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棋王賽史上首次！亞洲棋手的巔峰對決

Holger Hank | Juan Ju
2024年11月23日

現任世界冠軍、中國棋手丁立人即將迎戰史上最年輕的冠軍挑戰者、印度棋手古克什。這是138年的國際象棋世界冠軍賽歷史上，首次由兩名亞洲棋手爭奪世界棋王頭銜。

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衛冕冠軍（左）和挑戰者均來自亞洲，這在138年的國際象棋世界冠軍賽歷史上是第一次
衛冕冠軍（左）和挑戰者均來自亞洲，這在138年的國際象棋世界冠軍賽歷史上是第一次圖片來源： Sergei Fadeichev/TASS/dpa//Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/picture alliance

（德國之聲中文網）國際象棋世界冠軍賽即將於11月25日至12月13日在新加坡舉行。衛冕冠軍和挑戰者均來自亞洲，這在138年的國際象棋世界冠軍賽歷史上是第一次。有別於許多以往的衛冕冠軍，低調親和的中國棋手丁立人此次卻不太被外界看好。

國際棋聯（FIDE）副主席謝軍向德國之聲介紹：「在過去的一年半時間裡，丁立人的競技狀態波動較大，印度的年輕挑戰者進步明顯，因此一些預測認為印度選手勝算較高。但對抗賽本身就是一場巔峰對決，兩名棋手的實力和經驗均不容小覷，丁立人和他的對手均有能力在世界冠軍賽中展示自己的最佳狀態，在實力相當的比賽當中，臨場發揮是決定勝負的關鍵。」

去年4月30日，丁立人以微弱優勢贏得一場緊張刺激的比賽，成為國際象棋世界冠軍賽史上首位來自中國的棋王。謝軍當天在現場見證了這一特別時刻。奪冠後的丁立人向媒體透露，他在賽前因為壓力過大而首次求助心理醫生。

近兩個月前，丁立人向新加坡《聯合早報》坦言，在今年參加的四場賽事中自己發揮差強人意，他希望能通過賽事逐漸找回狀態：「我也遇到很多高水準的對手，是一次不錯的熱身吧。我希望把那些沒有贏到的棋，到世界冠軍賽上去贏。」雖然這名世界冠軍的信心不減，但不得不提的是：其目前的世界排名僅在第23位。

「比賽可能會非常有趣」

他的對手則截然不同：古克什（Dommanraju Gukesh）年僅18歲，卻幾乎包攬了今年所有重要比賽的冠軍：上半年的國際象棋世界冠軍候選人賽中奪冠，成為國際象棋歷史上最年輕的世界冠軍挑戰者，下半年的國際象棋奧林匹克團體賽中，古克什帶領印度國家隊首次奪冠。目前，他已攀升至世界排名第5位。

古克什的勢頭正勁。如果這位自信的計算天才能在新加坡為期三周、14輪的對決中勝出，他將成為歷史上最年輕的國際象棋世界冠軍。但要走到那一步，仍需經歷漫長的考驗。

「丁立人對這種局面已經有經驗，而古克什卻沒有。這可能會成為古克什的一個問題，」德國國際象棋國家隊教練古斯塔夫松（Magnus Carlsen）如是評價道。作為前世界冠軍馬格努斯‧卡爾森的助手，他非常瞭解世界冠軍賽中的緊張氛圍。他補充說：「儘管面臨重重困難，丁立人在壓力下仍展現出強大的心理韌性。這場比賽可能會非常有趣。」

國際象棋在印度廣受歡迎
國際象棋在印度廣受歡迎圖片來源： Doreen Fiedler/dpa/picture alliance

印度的國際象棋熱潮

在印度，這場冠軍爭奪戰已經成為幾周來的體育熱點話題。古克什及其同樣年輕的同仁——普拉格納南達（Rameshbabu Praggnanandhaa）和埃裡加西（Arjun Erigaisi）——的最新成功，在印度掀起了一場國際象棋熱潮。如今，印度國際象棋的頂尖特級大師幾乎與板球明星一樣受歡迎。

棋迷們希望古克什能追隨阿南德（Viswanathan Anand）的腳步。阿南德於2000年成為亞洲首個國際象棋男子世界冠軍，此後又四次獲得世界冠軍殊榮，並為國際象棋運動在印度的蓬勃發展奠定了基礎。

而在鄰國中國，儘管與兩年前相比，媒體有關國際象棋的報導明顯增多，即將在新加坡的舉行這場賽事並未成為輿論熱點。但是，謝軍告訴德國之聲：「丁立人贏得男子國際象棋世界冠軍後，公眾對國際象棋賽事的關注有所增強。」 謝軍於1991年成為中國首位國際象棋女子世界冠軍，四次加冕棋後頭銜，並帶領中國女隊奪得國際象棋奧林匹克團體賽「四連冠」。

國際象棋女子國際特級大師謝軍曾多次獲得國際象棋女子世界冠軍
國際象棋女子國際特級大師謝軍曾多次獲得國際象棋女子世界冠軍圖片來源： Photoshot/picture alliance

國際象棋在中國仍是小眾運動

謝軍在其論文「國際象棋項目在中國的發展研究」中介紹，20世紀八九十年代，中國的競技體育領域存在一種特殊現象，即女子項目在世界賽場的成績強於男子項目。鑑於此，1988年，時任中國國際象棋集訓隊領導小組組長的陳祖德提出：中國國際象棋攀登世界高峰分「四步走」的具體設想：先奪得女子個人世界冠軍，再奪女子團體世界冠軍，隨後男子團體進入世界賽前列，最後奪得男子個人世界好名次。隨著丁立人去年加冕「世界棋王」，中國的「四步走」戰略目標也就此完成。

儘管取得諸多成就，國際象棋在中國依然屬於小眾運動。謝軍向德國之聲解釋道：「同為智力運動的代名詞，中國象棋和圍棋起源於中國，擁有更廣泛的群眾基礎。」無論新加坡世界冠軍賽的結果如何，有一點讓謝軍可以肯定的是：「國際象棋的中心逐步向亞洲國家轉移。」

這項起源於印度的傳統棋盤游戲不僅在中國和印度蓬勃發展，在烏茲別克斯坦、伊朗和哈薩克斯坦，參與國際象棋的人數也在不斷增加，而且水準極高。這一趨勢吸引了更多贊助商的關注。過去，國際象棋世界冠軍賽主要由與俄羅斯關係密切的企業資助，而這種情況可能會發生變化。此次國際象棋世界冠軍賽的冠名贊助商是谷歌，這也是歷來首次有科技巨擘冠名贊助這項最重要的國際賽事，其總獎金高達250萬美元。

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