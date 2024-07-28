歐洲國家為何對川普重返白宮疑慮重重？

至少一年時間以來，歐洲各國首都一直在努力思考如果應對川普重新掌權。但是，桌面上並沒有明確的方案，部分原因是沒有人想要發出他們預期川普当選或被川普抛棄的訊號，儘管這一直是可能發生的情景。

（德國之聲中文網）川普在競選活動中耳朵被子彈擦傷並被緊急送醫後不久，又於共和黨全國代表大會上公開露面。當他走向舞台時，耳朵上包紮著白色繃帶，觀眾以熱烈的掌聲歡迎他。一些人流下了眼淚，很多人稱他為倖存者。

這一襲擊遭到來自全世界政治界的譴責。現任歐盟委員會主席馮德萊恩祝福他"早日康復"。她在社群網站平台X上發帖說："政治暴力在民主國家沒有立足之地。"

不過，歐洲民主國家長期以來一直為川普在2024年美國大選中可能獲勝的前景感到揪心。人們普遍擔憂，為了迅速結束俄羅斯的戰爭，川普可能會迫使烏克蘭向俄羅斯割讓領土。這樣做可能會鼓勵俄羅斯總統普丁進一步擴張俄羅斯的領土，並威脅到波羅的海國家。

歐洲對外關係委員會政策研究員洛斯（Rafael Loss）表示，如果川普当選下一任美國總統，可能會引發"領導危機"--畢竟，美國在全球關鍵問題上領導西方聯盟。洛斯說："如果川普决定與普丁達成任何結束烏克蘭戰爭的安排，並把烏克蘭置於險境，那麼這將大大增加對歐洲其他地區的威脅。"

他會讓美國退出北約？ 圖片來源： Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

川普会讓美國退出北約嗎？

川普甚至可能會讓美國退出北大西洋公約組織（北約）。川普的前國家安全顧問博爾頓在今年早些時候的一次採訪中說，他相信川普会退出北約。這再次引發了歐洲的擔憂。

如果川普与歐洲志趣相投的極右翼團體或政客走得很近，他可能會以犧牲目前美國和歐洲幾個國家所青睞的更加自由或中間立場為代價，來加強這些團體的力量。

洛斯說："此外，美國為北約提供了重要的軍事裝備能力，其中一些對歐洲的防禦至關重要，但並不在歐洲製造。"

斯潘：應該同川普团隊接觸 圖片來源： dts Nachrichtenagentur/IMAGO

與川普团隊保持聯繫以防萬一

至少一年時間以來，歐洲各國首都一直在努力思考如果川普重新掌權該如何應對，儘管公開談論的並不多。巴黎智庫雅克‧德洛爾研究所的歐洲和國際政治副教授兼研究員哈羅什（Pierre Haroche）表示："事實上，桌面上並沒有明確的方案，部分原因是沒有人想要發出他們預期川普当選或被川普抛棄的訊號，儘管這多年來這一直是可能發生的情景。"

隨著川普的支持率飆升，一些歐洲政黨官員開始與他的關係網路聯繫。最近在華盛頓特區舉行的北約峰會期間，北約代表團的幾名成員會見了與川普关系密切的共和黨人。

在共和黨全國代表大會的觀眾中，有德國中右翼反對黨基民盟的議員斯潘（Jens Spahn）。他在接受德國之聲採訪時說："我們不應該重蹈上次他成為總統時的錯誤--當時沒有人與他的團隊真正建立聯繫。"

斯潘採取了和解的語氣，他說雖然他不喜歡川普的風格，但在加強北約的歐洲部分等一些想法上，他看到了共同點。

川普获勝後歐洲將會分裂？

一些專家表示，川普的冷淡態度正在促使歐洲更多地管理自己的防務，而這些防務最初是根據美國的支持程度來計劃的。前歐盟委員會主席容克在川普担任總統期間於2017年設立了歐洲防務基金，這是歐洲人為更好地準備邁出的一大步。

哈羅什認為，川普连任的最嚴重後果可能是歐洲的分裂。他說："真正的風險在於，每個人都在關注自己的利益，無法在應對諸如俄羅斯侵略等共同威脅時達成一致立場並採取一致行動。"

在大會上，川普宣布萬斯為他的副總統人選，萬斯與川普一樣是匈牙利總理歐爾班‧維克多的支持者。媒體稱萬斯為川普极右翼MAGA運動的繼承人，對跨大西洋聯盟來說是個壞消息。

萬斯：川普会把烏克蘭交給普丁 圖片來源： Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

選擇萬斯向歐洲發出了什麼訊號？

萬斯在2022年與前川普战略顧問班農（Steve Bannon）一起做的一次播客中說："我真的不在乎烏克蘭會發生什麼。"

在今年早些時候的慕尼黑安全會議上，萬斯說美國的安全重點將轉向印太地區，並呼籲歐洲自行管理防務。他在會議上說："世界各地有很多壞人。而我對東亞的一些問題比對歐洲更感興趣。"

德國綠黨聯合領導人裡卡達‧朗（Ricarda Lang）在會議上作為聯合小組成員說，萬斯毫不掩飾地表示川普会"將烏克蘭交給普丁"。

在川普宣布萬斯為副總統人選後，朗在X上發帖稱，萬斯作為競選夥伴的選擇"對歐洲來說令人擔憂"。

德國議員麥卡利斯特（David McAllister）在接受德國之聲採訪時詳細說明了為何萬斯的提名引起了歐洲的警覺。他說："首先，他堅決反對美國進一步支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。其次，他支持對歐洲進口商品加徵額外關稅。第三，他批評歐洲過於依賴歐元。"

川普竞選搭檔萬斯其人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美國國防收益與孤立主義

專家表示，川普和萬斯的孤立主義外交政策與美國國防工業的利益相衝突。如果川普想要撤回美國的保護，那麼歐洲人可能會對購買昂貴的美國國防設備興趣減少。

哈羅什說，國防支出一直是獲取"美國善意和支持"的間接方式。哈羅什說："川普可能難以調和'美國優先'與'經濟優先'之間的關係。"

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