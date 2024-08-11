林郁婷巴黎奧運摘金 國際媒體如此評價

在巴黎奧運會中捲入性別爭議的的台灣拳擊手林郁婷為台灣贏得了史上首枚奧運會拳擊金牌，受到來自台灣總統的祝賀和國際媒體的關注。

（德國之聲中文網）台灣拳擊手林郁婷周六（8月10日）晚以5比0擊敗波蘭對手塞雷梅塔 (Julia Szeremeta)，奪得巴黎奧運女子57公斤級拳賽金牌，由此為台灣贏得了史上首枚奧運會拳擊金牌。

比賽結果確定後，兩名對決選手互相擁抱展現尊重和體育精神。當站在羅蘭‧加洛斯（Stade Roland-Garros）的最高領獎台上，林郁婷激動落淚。她之後介紹，頒獎典禮時，人生跑馬燈的畫面都浮現，「包括我開始練拳擊開始到現在，所有的訓練、辛苦都歷歷在目，會落淚也是因為代表著我的國家拿到這面獎牌，全台灣有這麼多人相信我、支持我到現在。」

「讓世界看見自信堅韌的台灣精神」

林郁婷的性別資格爭議使得這場比賽成為全台灣關注的焦點，認為這位「台灣的女兒」遭受「國際級的霸凌」。林郁婷奪冠後，台灣總統賴清德致電林郁婷母親，併發文向林郁婷表示祝賀：「今天凌晨，許多人都熬夜關注郁婷的賽事，對於巴黎奧運代表團再傳好消息，相信所有國人跟我一樣，非常振奮，也為郁婷感到驕傲。」

賴清德在臉書專頁上指出：「面對惡意不實的造謠，台灣人無論是政府或民間，不分朝野黨派、都團結一致，拒絕讓郁婷成為虛假訊息攻擊的對象。而國際奧會與巴黎奧運的拳擊小組也紛紛聲明力挺，政府各單位與首長也都在第一時間聲援、更研擬相關作為。」

在賴清德看來，擂台外的紛擾，不影響林郁婷堅實的表現，她展現出比其他同量級選手更強的拼勁，「也獲得曾和你對戰的各國選手相挺，一路奮戰，向世界證明妳的實力，成功打下金牌」。這名總統最後感謝道：「謝謝你讓世界看見自信堅韌的台灣精神，為台灣帶來榮耀！」

巴黎奧運會女子57公斤級拳擊賽的金銀銅牌獲得者 圖片來源： Mike Egerton/empics/picture alliance

「最出色的表現」

和另一位身陷相同爭議的阿爾及利亞拳擊手哈利夫（Imane Khelif）一樣，林郁婷參加的這場決賽也受到了國際媒體的關注。美聯社觀察到，即使外界對林郁婷的攻擊、誤解和質疑不斷，在巴黎奧運會拳擊比賽期間，始終努力保持鎮定，這名羽量級選手關閉了社群網站，專注於訓練，接連取得勝利。

哈利夫也剛剛為阿爾及利亞贏得了首枚奧運會女子拳擊金牌，她在女子66公斤級拳擊決賽中以5比0完勝中國選手楊柳。美聯社的記者認為，雖然哈利夫和林郁婷在巴黎奧運會上面對著關於其性別的大量批評和無知猜測，然而她們卻在拳台上奉獻了職業生涯中最出色的表現。

美聯社分析，在巴黎的比賽中，林郁婷雖未如哈利夫那般表現得強勢和充滿活力，但她作為女子57公斤級比賽的頭號種子，穩步晉級決賽。身高1.75米的林郁婷通常比對手更高、更苗條，她利用這些優勢，通過技巧和角度，而非力量來擊敗對手。這正是她在決賽中對付塞雷梅塔的策略。

哈利夫也剛剛為阿爾及利亞贏得了首枚奧運女子拳擊金牌 圖片來源： Maja Hitij/Getty Images

「運動精神美的地方」

美聯社還指出，哈利夫面對批評時直言不諱，林郁婷則選擇更加謹慎的方式應對。在巴黎的四強賽和半決賽中，她的對手雖然表現出適度的體育精神，但也明確表示她們認為林郁婷不應有資格參賽。

在四強賽中落敗的土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman）比賽後在擂台上朝著觀眾席比出「X」手勢，被認為是在暗諷林郁婷的性別爭議。但是，在周六的頒獎台上，得到銅牌的卡拉曼主動擁抱林郁婷，並與她和其他選手開心合影。對此林郁婷表示：「我覺得這就是運動精神的美的地方吧，儘管是比賽過後，大家都保持著友誼長存，因為就是對每一位選手都是Respect（尊重）。」

未來或仍受困擾

除了受到國際媒體的關注，美國在台協會（AIT）也向林郁婷表達了祝賀：「我們以她奮斗的精神與卓越的成就為榮！郁婷的堅毅和正向態度激勵了我們所有人，她向世界展現了頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來了榮譽，是我們所有人的驕傲！」

另據路透社報導，阿爾及利亞拳擊手哈利夫的律師布迪（Nabil Boudi）周六表示，她已正式就遭遇網路騷擾提起法律訴訟。當被問及是否會採取類似措施時，林郁婷表示將會與團隊討論下一步該怎麼做。

德新社注意到，在巴黎奧運會上贏得金牌後，哈利夫和林郁婷獲得了一項特殊榮譽——兩人將分別在閉幕式上擔任各自國家的旗手。

然而，雖然哈利夫和林郁婷在巴黎獲得了最後的勝利，美聯社預計，未來她們的職業生涯可能仍將受到爭議的困擾。



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