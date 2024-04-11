You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
圖片來源： Marco Di Lauro/Getty Images
歐洲難民危機
近年來，大量非洲難民通過地中海或土耳其偷渡前往歐洲，主要途徑是搭乘人滿為患的難民船。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月11日
2024年4月11日
為了遏制難民潮 歐盟出台一攬子新法規
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？
若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？
俄羅斯軍隊在烏克蘭大舉推進。德國未來是否會迎來更多難民？移民專家克瑙斯認為這很有可能會發生。
政治
2024年4月2日
2024年4月2日
為難民引入工作義務？
為難民引入工作義務？
用支付卡取代現金、工作時報酬是每小時0.8歐元——針對為難民引入工作義務的討論正在德國進行，而不少政客希望通過此種方式來降低德國對難民的吸引力。
社會
2024年3月10日
2024年3月10日
德國難民問題積重難返 右翼趁機受益
德國難民問題積重難返 右翼趁機受益
去年有33萬難民在德國申請避難，加上100多萬烏克蘭戰爭難民，德國各州早已不堪重負。肖爾茨總理比原計劃提前3個月再次同州長召開難民峰會。
政治
2024年3月7日
2024年3月7日
01:54 分鐘
歐盟避難申請個案增加20%
歐盟避難申請個案增加20%
去年，在歐盟、瑞士和挪威境內提出的避難申請總數再度超過百萬，對比前一年漲幅明顯。大多數的避難申請者來自敘利亞和阿富汗。而避難的主要目的地則是德國。
社會
2024年2月28日
2024年2月28日
為何德國的烏克蘭難民 只有少數人在工作？
為何德國的烏克蘭難民 只有少數人在工作？
為了躲避戰爭，超過一百萬烏克蘭人逃到了德國。他們中只有很少的人在工作。這是因為他們可以依靠德國較好的社會福利生活？還是另有原因？
社會
2024年2月25日
2024年2月25日
他們為何鋌而走險？「走線」的中國年輕人
他們為何鋌而走險？「走線」的中國年輕人
一段時間以來，「走線」美國的中國面孔越來越多。他們為何選擇背井離鄉去「走線」，又經歷了怎樣的旅程？請看DW記者的實地報導。
社會
2024年2月22日
2024年2月22日
顯示更多
廣告