歐洲議會選舉：德國16歲年輕人也可以投票啦！

「準備好迎接第一次」——下調投票年齡至16歲後，德國將有一百多萬年輕人可以參與投票。早該如此了？

（德國之聲中文網）最近德國火車站台上赫然出現了許多寫著雙關語的海報 – 「準備好迎接第一次」，「你不會忘記你的第一次」等等。這些海報實際是為了吸引16、7歲的年輕人駐足，而「第一次」指的其實是「首次投票」 – 今年6月9日將舉行歐洲議會選舉，年滿16歲的德國年輕人將首次擁有選舉權。

海報設計者是來自科隆的三位媒體設計學生，他們向德國之聲解釋自己的創意：「我們希望將選舉呈現為一種積極的，令人興奮的經歷，一種對新事物的嘗試。青少年正處於面臨人生各種『第一次』的重要階段，初吻，第一段感情等等。雙關語的意義在此，展現歐盟優勢的同時也令人耳目一新。」

歐盟為動員年輕人為大選投票，除了張貼在火車站的一千多張海報外，還投放了超過100萬個廣告位，宣傳的難點在於：要能準確地觸動年輕人的神經從而吸引、而不是嚇跑他們。鑑於目標群體只比自己小幾歲，海報設計者將重點確立為強調個性並要符合當前趨勢，注意力短暫的問題也需被考慮進去。「如果海報能動員一些年輕人去投票，我們也就滿足了。」

初次投票：這個初次太重要了！ 圖片來源： Fabian Navarro Rubio

平均年齡偏高，政治成了「老年項目」

伯克哈特（Delara Burkhardt）在15歲上學期間便開始對政治感興趣，如果可以，當時她就會去投票。2019年，伯克哈特以26歲的年齡成為進入歐洲議會最年輕的德國議員。今年是她第二次進入社民黨的歐洲大選名單。



「將投票年齡降低至16歲非常重要，可以彌補人口劣勢，同時提高年輕人在政治層面的話語權。我們的社會日益老齡化，年輕人的觀點在政治辯論中卻鮮少被聽到。」她向德國之聲表示。

根據歐盟統計局（Eurostat）數據，2022年德國平均年齡為45.8歲，老齡化在歐洲排名第四，僅次於義大利，葡萄牙和希臘。這必然會對政策的制定方式和服務對象產生影響。沃達豐基金會（Vodafone-Stiftung）最新一項研究表明，14至24歲的年輕人中有四分之三對當下政策對其自身利益的代表度感到不滿。

Delara Burkhardt第二次競選歐洲議會議員 圖片來源： EP

年輕人感到被忽視

通貨膨脹、俄烏戰爭、中東戰爭、昂貴而稀缺的住房，以及氣候變化仍然是當下年輕人最關心的問題。作為社民黨歐洲議會環境政策發言人，伯克哈特主要致力於加強氣候保護，並通過Tiktok，Instagram和X等社群網站不斷向她的追蹤者更新動態。

伯克哈特告訴德國之聲: 「年輕人聽我說起布魯塞爾的工作時通常感到很驚訝，他們會說：『我不知道原來歐盟還關心這個』，『你關心的確實就是我們所想的』。他們常常有種被忽視的感覺。」

伯克哈特最近一次在一所職業學校的課堂上提問：「你認為政治與你的日常生活有什麼關係」時沒有一個學生回答得上來。她不遺餘力地試圖改變這一現狀。通過一篇篇帖子，避開政治術語，盡可能以通俗易懂的方法解釋歐盟及其政策的複雜性。她的帖子擁有直擊幕後的獨家洞察，並附有議會現場照片。

然而不少政客仍然不能認識到當代年輕人主要通過社群網站獲取資訊這一事實。伯克哈特表示：「在過去五年裡像我這樣深度使用社交平台的同事少之又少。我注意到，很多人往往只是在競選期間才激活社群網站渠道，但這樣是無法建立社群的，也無法覆蓋人群產生影響力，民主內容很難被傳播出去。 政黨在這方面做的太少，等得太久。」

霍伊斯納（Hermann Heußner）教授是憲法學家，他30年來一直致力於推動降低投票年齡 圖片來源： Hochschule Osnabrück

德國是「不完整的民主國家」？

赫爾曼‧霍伊斯納（Hermann Heußner）教授是憲法學家也是前聯邦憲法法院法官，他30年來一直致力於推動降低投票年齡。

作為德國年輕選民的代言人，霍伊斯納向德國之聲解釋道：「民主意味著每個人都應能夠投票。但情況並非如此，因為18歲以下不被允許投票。沒有投票權就沒有意見被聽取權。從這個意義上，我們是一個不完整的民主國家。」

如今有六個聯邦州允許16歲以上在州議會選舉中投票：漢堡，不來梅，石勒蘇益格-荷爾斯泰因州，梅克倫堡-前波莫瑞州，巴登-符騰堡州和布蘭登堡州。但要使16歲的人有資格參加聯邦選舉投票則必須修改基本法。但情況正在發生改變：德國與比利時、奧地利、希臘以及馬爾他一起成為允許16和17歲青年在歐洲選舉中投票的五個歐洲國家之一。



「青少年研究和心理學表明，青少年會在12至14歲之間出現智力上的飛躍發展。之後他們便可以像成年人一樣廣泛地進行抽象性，假設性和邏輯性思維，也可以設身處地地理解並考慮他人利益，認識並理解事物間的複雜聯繫。」

年輕人對未來悲觀不抱希望？研究：社媒惹的禍 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

將投票年齡從16歲降至14歲？

反對者則認為，青年仍缺乏成熟度以及政治判斷力。德國上一次聯邦大選中，39％的選民年齡是60歲及以上，18至30歲的選民僅佔14％。霍伊斯納稱之為被老齡化問題加劇了的民主問題。霍伊斯納因而進一步提出將投票年齡降低至14歲。

霍伊斯納表示可以從地方選舉開始試行：「如果市政府願意，他們可以嘗試將選舉投票年齡降低至14歲，並從科學的角度進行監督和評估。如果證明行之有效，我認為應該全面實施14歲投票年齡。」

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