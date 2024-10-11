歐盟就「非法產品銷售「問題向Temu提出問詢

（德國之聲中文網）Temu自2023年進入歐洲市場以來，一直受到廣泛歡迎。該公司今年年初宣稱，該平台平均每個月在歐盟的活躍用戶已經達到7500萬人。歐盟委員會要求Temu予以澄清，該平台上為何一而再再而三地出現「非法商品的銷售」，以及平台採取了哪些防範措施。

歐盟是基於其具有劃時代意義的數字服務法（DSA）做出上述問詢的，根據該項法律，網路平台必須為保護消費者採取相應措施。此外，歐盟還希望Temu提供更多的數據和訊息，以闡明該平台採取了哪些具體措施，以降低「與消費者保護、公共健康以及用戶安全相關的風險」。Temu被要求在10月21日前向歐盟提交相關訊息。

歐盟要求Temu提交訊息只是一個初期步驟，並不意味著Temu存在違法行為。不過，一旦違法行為得到證實，歐盟就會展開正式調查，甚至最終會課以罰金。

消費者保護團體指責Temu誘導客戶。 圖片來源： Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

歐盟發布的聲明中稱：「歐盟委員會接下來將採取哪些步驟，將取決於對Temu回復的評估。」

今年5月，Temu被歐盟列入應加強限制的大型數字公司名單。此後，歐盟已向Temu發出兩次訊息問詢。

今年6月，歐盟在其向Temu發出的第一次問詢中，要求Temu澄清在保護兒童和消費者方面採取了哪些措施。要求Temu回復的問題當中包括，該公司如何履行網路相關規定，以杜絕「黑暗模式」，即在顧客不情願的情況下讓其做出購物決定，或誤導其改變網路設置。

今年5月，歐盟消費者權益團體向歐盟委員會提交申訴，對Temu做出一系列違規指控，其中包括使用「心理操控技術」，誘導顧客多消費等。今年9月，奧地利、丹麥、法國、德國、荷蘭以及波蘭等六個歐盟成員國敦促布魯塞爾對Temu實施更為嚴格的監控。



（法新社）

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