歐委會對「海外版拼多多」Temu啟動調查

歐盟周四（10月31日）正式啟動對中國電商平台Temu的調查程序，「確保其平台上銷售的產品符合歐盟標準，不會對消費者造成傷害」。此次調查結果可能導致對Temu的巨額罰款。

（德國之聲中文網）歐盟周四（10月31日）正式啟動對中國電商平台Temu（海外版拼多多）的調查程序，原因是擔心該平台在阻止非法產品銷售方面做得不夠。此次調查結果可能導致對Temu的巨額罰款。

去年才進入歐洲市場的Temu在歐盟大受歡迎，平均每月有約9200萬活躍用戶。

歐盟委員會表示，此次調查還將關注該平台使用游戲化和"可能導致成癮的設計"所帶來的危險，這可能會損害用戶的"身心健康"。

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Temu："非常重視《數字服務法》規定的法律義務"

歐盟委員會的調查依據是歐盟《數字服務法》（Digital Services Act，簡稱DSA），該法律要求網路科技公司採取更多措施保護歐洲消費者的線上安全。

"我們希望確保Temu遵守《數字服務法》。特別是要確保其平台上銷售的產品符合歐盟標準，不會對消費者造成傷害。"歐盟科技負責人維斯塔格（Margrethe Vestager）在一份聲明中表示。

歐盟希望瞭解Temu在限制銷售方面採取的系統措施，以及如何避免非法產品再次出現。這些非法產品包括藥品、化學品和玩具以及假冒商品。

Temu公司表示，"非常重視《數字服務法》規定的法律義務"。其發言人發表聲明說："我們將與監管機構充分合作，共同實現為消費者打造一個安全、可信的市場的目標。"

此次調查是在Temu向歐盟提交風險評估報告後展開的。

如果Temu在調查過程中作出承諾，令歐盟認為能夠消除其擔憂，它則可以避免被罰款。

今年5月，歐洲消費者權益團體警告稱，Temu違反了歐盟法律，並向歐盟委員會投訴 圖片來源： Timon Schneider/Zoonar/imago

歐委會："啟動正式程序但並不預判其結果"

今年5月，歐洲消費者權益團體警告稱，Temu違反了歐盟法律，並向歐盟委員會投訴，指控Temu使用"操控性技術"誘使用戶消費更多，並存在其他違規行為。

歐洲消費者組織BEUC周四對該調查表示歡迎。該組織發言人福隆達（Fernando Hortal Foronda）表示，"歐盟委員會的這一決定是有希望的一步，但只是第一步。現在，重要的是歐盟委員會繼續對Temu施加壓力，推動該公司盡快遵守法律"。

歐盟的調查還將審查Temu的系統，瞭解其如何向用戶推薦內容和產品，並分析該平台對研究人員的數據訪問。Temu還需提供關於其推薦系統"參數"的更多詳細訊息，這些推薦系統被平台用於推送更個性化的內容。

歐盟委員會強調，"啟動正式程序但並不預判其結果"，此次調查沒有完成的期限。

Temu是必須遵守《數字服務法》的25個"超大型"線上平台之一，違反者將面臨最高為全球營業額6%的罰款；如果嚴重和反復違規，還將面臨全面遭禁。這些平台中還包括中國阿里巴巴集團旗下的AliExpress（全球速賣通）、美國電商巨頭Amazon（亞馬遜）和另一家面向國際市場的中國電商平台Shein（希音）。

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（法新社）

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