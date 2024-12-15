歐洲最佳鐵路營運商 義大利排第一 德鐵未進前十

根據一項最新排名，義大利鐵路營運商Trenitalia成為歐洲最佳鐵路營運商，而價格昂貴且服務欠佳的歐洲之星表現最差。聲名不佳的德鐵在行車准時方面排在最末一名。

（德國之聲中文網）根據本周一（12月9日）發布的一項新研究結果，義大利鐵路公司Trenitalia在歐洲鐵路營運商排名中位居榜首。非政府組織 「運輸與環境」（T&E）公佈了這項排名。並列第二的是瑞鐵 SBB 和捷克公司 RegioJet。奧地利的 ÖBB 排在第四位，領先於法國的 SCNF。

「運輸與環境」在報告中說："Trenitalia 在旅行體驗方面表現突出，瑞鐵SBB 是歐洲最準時的營運商，而捷克的 RegioJet 則會推出一些最優惠的車票。」

德鐵最不可靠

另一方面，排名也可以看到哪家鐵路營運商最差。「歐洲之星」Eurostar——這家連接法國、英國、比利時、荷蘭和德國的鐵路公司因為昂貴和不準時在T&E的排名中位墊底。報告稱，歐洲之星 「每公里收費幾乎是歐洲平均價格的兩倍」，但在准時性方面僅排名第 14 位。該排行版根據票價、准時性和預訂體驗等八項標準對歐洲的20多家鐵路營運商進行了評估。

不過研究指出，所有鐵路營運公司在提高准時率方面仍有改進空間。研究報告指出：「歐洲主要鐵路營運商的可靠性依然令人失望。在有准時性數據的25家營運商中，只有11家能夠達到80%以上的准時率。」

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德鐵（Deutsche Bahn），因列車延誤和取消而備受吐槽，在准時方面排名第25位，也就是最後一名位。2023年德鐵只有約64%的長途火車準點到達，準點率比2022年還差。

綜合排名中德鐵排在第16位。作為歐洲最大的鐵路營運商，德鐵在票價方面的表現也「很差」。T&E總結道：「我們的分析顯示，票價與更高的服務品質之間並沒有相關性。」

（法新社等）

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