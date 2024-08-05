歐洲多名運動員在塞納河游泳後生病被迫退賽

比利時一名鐵人三項賽女選手在塞納河游泳後生病，被迫退出之後的比賽。瑞士和挪威奧運代表團也分別出現類似情況。德國在周一舉行的鐵人三項混合接力賽中摘取金牌。

（德國之聲中文網）比利時奧委會上周日（8月4日）宣佈，該國一名參加了奧運會女子鐵人三項賽的選手在塞納河游泳之後生病，不得不退出比賽。

比利時鐵人三項賽女選手克萊爾‧米歇爾（Claire Michel）上周三參加了鐵人三項賽。比利時奧委會周日發表的一份聲明表示，米歇爾在比賽後開始生病，不得不退出之後的比賽。聲明中沒有詳細說明米歇爾的病情。

由於米歇爾的缺席，比利時也不得不退出本周一（5日）舉行的奧運會鐵人三項混合接力賽。

原定在上周末舉行的賽前測試游泳活動由於塞納河細菌含量超標而取消。

不過組織方周日晚些時候宣佈，鐵人三項混合接力賽將按計劃於周一當地時間上午8點舉行。游泳部分仍在塞納河舉行。

比利時委員會表示，希望未來能吸取教訓，為今後奧運會的鐵人三項比賽做好準備。

根據世界鐵人三項運動的水上安全指南，每100毫升檢測水中大腸桿菌含量不超過1000個菌落形成單位即可被視為「良好」，比賽可以繼續進行。

主辦單位表示，周三舉行鐵人三項個人賽當天進行的水質檢測顯示達到「非常好」的水準。

為了確保本屆奧運順利舉辦，法國幾年前開始實施塞納河淨化工程，斥資14億歐元升級巴黎地區污水及暴雨徑流處理設施。 圖片來源： Jan Woitas/dpa/picture alliance

生病的鐵人三項賽運動員不止一人

瑞士官員上周六（8月3日）表示，周三參加過鐵人三項個人賽的運動員阿德裡安‧布裡福德（Adrien Briffod）出現胃部感染而病倒。不過瑞士方面表示，「無法確定」這是否與在塞納河游泳有關，因為其它代表團均表示，鐵人三項運動員都沒有出現胃部感染症狀。

周日，原本應替代布裡福德參賽的另一名運動員西蒙‧韋斯特曼（Simon Westermann）也因胃腸道感染而退出比賽。不過韋斯特曼此前沒有參加過在塞納河舉行的游泳比賽。

此外，挪威鐵人三項運動員維特勒‧伯格斯維克‧托恩（Vetle Bergsvik Thorn）也在參加了男子鐵人三項賽一天後生病了。不過挪威方面表示，這有可能是塞納河水質造成的，也可能是食物中毒引起的。他們並不清楚這名運動員生病的原因。

德國在周一舉行的鐵人三項混合接力賽中摘取金牌，美國和英國名列第二和第三。

德國在周一舉行的鐵人三項混合接力賽中摘取金牌。 圖片來源： Marijan Murat/dpa/picture alliance

鐵人三項賽個人賽因塞納河水質不達標推遲舉行

為了確保本屆奧運順利舉辦，法國幾年前開始實施塞納河淨化工程，斥資14億歐元升級巴黎地區污水及暴雨徑流處理設施。

由於巴黎奧運會開幕前後連續降雨，造成巴黎河水嚴重污染。微生物樣本超出了清潔度極限值。鐵人三項賽訓練一度被取消。

巴黎奧運主辦單位還被迫延後男子鐵人三項賽舉辦時間。原定的舉辦時間是7月30日上午，後來被延至31日舉行。

（美聯社、德新社）

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