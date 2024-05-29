歐洲商界領袖：未來三年歐中關係將惡化

最新調查顯示，大多數歐洲企業的首席執行官認為，未來三年歐中關係將惡化，歐盟的去風險戰略和北京與莫斯科的密切關係被認為是最大的摩擦因素。

（德國之聲中文網）大多數歐洲企業的首席執行官認為，未來三年歐中關係將惡化，歐盟的去風險戰略和北京與莫斯科的密切關係被認為是最大的摩擦領域。

歐洲工業圓桌會議（ERT）發布的最新調查發現，54%的受訪者認為歐中關係將惡化，僅有7%的人認為歐中關係會改善。歐洲工業圓桌會議的成員包括荷蘭阿斯麥（ASML）和英國聯合利華（Unilever）等歐洲大型企業的首席執行官和董事長。

歐盟是中國最大的商品出口市場，而中國是歐盟第三大商品出口市場。

在ERT周三（5月29日）公佈的調查中，西方跨國公司駐華首席執行官比歐洲同行更樂觀，認為中歐關係不會發生變化的人數超過了認為中歐關係惡化的人數。

這兩類人都認為，歐盟減少對中國依賴（特別是在關鍵礦產和技術方面）的戰略--""--是雙邊摩擦的首要問題。

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首席執行官們尤其是常駐中國的首席執行官們也認為北京和莫斯科的"新時代"夥伴關係是一個主要風險。

中國與美國的關係以及中國工業產能過剩被認為是中歐關係未來摩擦的其他關鍵因素。

這項調查還發現，總體而言，與六個月前相比，歐洲企業首席執行官們對商業環境更加樂觀。然而，大部分樂觀情緒來自於企業在歐洲以外的業務前景。

首席執行官們認為，6月6日至9日歐洲議會選舉後產生的歐盟新領導層將通過簡化監管和完善歐盟單一市場，對歐洲經濟前景產生最大的積極影響。

（路透社）

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