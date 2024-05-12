歐洲歌唱大賽在爭議聲中結束 瑞士奪冠

因為以色列選手參賽而引發爭議的歐洲歌唱大賽周六落下帷幕。瑞士選手最終奪得冠軍，他是賽史上首位奪冠的非二元性別歌手。而成為博彩公司預測的決賽前三甲熱門人選之一的以色列選手，最終名次幾何？

（德國之聲中文網）因以色列參賽惹發爭議的2024年度歐洲歌唱大賽ESC本周六晚間（5月11日）落下帷幕。瑞士選手尼莫（Nemo）獲得冠軍，成為賽史首位奪冠的非二元性別歌手。這位說唱歌手演唱了歌曲《密碼》（The Code），這首融合鼓打貝司、歌劇、說唱和搖滾的歌曲，講述尼莫作為非二元性別者的自我探索之旅。這也是繼1988年加拿大女歌手席琳‧迪翁（Celine Dion）代表瑞士參賽並奪冠以來，歐歌賽的首位瑞士冠軍。在獲獎後的新聞發布會上，尼莫說自己感到自豪，他表示這是「為了那些敢於做自己的人，那些需要被傾聽、需要被理解的人」。

排名第二的是克羅埃西亞歌手普利希奇（Marko Purisic）藝名為Baby Lasagna，烏克蘭女子組合排名第三，演出的歌曲為《Teresa & Maria》。在總共25位決賽選手中，德國歌手最終排名第12。歐歌賽的選手評分由評審團和觀眾投票的綜合得分決定。通常來講，這屆比賽的冠軍國是下屆比賽的東道主。

以色列參賽惹爭議

今年的歐歌賽在瑞典馬爾默舉行。儘管組織者表示，這個一年一度舉辦的活動不帶任何政治色彩，官方口號是 「因音樂而團結」，但加薩戰爭給比賽蒙上陰影，以色列選手的參賽受到關注和爭議。許多歐洲國家數藝術家和活動家呼籲，由於加薩地帶的戰爭，以色列應如同2022年俄羅斯入侵烏克蘭後被禁賽一樣，不應參加歐洲歌唱大賽。以色列20歲的參賽歌手戈蘭在周四（5月9日）的半決賽中表現出色，成為博彩公司預測的決賽前三甲熱門人選，此外，克羅埃西亞的Baby Lasagna賽前是奪冠的大熱門。周四比賽當日，成千上萬名示威者聚集在馬爾默市中心，其中包括環保活動家通貝裡（Greta Thunberg）。抗議主旨是「為了和平和自由的巴勒斯坦，將以色列排除在歐洲歌唱大賽之外」。

以色列20歲的參賽歌手戈蘭 圖片來源： Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

據組織者和警方本周六表示，數千名支持巴勒斯坦和反對以色列的抗議者當日再次舉行遊行，對以色列歌手參賽表示不滿。組織者表示，戈蘭在特殊安保下進行了表演。決賽當晚，也有人違反規定，揮舞巴勒斯坦旗幟。觀眾席上同時響起了歡呼聲和噓聲。最終以色列歌手得到了第5名。

ESC的演出以造型誇張，奇特和怪異而著稱，ESC專家武萊蒂克（Dean Vuletic）表示：「儘管演出有時可能看起來愚蠢膚淺，但歌曲往往深入探討嚴肅的政治和社會問題，比如女權、歐洲一體化、性別認同等。「比如克羅埃西亞今年的參賽歌手，他的歌曲《Rim Tim Tagi Dim》就探討了年輕克羅埃西亞人為尋求更好的生活而離開祖國的故事。

（美聯社，德新社）

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