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歐洲冠軍聯賽

歐洲足聯主辦的年度足球比賽，代表歐洲俱樂部足球最高榮譽和水準，常被譽為全世界最高素質、最具影響力以及最高水準的俱樂部級賽事。

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深度報導

歐冠決賽的球迷組織工作出現了很大混亂

DW記者親歷歐冠決賽球場混亂

DW記者親歷歐冠決賽球場混亂

5月28日晚在巴黎舉行的歐洲冠軍聯賽決賽上，皇家馬德里戰勝利物浦，再獲金盃。不過，當天的球場組織工作出現了很大的混亂，球迷們危險地擠在狹窄的通道裡，到處都彌漫著催淚瓦斯的煙霧。
足球2022年5月31日
Schweiz Basel | Deutschland - Schweiz | Jogi Loew

德國國足主帥勒夫決定本屆歐冠賽結束後辭職

德國國足主帥勒夫決定本屆歐冠賽結束後辭職

約阿希姆‧勒夫（Joachim Löw）宣佈將辭去德國國家足球隊主帥一職。為德國國足效力17年的這位世界冠軍教練確定在今年夏季的歐洲盃冠軍賽結束後不再續任。  
體育2021年3月9日
external

想分手！梅西正式通知巴塞隆納解約

想分手！梅西正式通知巴塞隆納解約

球星梅西已經向巴塞隆納提交了一份正式申請要求解約。在經歷了一個令人失望的賽季之後，他做出了這個決定。許多球迷指責巴塞隆納董事會管理不善，呼籲他們下台，讓梅西留下。
足球2020年8月26日01:46 分鐘
Frankreich Randale in Paris nach Endspiel der Champions League

歐冠決賽輸球 法國球迷製造騷亂

歐冠決賽輸球 法國球迷製造騷亂

巴黎警方表示，巴黎聖日耳曼隊在歐冠決賽中敗給拜仁慕尼黑後發生騷亂事件，警方逮捕了數十人。警察動用催淚瓦斯驅散狂熱的球迷。
體育2020年8月24日
Champions League Liverpool Istanbul 2005

歐冠聯賽的13個經典時刻

歐冠聯賽的13個經典時刻

2019/20賽季的歐冠聯賽本周開始，希望會帶來新的經典時刻。我們為您總結了這項歐洲俱樂部最高級別賽事迄今為止的偉大瞬間。
體育2019年9月18日13 張圖
Geldregen Geldscheine Mercedes-Benz Arena zur blauen Stunde

爾虞我詐的足球金元帝國

爾虞我詐的足球金元帝國

歐洲豪門球隊密謀另起爐灶，國際足球總會主席干涉獨立體育倫理委員會，頂級俱樂部可以違反財政規定而不必擔心處罰……德廣聯、明鏡周刊等14家歐洲媒體查閱了7000萬份內部文件、經歷了長期調查後，揭開了國際足球圈內隱蔽的金元帝國之面紗。
足球2018年11月6日