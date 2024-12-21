柬埔寨將允許日本訪問爭議海軍基地

繼美艦8年來首次停靠柬埔寨後，前總理洪森宣佈日本將獲得對柬雲壤海軍基地的訪問權。該海軍基地的升級改造受中國資助，中國在柬軍事存在亦引發爭議。

（德國之聲中文網）柬埔寨參議院主席、前總理洪森（Hun Sen）本周五（12月20日）表示，日本將獲得授權，對該國雲壤海軍基地（Ream Naval Base）進行訪問。美國多次表達對該基地可能成為中國軍事前哨的擔憂。

「不是為中國準備的」

2022年6月初，中國資金援建的柬埔寨雲壤海軍基地改造工程動工。此後中國軍艦便輪流進入該海軍基地停靠。曾有報導指稱，柬埔寨與中國達成了同意解放軍進駐的秘密協議，但遭到柬埔寨否認。

此前，柬埔寨拒絕了華盛頓提出的修復建議，於2020年拆除了美國在西哈努克港（Sihanoukville）基地建造的設施。

柬埔寨副首相孫佔托10月份在一個華盛頓智庫活動上表示，一旦雲壤基地升級工程竣工，任何國家的軍隊，包括美國，只要是「為了人道主義和災難救援或進行聯合軍演」，都可以停靠該港口，並補充說，該基地「不是為中國準備的」。

柬埔寨雲壤海軍基地的升級改造受中國資助，中國在柬軍事存在亦引發爭議 圖片來源： picture alliance/AP

向日本開放權限

洪森於本周五（12月20日）會見了日本國家安全保障局局長秋葉剛男（Akiba Takeo），並透過臉書發文，宣佈向美國盟友日本進行授權，邀請日本軍艦停靠。

洪森在臉書發帖，並附上二人會談影片。他在貼中表示，日本是受到區域認可的好夥伴，並對日本所扮演的角色表示贊賞。

美艦8年來首次停靠

近年來，由於金邊與北京的走得近，以及柬埔寨政府對反對派的持續鎮壓，美柬關係趨於緊張。美國對中國日益擴大的地區影響力表示擔憂，曾稱雲壤終將成為中國在印太地區的第一個前哨基地。

本周一（12月16日）美國「薩凡納號」（USS Savannah）獨立級瀕海戰鬥艦停靠柬埔寨西哈努克港，距離雲壤海軍基地不遠。這是美艦八年來首次造訪柬埔寨。

洪森在執政40年後於2023年正式卸任首相，將權力移交給其留洋長子洪馬奈。但洪森仍然是柬埔寨有影響力的人物，經常在國內外會見外國領導人和代表團，比如今年12月2日至4日，洪森應邀訪問中國，並在北京與中國國家主席習近平舉行會談。

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（綜合報導）

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