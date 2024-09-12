歐中電動車關稅談判在即 西班牙突然轉向

中國商務部長王文濤將在下星期出訪歐洲，重點討論雙方就電動汽車關稅的摩擦。本周正在中國訪問的西班牙首相出人意料地表示，歐盟應當重新考慮是否對中國產電動汽車加徵關稅。中國、德國政府均對首相的表態表示贊賞。

（德國之聲中文網）中國商務部9月12日宣佈，商務部長王文濤將在9月19日和歐盟委員會副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)舉行會談。此前，商務部曾經表示，歐盟針對中國電動汽車反補貼案情況複雜、影響面廣，中歐雙方開展磋商達成一致「具有一定挑戰」，但「中國相信，只要歐盟展現誠意、相向而行，就可以通過磋商解決彼此關切。」

在同一天的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧也說，「希望歐洲能與中方相向而行，推動中歐經貿關係健康穩定發展」，並強調「中方一直在尋求雙方都能接受的解決方案」。

歐盟委員會已經在今年7月初以在華車企獲得了「不公正補貼」從而導致歐盟市場扭曲為由，引入了針對中國產電動汽車的臨時反補貼關稅，各家在華生產的廠商面臨9%到35%不等的稅率。在10月底之前，歐盟27個成員國將就最終關稅進行表決：除非代表65%以上歐盟人口的至少15個成員國投票反對，否則現行臨時措施將轉為最終關稅，有效期5年。

中國車企奇瑞今年4月和西班牙企業EBRO-EV簽署合資協議，在巴塞隆納附近生產奇瑞汽車，預計在今年底投產，並計劃在2027年達到年產5萬輛的目標、為當地創造1250個就業崗位。 圖片來源： Joan Gosa/Xinhua/IMAGO

西班牙首相：應重新考慮立場

就在9月11日，在中國訪問的西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)出人意料地表示，歐盟應當重新考慮其針對中國產電動汽車加徵關稅之立場，「我們不需要另一場貿易戰。如果你問我，我們需要重新考慮我們的立場。」桑切斯在上海附近的崑山參加一場活動時說，西班牙將採取建設性措施，並試圖在此議題上找到妥協方案，「我認為我們需要在歐盟和中國之間建立橋樑。」此前，西班牙一直是歐盟內對華電動汽車關稅最主要推動者之一。北京則指責歐盟實行貿易保護主義，並對進口自歐盟的豬肉展開調查。而作為豬肉主要出口國、歐盟內第二大汽車生產國的西班牙很可能會遭到中方反制措施的嚴重打擊。

中國外交部則對桑切斯的立場轉變表示了贊賞。發言人毛寧在9月12日說，桑切斯的表態體現了理性客觀的思考，「電動汽車產業的發展符合中歐的共同利益，雙方攜手合作、共迎挑戰將惠及雙方的企業和消費者，助力中歐乃至全球的綠色轉型。」

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德國聯邦總理府發言人赫伯施特萊特(Steffen Hebestreit)也對桑切斯的表態表示贊同。柏林方面一直擔心，北京的反制措施可能波及擁有大量在華業務的德國車企，大眾、寶馬等企業的全球銷量三成以上位於中國市場。

據彭博社引述歐盟外交圈內人士稱，歐盟兩個大國對反補貼關稅持質疑態度，很可能將會影響歐盟委員會在對華談判時的姿態。不過，一名來自支持加徵關稅之成員國的外交官對彭博社表示，大部分成員國依然支持布魯塞爾的立場。

西班牙目前正希望吸引中國企業在該國投資建廠生產整車以及電池等重要配件。桑切斯在中國說，此行的一大目標就是吸引中國企業投資建設西班牙電動汽車產業鏈。理論上，針對中國產電動汽車加徵關稅有助於迫使廠商將生產線遷入歐盟國家。

（路透社、彭博社、德新社）

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