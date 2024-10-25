歐盟：對華電動汽車關稅談判仍有「重大分歧」2024年10月25日
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(德國之聲中文網）歐盟周五（10月25日）表示，旨在避免對中國製造的電動汽車徵收高額關稅的談判仍然存在"重大分歧"，但談判仍將繼續。
按計劃，歐盟將在現行10%的關稅基礎上，對中國製造的電動汽車進口加徵最高35.3%的關稅。新關稅將從10月31日起生效，為期五年。
歐盟貿易發言人吉爾（Olof Gill）表示，歐盟貿易負責人東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周五與中國商務部長王文濤進行了影片通話，雙方"回顧了八輪技術談判的進展，以及目前尚存的重大分歧"。 吉爾說，雙方"同意近期將進一步展開技術談判"。
中國商務部本月警告歐盟談判代表，不得在與中方就電動汽車價格承諾方案進行談判的同時，又與部分中方企業單獨進行價格承諾談判，聲稱此舉將動搖雙方談判的"基礎和互信"。
但負責歐盟貿易政策的歐盟委員會堅持認為，根據世貿組織（WTO）的規則，歐盟有權向不同的公司分別提供價格承諾--即設定出口商的最低進口價格以抵消其所得政府補貼。
歐盟的關稅措施引發了對中歐之間可能發生貿易戰的擔憂。作為回應，中國本月宣佈對歐盟生產的白蘭地徵收臨時關稅。
此外，北京還對部分出口到中國的歐盟奶製品和豬肉產品補貼展開調查，而布魯塞爾稱此調查"毫無根據"。
東布羅夫斯基斯在聲明中表示，他向王文濤"提出了對中國方面改採取的措施的關切"。
布魯塞爾已表示，將在世貿組織對中國徵收白蘭地關稅提出質疑，並將探討可以向歐洲白蘭地生產商提供的支持。
（法新社）
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