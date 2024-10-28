桑切斯訪問新德裡：印度開始製造空中巴士軍用運輸機

德國總理肖爾茨率領的政府代表團剛剛離開新德裡，印度總理莫迪又迎來西班牙首相桑切斯。印西兩國將合作生產在印度製造的軍用運輸機。

（德國之聲中文網）周一(10月28日)，西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)與印度總理莫迪一道出席了印度首傢俬營軍用飛機製造廠的揭幕儀式。這家塔塔先進系統（Tata Advanced Systems）旗下的工廠將與西班牙空中巴士公司合作生產C-295軍用運輸機，供印度空軍使用。

2021年，印度國防部與空中巴士防務與航天公司簽署了一項價值25億美元的協議，採購56架C-295運輸機，其中16架在西班牙塞維利亞組裝，並已於去年開始交付，剩餘的40架將在印度製造。位於印度瓦多達拉的工廠計劃於2026年完成首架"印度製造"的C-295飛機。

在瓦多達拉市印度同西班牙合作製造空中巴士軍用運輸機 圖片來源： Stringer/REUTERS

桑切斯表示，該項目是莫迪將印度打造成工業強國理念的勝利，它體現該國對於企業投資與合作有著強大的吸引力。他說，"空中巴士與塔塔的合作將推動印度航空航天產業的發展，為其他歐洲企業的到來開闢新路徑。"

莫迪在揭幕儀式上表示，"這家工廠將加強印西關係，推進'印度製造，世界共享'的使命。"

已兩次連任印度總理的莫迪希望大力提升本土國防和航空航天工業的製造能力。直到目前，西班牙在印度的投資排在第16位，有大約280家西班牙公司在印度經營業務，兩國加強進一步合作尚有很大空間。

印度的崛起之路會成功嗎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、美聯社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。