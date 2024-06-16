歐盟對華關稅：德汽車工業望能通過談判扭轉

德國汽車工業希望歐委會與北京通過對話找到解決方案，從而避免提高對中國電動汽車的關稅。不過，其它經濟領域如德國工業聯合會則對歐盟的措施表示理解。

（德國之聲中文網）德國汽車工業希望，歐盟宣佈提高對中國電動汽車的關稅還能通過談判扭轉。汽車工業聯合會（VDA）負責人拉德（Andreas Rade）周六向《經濟周刊》表示，希望歐委會和中國通過對話找到解決方案。

拉德強調，這不單事關汽車工業，而是會對歐盟的出口經濟帶來巨大傷害。此外，提高關稅也會導致電動汽車價格上漲。

歐委會周三宣佈提高對中國電動汽車的關稅。背景是中國製造商被批評受到廣泛的補貼，從而對歐洲製造商構成不公平競爭。不過，在包括德國政府在內的要求下，布魯塞爾給北京設定了一個緩沖期限：首先會與中國有關部門和企業進行談判，如果談判無果，則將於7月初實施新關稅。

德國汽車工業在中國十分活躍，擔心歐盟懲罰性關稅帶來後果。一方面，中國有關部門可能採取反制措施，另一方面，德國製造商在中國生產的汽車出口到歐洲也將受到提高關稅的影響。德國政府因此反對對中國電動汽車增加關稅。

在德國其它經濟領域，對歐盟宣佈的關稅措施則明顯不那麼持批評態度。德國工業聯合會表示理解，認為中國違反了世貿組織的競爭規則，歐委會按照一貫原則使用防禦工具是對的。

基爾經濟研究所所長舒拉利克（Moritz Schularick）則稱讚布魯塞爾的宣佈顯示歐盟決心確保歐洲市場上的公平競爭條件。鑑於電動汽車價格預期上漲，他表示，重要的是在公平競爭與扶持綠色技術之間找到平衡。此外，"具有決定性的是，歐洲在此事上團結一致、不被分化"。

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（法新社）

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