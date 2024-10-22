美國經濟真的在乎誰當總統嗎？

在過去的15年裡，與其他國家相比，美國的經濟表現令人難以置信地強勁——增加了數百萬個就業崗位，並迅速地從新冠疫情的震蕩中復甦。美國經濟真的需要「讓美國再次偉大」嗎？

（德國之聲中文網）經濟問題是今年美國大選的重頭戲之一。但是，美國經濟真的那麼在乎誰當總統嗎？2009年以來的經濟數據顯示，無論誰入主白宮，美國經濟都有不俗的表現。

這15年，即從2009年至2024年，涵蓋了歐巴馬的两屆任期，川普和拜登各一個任期。

15年裡兩大衝擊

在這段時間裡，美國及全球經濟經歷了兩大主要衝擊。第一個是金融危機，發生在歐巴馬上任之前；第二個是新冠疫情，發生在川普的任期內。

當年的金融危機讓很多人擔心整個銀行系統的崩潰。危機爆發之後，兩大汽車製造商通用公司和克萊斯勒公司宣告破產重組，而房屋次貸市場則陷入了失控狀態。

新冠疫情對美國和全球經濟產生了更為直接的影響。封鎖措施、供應鏈斷裂導致的短缺以及邊境關閉造成了混亂、死亡和大規模失業。

通過大規模救市資金的發放，美國迅速擺脫了疫情帶來的經濟衰退，恢復了疫情前的經濟增長，形成了強勁的經濟復甦勢頭。

GDP總量遠超別國

一個問題是，當任總統及其政策產生影響有所延遲。例如，投資基礎設施或晶片製造等行業是必要的，但其效益往往是在未來才能體現。加強與墨西哥的邊境的控制可能會立竿見影地阻止一些移民，但勞動力的缺失帶來的影響則需要時間才看得出來。

另一個問題是如何評估總統職務行為的影響，而不將其與國會或美聯準等独立機構的決策混為一談。

自1990年以來，除2009年受到金融危機衝擊之外，美國人均國內生產總值（GDP）每年都在增長。去年，美國的人均GDP超過81,000美元（74,700歐元）。

就人均年增長率而言，中國和印度的增長更為強勁。儘管如此，美國的人均GDP仍然是中國的三倍，是印度的八倍。

2023年，美國的GDP總量達到了驚人的27.36兆美元，遠遠領先於世界其他國家。中國以17.66兆美元位居第二，德國和日本緊隨其後。

大量的就業崗位

在歐巴馬上任的最初幾個月，受金融危機影響，失業率有所上升。從2009年4月到2011年9月，失業率在9%或更高。

此後，失業率逐漸下降，一直達到了自1960年代以來的最低水準。在新冠疫情期間短暫上升後，今年的失業率徘徊在4%左右。

在另一個方面，由於創新、研發投入以及工作變更或搬遷的便利，美國工人的生產效率比其他國家更高。

底層收入不平等

另一個日漸凸顯的問題是收入不平等。美國是七國集團（G7）中收入差距最大的國家。美國最富有的1%人口擁有著該國大量的財富。

在美國，家庭稅前年收入需要大約100萬美元才能進入最富有的1%。而在英國，僅需要大約25萬美元。

2016年10月，歐巴馬在《经济學人》上寫道，美國企業高管的薪酬是普通員工的250倍以上。積極的方面是，生活在極端貧困中的人口比例有所下降。

移民改變美國

進入美國的非法移民人數很難精確統計。但是，合法移民則可以被統計。一個衡量標準是綠卡的發放數量，從2009年到2022年，超過1400萬人獲得了綠卡身份。

根據美國人口普查局今年4月發布的一份報告，在過去50年中，合法或以其他方式居住在美國的外國出生人口規模和比例都有了顯著增長。

1970年，美國有960萬外國出生的居民。到2022年，這一數字已超過4600萬，約佔總人口的14%。

在這4600萬人中，近三分之一是自2010年或之後到達美國的，且一半居住在加利福尼亞州、德克薩斯州、佛羅裡達州和紐約州的四個州中。超过一半的人已成為美國公民。

高通膨衝擊美國

自 2009 年 1 月以來，根據消費者價格指數，美國通貨膨脹率急劇上升。

歐巴馬上任时，通膨率為零，隨後進入負值，然而在2022年6月攀升至9.1%的高點。今年9月，通膨率降至2.4%，為2021年2月以來的最低點。

這段高通膨時期相對較短，然而影響巨大，導致許多美國人的生活成本大幅上漲。

消費價格上漲，選民非常不滿。這是美國社會今年最重要的問題之一，可能會決定搖擺州的選舉結果。不過，它也是任何總統都難以控制的問題之一。

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