歐盟對華汽車關稅：征多少？怎麼征？

歐盟委員會6月12日公佈了擬對中國產電動汽車加徵臨時關稅的決定，新的關稅額到底有多高？為什麼各家車企會面臨不同的關稅？歐中之間是否還有迴旋談判的餘地？

（德國之聲中文網）歐盟委員會在公告中表示，中國的整條電動汽車產業鏈都收受了不公正補貼，從而對歐盟的電動汽車廠商構成了經濟威脅。耐人尋味的是，此次歐盟公佈的並非最終決定，而是「預先披露的臨時關稅稅率」，並強調「如果與中方的協商沒有達成有效的解決方案」，方才回溯到今年7月4日開始徵收。

稅率到底有多高？

歐盟擬對中國生產的純電動汽車(BEV)加徵17.4%~38.1%的臨時額外關稅，並且與已有的中國進口電動汽車常規關稅(10%)相疊加。具體而言，比亞迪將面臨17.4%的額外關稅，吉利則面臨20%，上汽集團則遭受最高的38.1%；所有其他的中國產電動汽車（包括歐洲車企在中國工廠生產的電動汽車）在配合歐方調查的情形下，將面臨平均21%的額外關稅；若不配合調查，則面臨38.1%的額外關稅。

稅率是如何計算的？

歐盟方面表示，額外稅率反映了歐方經過調查得出的不公正補貼之平均水準。

為什麼採用不同的額外關稅稅率？

根據歐盟的說法，額外稅率既考慮廠商收受補貼的實際水準，也考慮廠商對歐方調查的配合度。作為中國國有企業，上汽集團獲得了最多的政府補貼，因此也面臨最高的稅率；而且該公司也沒有配合歐方調查提供必要數據。江淮、一汽、長安、東風、蔚來、小鵬等廠商則因配合調查「僅」面臨21%的額外關稅。廠商能在15天內對額外稅率提出異議。比如特斯拉已經要求進行個案調查，如果它能夠證明自己獲得政府補貼較少，將有望面臨更低的額外關稅。

特斯拉上海工廠也受到歐盟關稅的影響 圖片來源： Xiaolu Chu/Getty Images

外國在華車企也要面臨額外關稅？

特斯拉、寶馬、賓士等歐美汽車廠商在中國工廠生產的純電動汽車，也要面臨同樣的額外關稅。歐盟委員會在這裡採用了產地原則，而非企業屬地原則。這些歐美廠商甚至會面臨比比亞迪的17%、吉利的20%更高的額外關稅。尤其是上汽集團與德國大眾合資生產的電動汽車，將面臨38.1%的額外關稅。不過，上汽大眾生產的純電動車型目前並未正式出口歐洲市場。

歐盟調查確認了哪些補貼？

歐盟委員會在6月12日的公告中表示，調查發現中國政府對整條電動汽車產業鏈都進行了補貼，其中包括鋰的售價被壓低、電動汽車廠商獲得了優惠融資條件、特定稅收減免等。有些補貼僅僅由特定的少數幾家廠商獲得，有些補貼則是所有在華汽車廠商「雨露均霑」。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

臨時額外關稅到底什麼時候生效？

根據歐盟委員會公告，加徵臨時額外關稅的決定從7月4日開始實施，但是並不是立刻開始徵收。具體而言，從這一天起，企業在向歐洲進口中國產電動汽車時必須提供銀行擔保。最晚在今年11月4日之前，歐盟委員會將就中國產電動汽車進口額外關稅做出最終決定，屆時將會通過銀行回溯徵收從7月4日開始的關稅。在接下來五個月的時間裡，歐洲議會將審核這一系列關稅決定。而且，歐中之間的相關談判也在繼續進行，因此關稅也可能有所調整。

歐中談判進展如何？

6月12日的公告中，歐盟委員會多次強調仍期望與中國政府達成共同解決方案。但是該方案目前顯然沒有具體眉目。歐盟圈內人士透露，在之前幾個月的反補貼調查期間，中方並沒有真正做出承諾。

(China.Table、法新社)

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