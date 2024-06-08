歐洲議會選舉 AI假訊息陰雲不散

歐洲議會選舉已經開始，專家們警告人工智慧可能會加劇假新聞的傳播。俄羅斯受到廣泛的指責，中國有時也受到批評。

（德國之聲中文網）歐洲議會選舉已經開始。這是一次重大的民主活動，但也可能因網路虛假訊息而蒙上陰影。

專家警告說，人工智慧可能會加劇假新聞的傳播，從而擾亂歐盟和其他許多國家今年進行的選舉。歐洲的風險尤其大，因為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍在進行，而歐洲一直在對抗俄羅斯的宣傳。

專家們最擔心的事情是什麼？

從葡萄牙到芬蘭，從愛爾蘭到塞普勒斯，歐盟27個國家的約3.6億人將在周四至周日舉行的選舉中選出720名歐洲議會議員。在投票前的幾個月裡，專家們注意到在各成員國中傳播的假新聞和反歐盟虛假訊息的數量和品質都在上升。

人們最擔心的是，由於新的人工智慧工具可以輕鬆創建誤導性或虛假內容，欺騙選民將比以往更加容易。有些網路惡意行為來自歐盟內部，有些來自其他國家。儘管很難找到直接歸因於此類攻擊的確鑿證據，但俄羅斯受到廣泛的指責，中國有時也受到批評。

歐盟外交政策負責人博雷爾周一警告說：「俄羅斯以國家行為在歐盟訊息空間散播欺騙性內容，這對我們習慣於進行民主辯論的方式構成了威脅，尤其是在選舉期間。」

假新聞？！AI造！ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

他說，俄羅斯的「訊息操縱」活動正在利用越來越多的社群網站滲透「和廉價的人工智慧輔助操作」。他說，機器人正被用來對批評俄羅斯總統普丁的歐洲政治領導人進行抹黑。

虛假訊息傳播事件發生了嗎？

與選舉有關的虛假訊息例子比比皆是。

去年7月，在西班牙全國大選前兩天，有人註册了一個虛假網站，與首都馬德里當局營運的官方網站如出一轍。該網站發布了一篇文章，謊稱已解散的巴斯克激進分離主義組織埃塔可能會襲擊投票站。

10月，在波蘭議會選舉前兩天，警方因虛假的炸彈威脅訊息突襲了一個投票站。當時，與當局認為來自俄羅斯干預「訊息圈」的社群網站賬戶聲稱那裡有一個設備發生了爆炸。

11月，就在斯洛伐克議會選舉的前幾天，人工智慧生成的錄音冒充一名候選人討論操縱選舉的計劃，在社群網站上傳播來開，事實核查人員忙不迭地揭露其虛假性。

就在上周，波蘭國家通訊社登載了一篇虛假報導，稱總理圖斯克將從7月1日開始動員20萬人。當局將這起明顯的駭客攻擊事件歸咎於俄羅斯。幾分鐘後，波蘭通訊社刪除了這篇報導，併發表聲明說它不是消息來源。

「這確實令人擔憂，而且與從其他來源製造虛假訊息的行為有些不同。」研究虛假訊息的非營利組織歐盟虛假訊息實驗室（EU DisinfoLab）執行主任阿拉菲利普（Alexandre Alaphilippe）說，「它特別突出了新聞生產的網路安全問題，而新聞媒體應被視為關鍵基礎設施。」

有理由擔心AI生成的逼真影片嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

虛假訊息的目標是什麼？

專家和權威人士表示，俄羅斯虛假訊息的目的是破壞民主，阻止歐盟各國選民前往投票站投票。

歐盟委員會副主席尤洛娃（Vera Jourova）在4月警告議會說：「我們的民主不能被視為理所當然，克里姆林宮將繼續利用虛假訊息、惡意干擾、腐敗和專制主義游戲規則中的任何骯髒伎倆來分裂歐洲。」

與此同時，圖斯克譴責俄羅斯「在歐洲大選前夕採取破壞穩定的戰略」。

人工智慧開發公司Logically的高級政府事務經理伯恩（Sophie Murphy Byrne）說：「在更廣泛的層面上，虛假訊息活動的目標還不是僅僅是破壞選舉。」她在上周的一次線上簡報會上說：「這往往是一種持續性活動，旨在迎合陰謀論心態，削弱社會信任。」

歐盟專家和分析人士說，編造這些故事的目的還包括煽動公眾對歐洲政治精英的不滿，試圖在家庭價值觀、性別或性取向等問題上分裂社會，製造對氣候變化的懷疑，以及削弱西方對烏克蘭的支持。

目前發生了什麼變化？

五年前，也就是上一次歐盟大選時，大多數網路虛假訊息都是由「巨魔農場」菲利炮製出來的。這些機構僱人輪班工作，用有時很笨拙的英語撰寫操縱性的帖子，或重新利用舊的影片片段。當時，虛假新聞更容易被發現。

現在，專家們對生成式人工智慧的興起敲響了警鐘，他們認為這種技術有可能在全球範圍內加速選舉虛假訊息的傳播。惡意行為者可以使用支持易用平台（如OpenAI的ChatGPT）的同類技術來創建外觀真實的深度偽造圖像、影片和音頻。任何擁有智慧型手機和壞心眼的人都有可能製造出虛假但令人信服的內容，用來愚弄選民。

AI: 為什麼眼見不能為憑? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

非營利研究機構AI Forensics的研究主管羅馬諾 (Salvatore Romano) 說，生成式人工智慧系統現在可以用來自動生成逼真的圖像和影片，並推送給社群網站用戶。

AI Forensics最近發現了一個親俄網站，稱其利用了Meta公司未能控制歐盟政治廣告的漏洞。

羅馬諾說，這些機構編造的內容現在與真實內容「毫無區別」，虛假訊息觀察專家需要更長的時間才能識破。

歐盟當局正在採取什麼措施？

歐盟正在利用一項新法律——《數字服務法》進行反擊。這項內容廣泛的法律要求各平台遏制傳播虛假訊息的風險，並可以巨額罰款追究平台的責任。

歐盟利用這項法律要求微軟提供有關其必應人工智慧聊天機器人Copilot所帶來風險的訊息，包括對「可能誤導選民的自動操縱服務」的擔憂。

新法律還被用來調查Facebook和Instagram所有者Meta集團，認為該集團在保護用戶免受虛假訊息宣傳方面做得不夠。

歐盟通過了一項範圍廣泛的人工智慧法，其中包括要求對深度偽造進行標注，但該法來不及在這場選舉前生效。

AI聊天機器人在操控你嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

社群網站公司如何應對？

大多數科技公司都在宣揚他們為保護歐盟「選舉完整性」而採取的措施。

Facebook、Instagram和WhatsApp的所有者Meta集團表示將建立一個選舉營運中心，以識別潛在的網路威脅。它還擁有數千名內容審查員，使用歐盟24種官方語言工作，並正在收緊針對人工智慧生成內容的政策，包括對違反其標準的人工智慧生成內容進行標記和「降級」。

Meta集團全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）表示，沒有跡象表明人工智慧生成工具被系統性地用於破壞選舉。

TikTok表示將在該影片分享應用程式中設立事實核查中心。YouTube的所有者谷歌公司表示，它正在與事實核查組織合作，並將利用人工智慧來「大規模打擊濫用行為」。

馬斯克擁有的社群網站平台 「X」（前推特）卻反其道而行之。「哦，你是說破壞選舉誠信的『選舉誠信』團隊？是的，他們走了。」他在9月份的一篇帖子中說。X的選舉誠信團隊任務是防止在該平台上出現選舉干擾和操縱，去年9月，馬斯克縮減了該團隊的人員。



（美聯社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

