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歐洲冠軍聯賽
歐洲足聯主辦的年度足球比賽，代表歐洲俱樂部足球最高榮譽和水準，常被譽為全世界最高素質、最具影響力以及最高水準的俱樂部級賽事。
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深度報導
DW記者親歷歐冠決賽球場混亂
DW記者親歷歐冠決賽球場混亂
5月28日晚在巴黎舉行的歐洲冠軍聯賽決賽上，皇家馬德里戰勝利物浦，再獲金盃。不過，當天的球場組織工作出現了很大的混亂，球迷們危險地擠在狹窄的通道裡，到處都彌漫著催淚瓦斯的煙霧。
足球
2022年5月31日
2022年5月31日
德國國足主帥勒夫決定本屆歐冠賽結束後辭職
德國國足主帥勒夫決定本屆歐冠賽結束後辭職
約阿希姆‧勒夫（Joachim Löw）宣佈將辭去德國國家足球隊主帥一職。為德國國足效力17年的這位世界冠軍教練確定在今年夏季的歐洲盃冠軍賽結束後不再續任。
體育
2021年3月9日
2021年3月9日
想分手！梅西正式通知巴塞隆納解約
想分手！梅西正式通知巴塞隆納解約
球星梅西已經向巴塞隆納提交了一份正式申請要求解約。在經歷了一個令人失望的賽季之後，他做出了這個決定。許多球迷指責巴塞隆納董事會管理不善，呼籲他們下台，讓梅西留下。
足球
2020年8月26日
2020年8月26日
01:46 分鐘
歐冠決賽輸球 法國球迷製造騷亂
歐冠決賽輸球 法國球迷製造騷亂
巴黎警方表示，巴黎聖日耳曼隊在歐冠決賽中敗給拜仁慕尼黑後發生騷亂事件，警方逮捕了數十人。警察動用催淚瓦斯驅散狂熱的球迷。
體育
2020年8月24日
2020年8月24日
歐冠聯賽的13個經典時刻
歐冠聯賽的13個經典時刻
2019/20賽季的歐冠聯賽本周開始，希望會帶來新的經典時刻。我們為您總結了這項歐洲俱樂部最高級別賽事迄今為止的偉大瞬間。
體育
2019年9月18日
2019年9月18日
13 張圖
爾虞我詐的足球金元帝國
爾虞我詐的足球金元帝國
歐洲豪門球隊密謀另起爐灶，國際足球總會主席干涉獨立體育倫理委員會，頂級俱樂部可以違反財政規定而不必擔心處罰……德廣聯、明鏡周刊等14家歐洲媒體查閱了7000萬份內部文件、經歷了長期調查後，揭開了國際足球圈內隱蔽的金元帝國之面紗。
足球
2018年11月6日
2018年11月6日
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