歐盟就新一輪對俄制裁達成一致 中企榜上有名

歐盟國家就針對俄羅斯的第14輪制裁計劃達成了一致。歐盟官員透露，新的制裁旨在減少漏洞，阻止對已有制裁的規避，包括對俄羅斯液化天然氣轉口貿易的進一步限制。

（德國之聲中文網）周四（6月20日）歐盟官員表示，歐盟成員國在布魯塞爾簽署了針對俄羅斯的新一輪制裁措施，首次將目標對准了俄羅斯利潤豐厚的液化天然氣（LNG）行業。新的一攬子制裁措施將在下周一正式通過。

「這一嚴厲的一攬子計劃將進一步阻止俄羅斯獲得關鍵技術」，歐盟委員會主席馮德萊恩在X平台上發帖稱：「這將進一步剝奪俄羅斯的能源收入，並觸及普丁在海外的影子船隊和影子銀行網路問題。」

這將是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來歐盟對莫斯科實施的第14輪制裁。歐盟官員表示，最新的制裁包括禁止俄羅斯液化天然氣經歐洲轉運到其他地區，但不包括禁止歐盟國家購買俄羅斯液化天然氣。

歐洲港口對俄羅斯至關重要，因為歐洲大陸是冬季從北極冰封港口向亞洲市場出口液化天然氣的重要通道。比利時、法國、荷蘭和西班牙的港口是來自西伯利亞亞馬爾（Yamal）半島的液化天然氣的主要中轉站。

比利時的澤布魯日港（Zeebrugge）和法國的蒙托瓦港（Montoir）是向中國、台灣或土耳其等國轉口貿易的重要樞紐。

比利時澤布魯日港是向亞洲出口液化天然氣的重要中轉站 圖片來源： alimdi/Arterra/imageBROKER/picture alliance

德國阻撓

一攬子制裁計劃的草案今年5月初就由歐盟委員會提出，但因德國的阻撓而延遲達成一致。制裁中包含規定歐洲企業須防止被制裁產品通過第三國再出口到俄羅斯。而德國的施壓之下，有關禁令被軟化。

制裁中的另一些措施，旨在使俄羅斯更難利用由來源不明的船隻組成的 「影子船隊」來規避歐盟對俄羅斯原油的制裁。

此外，歐盟還致力於打擊莫斯科的SPFS銀行訊息傳輸系統。西方通過制裁切斷俄羅斯銀行與全球SWIFT金融傳輸系統的聯繫後，俄羅斯試圖使用SPFS作為替代，緩解影響。

歐盟希望遏制可在戰場上使用的商品（如微晶片）通過與俄羅斯相鄰的前蘇聯國家、土耳其和阿聯酋等國流向俄羅斯。

歐盟官員說，還有幾家被指控援助俄羅斯軍方的中國公司也被列入了黑名單，歐盟公司不得與其進行貿易。

此外，新的制裁規定還對接受俄羅斯資金的政黨、智庫和媒體機構進行了限制，以遏制被認為來自莫斯科的干預。

制裁下的俄羅斯經濟不降反升 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、法新社）

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