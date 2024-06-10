歐洲議會極端勢力席次增 親華影響力擴大？

歐洲議會選舉初步結果出爐，大致延續原來的黨團結構，由中間派取得最多席次。然而，極右、極左陣營的席次明顯增長，衝擊德國、法國政壇的傳統勢力，也引發部分人士擔憂這可能讓歐洲議會出現更多「習近平的朋友」。

（德國之聲中文網）為期4日的歐洲議會選舉週日（6月9日）投票結束，投票率大約51%。初步結果顯示，席次最多的政黨仍然是立場中間偏右的歐洲人民黨團（EPP），其次是中間偏左的社會黨與民主黨進步聯盟（S&D）。

根據歐洲議會官網在10日凌晨2點半左右發佈的數據 ，在720席之中，歐洲人民黨團、社民進步聯盟分別取得184席和139席。此結果有利於現任歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）爭取連任；她表示：「今天對歐洲人民黨團來說是好日子……朋友們，我們贏得了歐洲議會選舉。」

其餘主要政黨包含自居中間派、支持歐洲主義的復興歐洲黨團（Renew Europe），目前已取得80席；傾右、疑歐派的歐洲保守及改革黨團（ECR）拿下73席。

極右翼民粹主義的認同與民主黨團（ID）獲得58席；主張綠色政治的綠黨／歐洲自由聯盟（Greens/EFA）得到52席；左翼聯盟黨團（The Left）則取得36席。不隸屬於任何黨團的席次98席，其中包含德國極右翼的選項黨（AfD）。

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選舉結果引發德法政壇震盪。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）所屬的社民黨遭遇史上最大的挫敗；儘管選項黨的議員克拉（Maximilian Krah）因其華裔助理涉嫌替中國從事間諜活動一案而遭到批評，該黨的得票率卻還是高於社民黨。

面對極右派，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）率領的中間陣營也節節敗退，促使他宣佈解散法國國民議會、提前在6月底至7月初舉行國會改選。

極端勢力大有斬獲

整體看來，中間派、自由派以及社會主義的政黨雖保住了席次優勢，但歐洲政壇傳統的中間派勢力遭遇重挫，綠黨席次明顯縮減，極右勢力的席次卻大有進展，而這可能影響歐盟對中國的態度。

DW客座評論員張俊華8日的文章認為，雖然歐洲極右派與極左派的意識形態有差異，「但在一些具體問題上，都傾向於中國。雙方一般都迴避明確提及中國，但其中的論點和建議與中國的利益一致」。

張俊華以德國為例指出，選項黨議員克拉在中國間諜醜聞之前，「經常扮演一個中國代言人的角色」，例如對中國「一帶一路」倡議的立場，還有在中國對俄烏戰爭的態度方面。

47歲的克拉近期爭議連連，除了因為與中國、俄羅斯的親近而面臨各界檢視，也因對納粹黨衛隊（SS）的表態而遭到批評。他已於今年5月宣佈退出選項黨領導階層。（資料照） 圖片來源： Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

位於匈牙利的分析機構「政治資本研究所」（Political Capital Institute）專家克雷科（Péter Krekó）等人6日在歐洲新聞台（Euronews）刊出社論 ，題為〈我們將在新一屆歐洲議會看到更多普丁和習近平的朋友〉。文章主張，中國、俄羅斯等專制獨裁政權將在歐洲取得更多「破口」，進一步影響歐洲的決策。

該文認為，復興歐洲黨團對專制政權的批評最多，其次是歐洲人民黨團、綠黨、社民黨團等，而歐洲保守及改革黨團較少批評專制政權。不過，對專制政權批評最少的，是極右的認同與民主黨團，還有極左的左翼黨團；前者對中國的批評還多於對俄羅斯，後者則對中國和俄國都很少批評。

歐洲議會「向右轉」

國際媒體關注歐洲議會走向「右傾」的趨勢，對歐盟未來推行政策可能的影響。路透社分析，歐洲議會若是「向右轉」，可能導致涉及歐洲安全、氣候變遷，以及中國和美國產業競爭等議題的新法案更難以過關；不過，對歐盟持懷疑態度的民族主義政黨究竟會發揮多少影響力，也要看它們彼此之間能否克服分歧、攜手合作。

美聯社指出，歐盟過去數十年的歷史中，強硬右派大致在政治上處於邊緣，如今卻在歐洲議會選舉大有斬獲，對歐盟未來的移民、安全與氣候政策將有更多話語權。

（綜合報導）

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