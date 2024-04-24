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歐洲議會通過《供應鏈法》

2024年4月24日

歐洲議會今天通過《供應鏈法》。通過的版本較修改前的版本有所弱化。歐盟《供應鏈法》旨在讓歐洲各地的公司對其生產過程中的童工、剝削和環境污染等現象承擔起負責。

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今年3月，歐盟成員國多數通過了弱化後的歐盟供應鏈法。
今年3月，歐盟成員國多數通過了弱化後的歐盟供應鏈法。圖片來源： Geisler-Fotopress/picture alliance

（德國之聲中文網）歐洲議會今天（4月24日）通過了《供應鏈法》。該法開始執行後，雇員總數至少為1000人、年銷售額至少達到4.5億歐元的母公司及其子公司都將受到該法律的管轄約束。表決結果是374票贊同，235票反對，19票棄權。

該法律在通過前曾做出過妥協性修改，自民黨曾在上一次討論中阻礙妥協版通過。再次經過修改的版本允許許多公司作為例外不受該法的約束。此外，還刪除了對紡織工業和食品生產的額外要求。

今後，受《供應鏈法》管轄的公司將有義務查清楚公司的行為對人權和環境的負面影響。根據法律文本，這些企業必須「預防、減輕、終止和補救」可能出現的後果。他們還必須監督供應商和運輸公司遵守環境和社會標準。該法生效後，受害者可以依據它提高歐盟國家的企業並要求賠償，賠償金額可高達相關企業年銷售額的5%。

去年12月，歐洲議會已經就《供應鏈法》進行了談判。 然而，自民黨阻止德國贊成該法案，因此最初未能在27個成員國中獲得必要的多數票。在隨後的談判中，該法律被削弱，因此義大利和幾個較小的成員國投了贊成票。

德國早在幾年前就生效了本國的供應鏈法，比較而言，歐盟新法更為嚴格。德國經濟界一直反對歐盟推出供應鏈法。德國工商大會等利益團體不斷游說政府，他們堅稱新法「無法在實踐中貫徹，內容不接地氣」。但同時也有很多德企支持該法出台。

歐盟理事會現在需要正式簽署該法律。然後，各國政府有兩年的時間來執行布魯塞爾的要求。

（法新社）

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