歐洲央行前行長：歐盟須與中國清潔技術尋求平衡

歐洲央行前行長德拉吉表示，依賴中國供應綠色產品可能是歐盟實現氣候目標的最便宜途徑，但歐盟需要對中國政府資助的競爭對手採取更為細致的應對措施。

（德國之聲中文網）歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）周二（9月17日）表示，依賴中國供應綠色產品可能是歐盟實現氣候目標的最便宜途徑，但歐盟需要對中國政府資助的競爭對手採取更為細致的應對措施，以保留自身的清潔技術發展。

應歐盟委員會的要求，德拉吉重新撰寫了一份關於歐盟經濟競爭力的報告。他表示，到2030年，中國的太陽能電池年產能將達到全球需求的兩倍，電池的產能至少將與全球需求相當。

"我們無法用黑白分明的簡單解決方案來應對這一挑戰，"德拉吉對歐洲議會議員表示。

德拉吉表示，歐盟應讓外國納稅人資助歐洲安裝廉價的能源設備。 圖片來源： Michael Piepgras/CHROMORANGE/picture alliance

德拉吉表示，對於一些產品，如太陽能板，別國生產商遙遙領先，歐盟應讓外國納稅人資助歐洲安裝廉價的能源設備。

在一些領域，歐洲應該開放使用外國技術並增加外來投資。而對於其他領域，如電池，歐洲不應依賴外國技術，應該保留其自身的技術發展。

他說，歐洲應當培育那些具有創新優勢的初創產業，直到它們具備國際競爭力。

"明確地說，任何人都不應將這解讀為對全面保護主義的呼籲。"德拉吉說，"我們的首要任務是盡一切可能讓所有合作夥伴遵守世貿組織規則，包括那些目前沒有遵守的國家。"

德拉吉表示，他的報告建議歐盟回歸正常的國家補貼規則，也就是說僅允許對歐洲共同利益項目的投資進行國家補貼。

（路透社）

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