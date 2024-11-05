歐盟候任貿易事務專員：中國是歐盟「最具挑戰性的貿易夥伴」

將接任東布羅夫斯基出任歐盟貿易事務專員的馬羅斯‧塞夫科維奇（Maros Sefcovic）昨天在歐洲議會聽證會上表示，中國是歐盟「最具挑戰性的貿易夥伴」。他誓言將「全力以赴」打擊中國的「過剩產能」。

（德國之聲中文網）昨天（11月4日）歐洲議會舉行新一屆歐盟委員會執行委員人事審議聽證會。將接替東布羅夫斯基出任歐盟貿易事務專員的馬羅斯‧塞夫科維奇（Maros Sefcovic）通過了聽證會的「考核」。

據路透社報導，將負責主管歐盟「貿易和經濟安全」的塞夫科維奇在聽證會上表示，現在「不公平的貿易行為太多了」。他宣佈將採取保護性措施確保歐洲公司的生存空間。

《南華早報》報導稱，塞夫科維奇表示，在自由貿易和保護主義之間的緊張局勢中，「鐘擺正在擺動」到經濟安全問題。《南華早報》認為，塞夫科維奇比其前任東布羅夫斯基表達出更為強硬的歐盟願景。

塞夫科維奇在聽證會上說，無論美國大選結果如何，他都想向美國提出深化合作的提議。 他說：「如果我們共同努力，能更強有力地對抗中國，這對歐盟和美國都是有利的。」

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「中國是歐盟第三大也是最困難的貿易夥伴。」塞夫科維奇說。他希望對非法貿易政策採取果斷行動，與中國之間創造公平的競爭環境。

「歐盟對貿易戰不感興趣。」塞夫科維奇明確表示，這是關於「平衡與中國的關係」。他說，他曾多次明確告訴中國人，中國的補貼不應危及歐洲的就業。與此同時，歐盟還必須減少依賴，以杜絕代價高昂的風險。

他還強調，幾年前中國的不當競爭導致歐洲光伏產業全面落敗的事實應該給歐盟「敲響警鐘」。他說：「鋼鐵、風力渦輪機和電動汽車領域絕不能再發生這種情況。」在提到電動車產業時，塞夫科維奇說：「對我們來說非常重要的是，即使你（中國車商）對價格做出承諾，這也必須像我們引入的進口關稅一樣有效和可執行。這對我們來說絕對是關鍵問題。」

10月29日，歐盟正式通過旨在保護歐洲廠商對中國進口的電動汽車加徵高額關稅的決定。除了原本10%的汽車進口關稅之外，新加徵的關稅介於7.8%到35.3%不等，預計實施5年。其中吉利（Geely）是18.8%、比亞迪（BYD）17%、上汽（SAIC）則是35.3%，美國企業特斯拉（Tesla）在中國廠製造的產品也面臨7.8%的額外關稅。

歐盟方面認為，中國經濟消費疲軟，受大幅補貼的商品（主要是高科技或清潔技術）出口歐洲，削弱了歐洲當地企業的競爭力。歐盟委員會主席馮德萊恩將這一認知作為其對華戰略的基石，同時努力減少對中國關鍵礦產的依賴。她承諾要「降低」對華關係的風險。塞夫科維奇表示，將全力推行馮德萊恩提出的議程。

塞夫科維奇沒有在昨天舉行的聽證會上透露想使用哪些工具來遏制中國的產能過剩。

塞夫科維奇來自斯洛伐克，2009年以來，他一直在歐盟多個領域擔任。他也曾擔任過斯洛伐克駐外大使。《南華早報》將塞夫喬維奇稱作是歐盟委員會主席馮德萊恩的親密盟友。

（路透社、RND、南華早報）

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