歐盟反補貼做法有問題？中國商務部展開調查

北京和布魯塞爾的貿易爭端進入下一回合。繼歐盟對中國產電動汽車徵收臨時特別關稅後，北京對歐盟展開一項新的調查。所涉及的並非電動汽車領域。

（德國之聲中文網）中國商務部周三（7月10日）宣佈，歐盟對中國企業反補貼調查中的做法，是否構成貿易投資壁壘，中方將進行調查。具體是指，鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等領域，歐盟對中國企業進行「初步審查、深度調查以及突襲檢查」中的做法。

中國商務部稱，是應中國機電產品進出口商會提出的申請，對歐盟的做法展開調查。調查將在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至4月10日。商務部可採用問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關係方瞭解情況。

上述領域中，歐委會對中國製造商展開一系列不公平競爭調查。

2月中旬，歐委會展開對中國軌道交通巨頭中車集團子公司中車四方的調查。該國有企業參與了保加利亞電動火車合同的投標。布魯塞爾認為中國國家補貼可能導致扭曲競爭。3月底，中車集團撤回投標。

4月，歐委會宣佈，歐委會宣佈，將對羅馬尼亞一個光伏產業園的競標展開調查，調查對像是中國光伏產業的領頭羊隆基綠能的一個子公司以及國有上海電氣集團的兩個字公司。5月，上述企業撤回競標。

4月底，歐盟對中國公共採購醫療設備展開調查，認為可能存在採購中系統性優先本國產品。此外，布魯塞爾還對中國產風力渦輪機進行反補貼調查。

7月初，歐委會則宣佈對中國產電動汽車徵收至38%的臨時特別關稅，最終決定將在11月初作出。

針對電動汽車關稅，中國商務部6月中旬表示，保留向世貿組織提起訴訟的權利。北京已採取初步反制措施。自7月起，中國對歐洲豬肉及副產品展開反傾銷調查，——主要來自西班牙、法國、荷蘭和丹麥。而自今年1月，北京已對歐洲產白蘭地——主要是法國干邑展開反傾銷調查。

豬肉雖美 難擋歐中貿易戰 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

爭執已久

布魯塞爾認為，北京存在不公平貿易行為，包括國家補貼在本國市場導致產能過剩後向國外溢出。其中一個例子是光伏產業。中國受到指責，由於本國需求不足，以廉價光伏產品在國外市場造成壓力。布魯塞爾和北京就此爭執已久。

對歐盟而言，與中國的貿易爭端是艱難的平衡。一方面，27個成員國經常依賴於中國的產品和原材料，特別是在擴大可再生能源領域。另一方面，歐盟企業數十年來即對北京的不公平競爭表示不滿。近些年來，布魯塞爾開始採取對中國「去風險」的策略。

（德新社、法新社）

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