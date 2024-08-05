歐盟拒絕承認馬杜羅獲得連任

歐盟官方表示，除非委內瑞拉當局完全公開投票記錄，歐盟將不承認委內瑞拉大選結果。在7月28日選舉後，委內瑞拉選舉機構宣佈自2013年以來掌權的現任總統馬杜羅獲勝，但反對派指控政府進行選舉欺詐，並宣佈己方候選人岡薩雷斯獲勝。

（德國之聲中文網）除非官方投票記錄完全公開，歐盟將不承認委內瑞拉總統選舉的結果， 歐盟外交與安全事務高級代表兼歐洲委員會副主席波瑞爾（Josep Borrell）的發言人斯塔諾（Peter Stano）周日（8月4日）表示。此前數天，美國稱委內瑞拉的反對派贏得本次總統選舉。

斯塔諾在一份聲明中說："任何試圖推遲官方投票記錄全面公佈的行為，只會讓官方公佈結果的可信度受到進一步質疑。"

在7月28日選舉後，委內瑞拉選舉機構宣佈現任總統馬杜羅獲勝。然而，當局尚未公佈各個投票區的詳細結果。在此期間，出現了有關選舉舞弊的指控。

反對派指責政府進行選舉欺詐，並聲稱其候選人岡薩雷斯（Edmundo González）獲勝。

反對派團體表示，他們自己從委內瑞拉80%以上選區獲得的詳細投票結果顯示，岡薩雷斯獲得了67%的選票，而馬杜羅只獲得了30%。

周六，眾多委內瑞拉民眾再次走上首都加拉加斯的街頭，對馬杜羅政府表達抗議。

斯塔諾表示，歐盟呼籲委內瑞拉當局尊重言論自由、集會自由和人權，並對"任意拘留人數不斷增加和持續騷擾反對派"表示"嚴重關切"。

許多外國政府早在2018年就拒絕承認馬杜羅的連任。當時的議會主席瓜伊多（Juan Guaidó）宣佈自己為臨時總統。當時，美國、德國等國家承認了瓜伊多的總統職位，但馬杜羅得到了委內瑞拉國內強勢集團的支持，包括軍方。武裝部隊目前再次表示效忠自2013年以來執政的馬杜羅。

動蕩中的委內瑞拉 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社等)

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