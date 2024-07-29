梅洛尼會晤習近平 稱北京為「重要對話方」

義大利總理梅洛尼周一與中國領導人習近平會晤，稱北京是應對國際緊張局勢的「重要對話方」。此前，梅洛尼承諾將重啟對華關係。義大利去年底退出了北京的一帶一路倡議。

（德國之聲中文網）義大利總理梅洛尼周一（7月29日）與中國國家主席習近平會晤時表示，中國是管理全球緊張情勢的「重要對話方」。

梅洛尼與習近平在北京釣魚台國賓館舉行會晤。她向習近平表示：「在國際層面，不安全情勢再增加。我認為，中國不可避免地是應對這一切動向非常重要的對話方。」

她說，兩國必須「共同思考如何保障穩定與和平」。

她對習近平表示：「我們最需要的是一套我們在其中運作的規則體系，以維系穩定。」

中國國家主席則稱讚北京與羅馬之間「長期建立的友好」關係。他表示，雙方秉持包容、相互信任與尊重，選擇自身發展道路。

梅洛尼：中國是重要對話方 圖片來源： Vincent Thian/REUTERS

梅洛尼會見李強 強調重啟合作

梅洛尼周六抵達北京，開始任總理近兩年來首次訪華行程。

周日，與中國總理李強會晤之際，她表示，此行將「重啟我們的雙邊合作」。

二人之後簽署了一份為期三年的意-中聯合行動計劃，並強調「確保商業關係平衡、互利」的重要性。該行動計劃的具體內容尚不清楚。

該文件稱，這意味著，企業將本著公平競爭和自由貿易的精神，在平等的條件下合作。

據義大利安莎通訊社報導，梅洛尼還表示，希望對華貿易關係「更公平」。去年，義大利對中國的貿易逆差增至400多億歐元。

在會談中，李強表示，北京願意朝著「更成熟和穩定的方向」推動與義大利的關係。

習近平稱讚與義大利「長期建立的友好」關係 圖片來源： Vincent Thian/REUTERS

義大利去年底退出一帶一路

去年12月，梅洛尼政府宣佈從中國一帶一路倡議中退出。此前義大利是G7國家中唯一簽署該合作協議的國家。

就任總理前，梅洛尼曾表示，加入這一倡議——習近平擴大中國在海外影響力的重要支柱項目——是個「錯誤」。

義大利此前與中國達成的加入一帶一路的無約束力諒解備忘錄包含廣泛的合作領域，從物流、基建到金融、環境。

但具體細節很少以及缺乏透明度，引發義大利盟國的不信任。

此後，梅洛尼政府尋求修復對華關係。中國是義大利第二大非歐盟貿易夥伴，僅次於美國。

梅洛尼此行強調重啟對華關係 圖片來源： Vincent Thian/Getty Images

意中工業合作備忘錄包含電動汽車和可再生能源

周日，在一個義大利-中國商業論壇上，梅洛尼與李強共同致辭。梅洛尼表示，希望確保「我們的商業關係對各方都更加公平和有利。」 她說，雙方投資存在不平衡：「中國在義大利的投資僅為義大利在華投資的三分之一。」

在該商業論壇上，梅洛尼表示，義大利與中國簽署的工業合作備忘錄「包含戰略工業領域，如電動汽車和可再生能源」。她表示，這些領域「中國已有一段時間處於技術的前沿……並正在與夥伴分享新的前沿知識。」

受邀參加該論壇的義大利企業包括輪胎製造商倍耐力（Pirelli）、能源企業埃尼（ENI）、防務安全企業列奧納多（Leonardo）、多家葡萄酒生產商以及多個服裝奢侈品牌如杜嘉班納（Dolce & Gabbana）等。

超過1600家義大利企業在華運作，特別是在紡織、機械工程、醫藥、能源和重工業領域。

自7月起，歐委會對中國產電動汽車徵收最高37.6%的臨時特別關稅，義大利對此持支持立場。

旗下擁有菲亞特的義大利主要汽車製造商Stellantis五月宣佈，已與中國電動汽車初創企業零跑組建合資企業，將在歐洲銷售電動汽車。

（法新社、路透社、美聯社、德新社）

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