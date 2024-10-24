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歐盟對華政策將更凸顯鷹派

2024年10月24日

歐盟候任外交與安全高級代表卡拉斯對中國的定位只剩下"制度性對手"，而之前還有"合作夥伴"和"經濟競爭者"這兩項。對她而言，對華政策的首要任務是維護歐盟的地緣政治和經濟安全。

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愛沙尼亞前總理卡拉斯將接替波瑞爾出任歐盟外交與安全政策高級代表
愛沙尼亞前總理卡拉斯將接替波瑞爾出任歐盟外交與安全政策高級代表圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）歐盟候任外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）認為，歐洲加強安全必須成為優先事項。她警告稱，俄羅斯和某種程度上的中國，擅長利用歐洲開放的社會，因此歐洲必須做好準備。

周二（10月22日）這位愛沙尼亞前總理在書面準備11月舉行的就職聽證會的文件裡做出以上表述。該文長達21頁，已發表在歐洲議會官網。文件概述了她對歐洲外交政策的願景，認為歐盟正處在日益複雜的地緣政治環境中。

卡拉斯寫道，"我短期的首要任務必須是應對當前全球面臨的最緊迫的事項：俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及加強歐盟的安全和防禦。"

"俄羅斯、伊朗、北韓以及某種程度的中國，正試圖將相互依賴的關係變成武器，利用我們社會的開放性對付我們"，"對此，我們必須做好準備"。

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卡拉斯只提中國是「制度性對手」

德國專注中國議題的網路媒體China.Table根據這份公開的文件分析了卡拉斯未來的對華政策。文章稱，首先，卡拉斯對華政策的首要任務是維護歐盟的地緣政治和經濟安全：中國對俄羅斯的支持是一項"緊迫的挑戰"；中國的非市場經濟行為導致歐中之間的結構性失衡。

為了應對以上挑戰，卡拉斯還計劃"迅速完成對威脅程度的分析"，投入全部可行的現有工具，包括橫向制裁機制。

China.Table注意到，卡拉斯在這份文件中只將中國稱作"制度性對手"，而沒有重複歐盟迄今以來對中國的三重定位，即還包括"合作夥伴"以及"經濟領域的競爭者"。

此外，卡拉斯希望同歐盟負責貿易的委員一道加強同美國和英國的關係，並將歐盟同印度的關係提升到新的戰略高度。

今年6月，卡拉斯由歐盟成員國領導人提名，擔任歐盟新一任外交與安全政策高級代表，接替現任的西班牙人波瑞爾。

(歐洲議會官網、路透社、China.Table)

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