棋王賽史上首次！亞洲棋手的巔峰對決

現任世界冠軍、中國棋手丁立人即將迎戰史上最年輕的冠軍挑戰者、印度棋手古克什。這是138年的國際象棋世界冠軍賽歷史上，首次由兩名亞洲棋手爭奪世界棋王頭銜。

（德國之聲中文網）國際象棋世界冠軍賽即將於11月25日至12月13日在新加坡舉行。衛冕冠軍和挑戰者均來自亞洲，這在138年的國際象棋世界冠軍賽歷史上是第一次。有別於許多以往的衛冕冠軍，低調親和的中國棋手丁立人此次卻不太被外界看好。

國際棋聯（FIDE）副主席謝軍向德國之聲介紹：「在過去的一年半時間裡，丁立人的競技狀態波動較大，印度的年輕挑戰者進步明顯，因此一些預測認為印度選手勝算較高。但對抗賽本身就是一場巔峰對決，兩名棋手的實力和經驗均不容小覷，丁立人和他的對手均有能力在世界冠軍賽中展示自己的最佳狀態，在實力相當的比賽當中，臨場發揮是決定勝負的關鍵。」

去年4月30日，丁立人以微弱優勢贏得一場緊張刺激的比賽，成為國際象棋世界冠軍賽史上首位來自中國的棋王。謝軍當天在現場見證了這一特別時刻。奪冠後的丁立人向媒體透露，他在賽前因為壓力過大而首次求助心理醫生。

近兩個月前，丁立人向新加坡《聯合早報》坦言，在今年參加的四場賽事中自己發揮差強人意，他希望能通過賽事逐漸找回狀態：「我也遇到很多高水準的對手，是一次不錯的熱身吧。我希望把那些沒有贏到的棋，到世界冠軍賽上去贏。」雖然這名世界冠軍的信心不減，但不得不提的是：其目前的世界排名僅在第23位。

「比賽可能會非常有趣」

他的對手則截然不同：古克什（Dommanraju Gukesh）年僅18歲，卻幾乎包攬了今年所有重要比賽的冠軍：上半年的國際象棋世界冠軍候選人賽中奪冠，成為國際象棋歷史上最年輕的世界冠軍挑戰者，下半年的國際象棋奧林匹克團體賽中，古克什帶領印度國家隊首次奪冠。目前，他已攀升至世界排名第5位。

古克什的勢頭正勁。如果這位自信的計算天才能在新加坡為期三周、14輪的對決中勝出，他將成為歷史上最年輕的國際象棋世界冠軍。但要走到那一步，仍需經歷漫長的考驗。

「丁立人對這種局面已經有經驗，而古克什卻沒有。這可能會成為古克什的一個問題，」德國國際象棋國家隊教練古斯塔夫松（Magnus Carlsen）如是評價道。作為前世界冠軍馬格努斯‧卡爾森的助手，他非常瞭解世界冠軍賽中的緊張氛圍。他補充說：「儘管面臨重重困難，丁立人在壓力下仍展現出強大的心理韌性。這場比賽可能會非常有趣。」

國際象棋在印度廣受歡迎 圖片來源： Doreen Fiedler/dpa/picture alliance

印度的國際象棋熱潮

在印度，這場冠軍爭奪戰已經成為幾周來的體育熱點話題。古克什及其同樣年輕的同仁——普拉格納南達（Rameshbabu Praggnanandhaa）和埃裡加西（Arjun Erigaisi）——的最新成功，在印度掀起了一場國際象棋熱潮。如今，印度國際象棋的頂尖特級大師幾乎與板球明星一樣受歡迎。

棋迷們希望古克什能追隨阿南德（Viswanathan Anand）的腳步。阿南德於2000年成為亞洲首個國際象棋男子世界冠軍，此後又四次獲得世界冠軍殊榮，並為國際象棋運動在印度的蓬勃發展奠定了基礎。

而在鄰國中國，儘管與兩年前相比，媒體有關國際象棋的報導明顯增多，即將在新加坡的舉行這場賽事並未成為輿論熱點。但是，謝軍告訴德國之聲：「丁立人贏得男子國際象棋世界冠軍後，公眾對國際象棋賽事的關注有所增強。」 謝軍於1991年成為中國首位國際象棋女子世界冠軍，四次加冕棋後頭銜，並帶領中國女隊奪得國際象棋奧林匹克團體賽「四連冠」。

國際象棋女子國際特級大師謝軍曾多次獲得國際象棋女子世界冠軍 圖片來源： Photoshot/picture alliance

國際象棋在中國仍是小眾運動

謝軍在其論文「國際象棋項目在中國的發展研究」中介紹，20世紀八九十年代，中國的競技體育領域存在一種特殊現象，即女子項目在世界賽場的成績強於男子項目。鑑於此，1988年，時任中國國際象棋集訓隊領導小組組長的陳祖德提出：中國國際象棋攀登世界高峰分「四步走」的具體設想：先奪得女子個人世界冠軍，再奪女子團體世界冠軍，隨後男子團體進入世界賽前列，最後奪得男子個人世界好名次。隨著丁立人去年加冕「世界棋王」，中國的「四步走」戰略目標也就此完成。

儘管取得諸多成就，國際象棋在中國依然屬於小眾運動。謝軍向德國之聲解釋道：「同為智力運動的代名詞，中國象棋和圍棋起源於中國，擁有更廣泛的群眾基礎。」無論新加坡世界冠軍賽的結果如何，有一點讓謝軍可以肯定的是：「國際象棋的中心逐步向亞洲國家轉移。」

這項起源於印度的傳統棋盤游戲不僅在中國和印度蓬勃發展，在烏茲別克斯坦、伊朗和哈薩克斯坦，參與國際象棋的人數也在不斷增加，而且水準極高。這一趨勢吸引了更多贊助商的關注。過去，國際象棋世界冠軍賽主要由與俄羅斯關係密切的企業資助，而這種情況可能會發生變化。此次國際象棋世界冠軍賽的冠名贊助商是谷歌，這也是歷來首次有科技巨擘冠名贊助這項最重要的國際賽事，其總獎金高達250萬美元。

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