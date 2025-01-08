「歐盟不允許任何國家威脅主權邊界，無論他是誰」

（德國之聲中文網）川普周二（1月 7日）再度表態想買下格陵蘭島，稱如果丹麥不配合，美國甚至不排除動用武力奪取，或是對丹麥施加高關稅。

他在海湖莊園的記者會上說，「他們應該放棄（格陵蘭），因為我們出於國安目的而需要它。」川普称，中國和俄羅斯的船隻「到處都是」；為了「保護自由世界」，有必要把格陵蘭納入美國的掌控之下。

川普当天還派了兒子小唐納（Donald Trump Jr.）以私人身份造訪格陵蘭島，並在自己創辦的「真實社交」平台上，以大寫字母寫道：「讓格陵蘭再次偉大！」

小川普抵達格林蘭島 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

格陵蘭是一片位於北極的島嶼，屬於歐盟和北約成員國丹麥統治下的一個自治領地。因此，丹麥首相佛瑞德裡克森（Mette Frederiksen）就此發聲，向當地媒體TV2表示，美國是丹麥最重要、關係最緊密的盟友，她不認為美方真的會用軍事或經濟力量奪取格陵蘭；雖然丹麥樂見美國對北極地區展現更多興趣，但前提是要尊重格陵蘭人民，並容許丹麥和美國能夠在北約的框架下繼續合作。

格陵蘭政府先前就曾回應：「格陵蘭是我們的，我們現在不賣，以後也永遠不會賣。」

在川普拒絕排除軍事佔領格陵蘭島的可能性後，德國政府周三稱邊界不得通過武力改變，政府發言人赫貝施特賴特（Steffen Hebestreit）表示，將一如既往地堅持「邊界不得通過武力改變」的原則，並強調國際協議的重要意義，例如《聯合國憲章》。

有記者問道，柏林是否認真對待川普给丹麥帶來的威脅，赫貝施特賴特拒絕置評，「我不想對這些言論進行評估」，只補充稱德國政府「已經注意到」這些言論。

周三，法國新外長巴羅特（Jean-Noel Barrot）也敦促川普不要威脅歐盟的「主權邊界」。他在接受法國國際廣播電台採訪時表示說，「歐盟絕不會允許世界上任何國家，無論它們是誰，威脅其主權邊界。」

他補充說，儘管他並不認為美國「會入侵」格陵蘭島，但「我們已進入一個強權重新抬頭的時代」。

法國新外長巴羅特（Jean-Noel Barrot）敦促川普不要威脅歐盟的「主權邊界」 圖片來源： Omar Havana/AP/dpa/picture alliance

不應將川普的言論當笑話

早在2019年，川普就說過想得到格陵蘭島。最近，他一再重申此一企圖，而這跟美國過去多年來強調「自決」優先於「領土擴張」的政策背道而馳。

丹麥皇家國防學院的北極安全政策專家雅各森（Marc Jacobsen）向DW表示，川普最近的言論，開始讓人們覺得不應再把它當作「笑話」，而應認真看待。他認為，這背後跟格陵蘭島的地緣戰略位置以及同川普个人的野心有關。

事實上，格陵蘭島上有一座美軍基地，對華盛頓而言具有重要戰略意義。雅各森說，「如果俄羅斯要對美國發射飛彈，最短的路徑是越過北極、越過格陵蘭。因此，島上的圖勒空軍基地（Thule Air Base）-- 現在改名叫皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）-- 是非常重要的。」

不只如此，格陵蘭還具有豐富的自然資源，包含天然氣、石油，以及對電動車、風力發電機等科技產品至關重要的稀土礦藏。雅各森指出，「在全球市場上，中國擁有某種壟斷地位；格陵蘭也有豐富的礦藏資源，所以它很重要」。

還有其他專家指出，氣候變遷將首先影響格陵蘭島。未來若格陵蘭冰層大量融化，北極地區可能會出現新的航道。美國有線電視新聞網（CNN）引述倫敦大學皇家哈洛威學院的地緣政治學者多德茲（Klaus Dodds），認為川普想到了北極融冰可能帶來的機會。不過，多德茲也說，這類新航道其實相當危險，因為融冰會讓水域的航行難度增加。

（綜合報導）

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