歐盟新領導人履新首日訪基輔展現團結

這是一場具有高度象徵意義的訪問：歐盟新任領導人卡拉斯和科斯塔在上任的第一天便訪問烏克蘭，展示與烏克蘭的團結。

（德國之聲中文網）新任歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）上任第一天就前往烏克蘭首都基輔進行訪問。

「我們此行是為了傳遞一個明確的訊息：我們與烏克蘭站在一起，並將繼續全力支持烏克蘭。」科斯塔周日（12月1日）在抵達烏克蘭首都後說道。科斯塔一行此次訪問還計劃與烏克蘭總統澤倫斯基会面。

局勢「非常非常嚴峻」

科斯塔和新任歐盟外交代表卡拉斯於12月1日正式履新。歐盟新領導層努力表明，在近三年的俄羅斯侵略戰爭後，他們仍堅定地與烏克蘭站在一起。

卡拉斯表示，烏克蘭的局勢「非常非常嚴峻」。「但顯然的，俄羅斯也付出了非常高昂的代價。」

這位愛沙尼亞前總理接替西班牙外交官波瑞爾（Josep Borrell）的職務。47歲的自由派政治家卡拉斯在歐盟內主張對俄羅斯總統普丁採取強硬立場，被視為烏克蘭的最大支持者之一。

社會民主黨人科斯塔則曾任葡萄牙政府首腦。他接替比利時籍的米歇爾成為新任歐洲理事會主席，其職責包括主持歐盟國家和政府首腦峰會，以及在衝突中擔任調解人。

兩位歐盟高層代表的訪問正值烏克蘭特別艱難的時期。目前尚不確定美國在當選總統川普的領導下，是否會以目前形式繼續支持烏克蘭。如果情況並非如此，歐洲國家將需要顯著增加軍事援助，以使烏克蘭能夠繼續其防禦行動。

新任歐洲理事會主席科斯塔（圖右）與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（右二）12月1日訪問基輔 圖片來源： Ansgar Haase/dpa/picture alliance

俄羅斯軍隊繼續推進

俄羅斯近日對烏克蘭展開更大規模的空襲。烏克蘭能源基礎設施尤其受到影響。數百萬烏克蘭人因俄羅斯空襲而經常斷電。

此外，俄軍最近再次奪取了大幅領土。受影響的地區包括烏克蘭東部的第聶伯羅（Dnipro）。據官方消息，當地的扎裡奇卡村（Zarytschanka）在周六之ÖÜÈÕ夜間遭到一枚俄軍導彈襲擊，導致至少4人死亡、21人受傷。在烏克蘭南部的赫爾松地區，根據官方通報，一次俄軍無人機襲還造成2人死亡。

俄羅斯於2022年2月對鄰國烏克蘭發動了大規模入侵。自此之後，聯合國已統計超過12000名平民在戰爭中喪生，但實際數字可能遠高於此。

（法新社、德新社、路透社）

歐盟的外交政策能否頂撞川普？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。