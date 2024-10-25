歐盟：對華電動汽車關稅談判仍有「重大分歧」

歐盟表示，其貿易負責人東布羅夫斯基斯周五與中國商務部長王文濤進行了影片通話，雙方「回顧了八輪技術談判的進展，以及目前尚存的重大分歧」，雙方「同意近期將進一步展開技術談判」。

(德國之聲中文網）歐盟周五（10月25日）表示，旨在避免對中國製造的電動汽車徵收高額關稅的談判仍然存在"重大分歧"，但談判仍將繼續。

按計劃，歐盟將在現行10%的關稅基礎上，對中國製造的電動汽車進口加徵最高35.3%的關稅。新關稅將從10月31日起生效，為期五年。

歐盟貿易發言人吉爾（Olof Gill）表示，歐盟貿易負責人東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周五與中國商務部長王文濤進行了影片通話，雙方"回顧了八輪技術談判的進展，以及目前尚存的重大分歧"。 吉爾說，雙方"同意近期將進一步展開技術談判"。

中國商務部本月警告歐盟談判代表，不得在與中方就電動汽車價格承諾方案進行談判的同時，又與部分中方企業單獨進行價格承諾談判，聲稱此舉將動搖雙方談判的"基礎和互信"。

但負責歐盟貿易政策的歐盟委員會堅持認為，根據世貿組織（WTO）的規則，歐盟有權向不同的公司分別提供價格承諾--即設定出口商的最低進口價格以抵消其所得政府補貼。

歐盟的關稅措施引發了對中歐之間可能發生貿易戰的擔憂。作為回應，中國本月宣佈對歐盟生產的白蘭地徵收臨時關稅。

歐盟對華電動車關稅會不會適得其反？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，北京還對部分出口到中國的歐盟奶製品和豬肉產品補貼展開調查，而布魯塞爾稱此調查"毫無根據"。

東布羅夫斯基斯在聲明中表示，他向王文濤"提出了對中國方面改採取的措施的關切"。

布魯塞爾已表示，將在世貿組織對中國徵收白蘭地關稅提出質疑，並將探討可以向歐洲白蘭地生產商提供的支持。

（法新社）

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