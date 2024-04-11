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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Symbolbild - Flüchtlingsboot Mittelmeer
圖片來源： Marco Di Lauro/Getty Images

歐洲難民危機

近年來，大量非洲難民通過地中海或土耳其偷渡前往歐洲，主要途徑是搭乘人滿為患的難民船。

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即時新聞

2024年4月11日

為了遏制難民潮 歐盟出台一攬子新法規

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深度報導

（照片為搜救人員在基輔被俄軍摧毀的建築內尋找倖存者）基輔屢遭俄羅斯火箭彈襲擊（攝於2024年3月25日）

若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？

若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？

俄羅斯軍隊在烏克蘭大舉推進。德國未來是否會迎來更多難民？移民專家克瑙斯認為這很有可能會發生。
政治2024年4月2日
尋求庇護者在巴登-符騰堡州西馬林根（Sigmaringen）清掃街道（資料照片）

為難民引入工作義務？

為難民引入工作義務？

用支付卡取代現金、工作時報酬是每小時0.8歐元——針對為難民引入工作義務的討論正在德國進行，而不少政客希望通過此種方式來降低德國對難民的吸引力。
社會2024年3月10日
external

德國難民問題積重難返 右翼趁機受益

德國難民問題積重難返 右翼趁機受益

去年有33萬難民在德國申請避難，加上100多萬烏克蘭戰爭難民，德國各州早已不堪重負。肖爾茨總理比原計劃提前3個月再次同州長召開難民峰會。
政治2024年3月7日01:54 分鐘
在歐盟提出難民申請的人數再度超過百萬。

歐盟避難申請個案增加20%

歐盟避難申請個案增加20%

去年，在歐盟、瑞士和挪威境內提出的避難申請總數再度超過百萬，對比前一年漲幅明顯。大多數的避難申請者來自敘利亞和阿富汗。而避難的主要目的地則是德國。
社會2024年2月28日
圖為柏林工商會和就業局為烏克蘭難民舉辦的招聘會

為何德國的烏克蘭難民 只有少數人在工作？

為何德國的烏克蘭難民 只有少數人在工作？

為了躲避戰爭，超過一百萬烏克蘭人逃到了德國。他們中只有很少的人在工作。這是因為他們可以依靠德國較好的社會福利生活？還是另有原因？
社會2024年2月25日
「走線」是指通過特定路線偷渡進入美國，圖為等待美國邊境巡邏隊、以便正式申請庇護的「走線者」

他們為何鋌而走險？「走線」的中國年輕人

他們為何鋌而走險？「走線」的中國年輕人

一段時間以來，「走線」美國的中國面孔越來越多。他們為何選擇背井離鄉去「走線」，又經歷了怎樣的旅程？請看DW記者的實地報導。
社會2024年2月22日
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