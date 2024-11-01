歐日簽署安全與防務夥伴關係協議

日本和歐盟周五在東京宣佈建立全面的新安全與防務夥伴關係。雙方將在聯合軍演、國防工業訊息交流等方面開展合作。中國外交部敦促歐方「不要介入地區國家領土和海洋權益爭端，為地區的和平穩定與發展發揮建設性作用」。

（德國之聲中文網）歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）周五(11月1日）與日本防衛大臣岩屋毅共同宣佈簽署「安全保障及防衛夥伴關係」協議，雙方將在聯合軍事演習、國防工業訊息交流和太空安全等方面開展合作。

波瑞爾和岩屋還交換了日本-歐盟戰略夥伴關係協議的批准書。該協議將於明年 1 月 1 日正式生效。

波瑞爾表示：「我非常高興能在這裡與岩屋大臣一起宣佈歐盟與日本締結這一安全與防務夥伴關係。」

他稱這是歐盟與亞太國家達成的 「首個此類性質的協議」，並將其形容為 「歷史性且非常及時的」協議。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾11月1日與日本防衛大臣岩屋毅共同宣佈簽署「安全保障及防衛夥伴關係」協議 圖片來源： RICHARD A. BROOKS/AFP

波瑞爾對記者表示：「我們生活在一個非常危險的世界」，「鑑於我們兩個地區的局勢，這一政治框架加深了我們共同應對新興威脅的能力」。

波瑞爾沒有提及中國，但日本此前曾稱中國是其最大的安全挑戰，因為中國政府正在該地區加強軍事能力。

中國外交部發言人林劍周五在例行記者會上回應歐日簽署協議一事稱，各方開展安全與防務合作應有利於促進地區的和平穩定，不應針對第三方或損害他國的安全利益。

林劍表示：「我要強調的是，由於歷史原因，日本的軍事安全動向一直備受國際社會和亞洲鄰國的關注。」

「我們敦促日方切實汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，尊重亞洲鄰國的安全關切，在軍事安全領域慎重行事，也希望歐方不要介入地區國家領土和海洋權益爭端，為地區的和平穩定與發展發揮建設性作用。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾訪問東京期間，與日方簽署安保合作協議 圖片來源： Kyodo/AP/picture alliance

為合作注入新動力

法新社取得的歐盟-日本安全保障及防衛夥伴關係文件稱，雙方將通過聯合演習和港口停靠等活動促進 「具體的海軍合作」，其中也可能包括「相互指定的第三國」參與。

該文件還稱，歐盟和日本將討論 「各自防務計劃的發展，包括國防工業相關事務的訊息交流」。

數十年來，日本依賴美國提供軍事硬體，目前也在與歐盟成員國義大利和英國合作開發新型戰鬥機，並將於 2035 年投入使用。

東京大學公共政策研究生院教授 Yee Kuang Heng 表示，工業合作協議可能 「為合作注入新的動力，日本和歐洲企業之間通過歐盟機制資助的聯合防務項目將成為可能」。

日本正在增加國防支出，到2027年達到北約規定的國內生產總值2%的標準，部分原因是為了對抗中國，因為中國正在增加對台灣的軍事壓力。

東京會談結束後，博雷爾將前往韓國，北韓問題將成為首要議題。

美國稱，數千名北韓士兵正在俄羅斯準備參加烏克蘭戰爭。在美國大選將至之際，平壤周四還試射了一枚最新、威力強大的導彈，展現了對美國本土的威脅。。

（法新社）

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