中國肯定會報復。我們會密切關注，法國和義大利的奢侈品以及葡萄酒是否被列入報復名單。」

不過他又表示：「由於目前中國經濟並不景氣，可能他們只是叫的聲音比較大。」

德國基爾世界經濟研究所表示，20%的關稅將意味著中國向歐盟出口的電動汽車數量將減少12.5萬輛，價值近40億美元。

榮鼎咨詢高級分析師塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）在歐盟公佈加徵懲罰性關稅的聲明之前曾在網上分析表示，懲罰性關稅可能「在短期內導致中國出口的電動車數量減少」。「考慮到2023/24年中國40%的電動汽車出口到歐盟，重新規劃出口路線將是一項挑戰」。

他表示，中國會在言辭上加重強調歐盟的調查出於政治動機，「特別是特斯拉被排除在調查樣本之外的情況下」。



（法新社、美聯社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。