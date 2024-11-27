梅克爾新書《自由》：談及普丁、習近平以及前東德童年

梅克爾回憶錄問世，並將在從中國到美國的30多個國家出版。本周二，梅克爾在柏林出席新書推介會，回答了主持人特別是有關烏克蘭戰爭的提問。她在回憶錄中也提及中國國家領導人習近平。

（德國之聲中文網）當梅克爾開始講述時，歷史變得鮮活。「我進入了內閣。這是過去我在德國電視一台晚間新聞裡見到過的場景。」1989年11月9日，柏林牆倒塌，28年東西德的分裂終結。14年後，來自東德的梅克爾作為婦女兒童部長進入總理柯爾的內閣。許多事情都是新的。

出版回憶錄 梅克爾守護自己的政治遺產 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在柏林德意志劇院的新書推介會上，如今70歲的梅克爾講述了她在民主德國「無憂無慮」的成長，儘管這個國家「發生的許多事違背人們的常識」。她時而幽默時而輕鬆地講述自己在這個共產主義國家對政治的興趣。梅克爾也為這樣的日常生活辯護：「這個國家並不是生活的全部。幸好生活比這更多。幸福的兒童。」她感謝自己的父母。

來自東德的梅克爾擔任德國總理16年，從2005年到2021年。本周，她的回憶錄出版，題為《自由》，是與其長年的工作人員鮑曼（Beate Baumann）女士共同撰寫。書作有736頁。在德國，這是年度政治類最受關注的書作。或許，不單是在德國：該書的譯作將在30多個國家出版，從中國到美國。

梅克爾周二在柏林的新書推介會上回答主持人提問 圖片來源： Michael Kappeler/AFP

「嚴峻局面」

在新書推介會上與主持人維爾（Anne Will）的問答中，就烏克蘭，梅克爾表達了比書中更為犀利的觀點。現在是「非同尋常的嚴峻局面，我任內雖然也有各種危機，但不能與之相比」。她相信，俄羅斯不可能戰勝烏克蘭，普丁做出了「錯誤估計」，完全高估了自身實力。這位前總理同時語帶欽佩地稱讚烏克蘭總統有「很大的勇氣」，沒有在開戰後離開該國。

梅克爾也解釋了修建俄羅斯通往德國的天然氣管線北溪1號和2號以及2008年拒絕給予烏克蘭和喬治亞北約候選成員國地位的考慮。但她不認為這是當時犯下的錯誤。

她說，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭是一個新階段的開始。目前必要的是在北約內「很快構建起可信的威懾力」。

在問答的最後，她也明確表示，任期結束時絕不是說「留下了一個理想的德國」。基礎設施、數字化、官僚主義方面都存在問題。但她同時強調這背後也存在許多因素。

世界政治家

在這部回憶錄中，出現次數最多的人物之一是普丁，這位1999年-2008年以及自2012年以來的俄聯邦總統。梅克爾在書中描述了關鍵的一幕。2007年在索契，普丁的拉布拉多犬在梅克爾的椅子旁邊蹭來蹭去。

梅克爾總理任期內經歷了三任美國總統，書中對歐巴馬的著墨最為詳細。12月2日，歐巴馬將在華盛頓出席梅克爾回憶錄英文的推介會。

而對川普的印象，從她第一次訪問白宮就可見一斑：「我們在兩個不同的層面說話。川普是在情緒的一面，我是就事論事。」

她在書中也提到現任中國國家主席習近平以及印度總統莫迪。她提到這兩個國家的重要性以及經濟的層面，也客觀描述了其目前的弱點以及極為高漲的民族主義。

梅克爾穩健執政16年 政治遺產今安在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

習近平與中國夢

德國《商報》引述梅克爾回憶錄中有關中國領導人習近平的描述寫道，她早在2010年便認識了時任中國國家副主席習近平以及他對於人的價值觀：「最終，這是關於一個社會裡的個人有哪些權利，以及誰能基於共同利益限制這些權利的問題。」

對她而言，在一個社會裡不存在一個團體，「知道並決定所有其他人的最佳道路」。這樣的思維會引向「不自由」。梅克爾寫道：「這一信念的不同，可以解釋習與我之間的深刻差異」。她強調，她與習的觀點「迥然相異」。

梅克爾寫道，自習2013年執政以來，「權力日益集中到一個人身上」。習希望「展示強勢」。與川普的「美國第一」對應，這位中國國家主席追求「中國夢」。習所指的是中國在19世紀以前曾是「世界經濟與文化的中心」。

《商報》寫道，梅克爾稱其對華政策為「現實主義政策」。她說，與中國就全球秩序框架努力符合德國利益。這既適用於投資協定，也包括氣候保護領域。她還指出，習「對於普丁肯定有影響力」。

（文章也綜合了《商報》報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。