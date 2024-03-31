You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
東中國海主權爭端
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
牆外文摘：中國政府將鎮壓表述為「法治」
牆外文摘：中國政府將鎮壓表述為「法治」
有評論認為，中國政府將鎮壓表述為「法治」，來香港旅遊的人往往看不到這座城市經久不衰的繁華外表下正在發生的變化，也讓世界其他國家認識不到香港的現實。
政治
2024年3月31日
2024年3月31日
中國敦促澳洲停止「不負責任的指責」
中國敦促澳洲停止「不負責任的指責」
在澳洲方面指責中國海軍操作「不安全和不專業」，北京周一作出回應，稱澳方言論「與事實完全不符」，並警告坎培拉停止對中國「魯莽的、不負責任的指責」。不久前剛訪華的澳總理阿爾巴尼斯則表示，該事件造成一人受傷，表明軍方之間需要溝通護欄。
政治
2023年11月20日
2023年11月20日
憂遭任意逮捕 日本雇員不願外派中國
憂遭任意逮捕 日本雇員不願外派中國
自北京2014年實施《反間諜法》以來，已有至少17名日本公民被控從事間諜活動遭到拘押。專家指出，這導致企業不願將員工派往中國，並損害經濟和貿易。
政治
2023年9月19日
2023年9月19日
德語媒體：虛偽的批評
德語媒體：虛偽的批評
福島第一核電站將經過處理的核廢水排入大海的決定，使本已緊張的中日關係進一步惡化。中國境內反日情緒高漲，日本境內一些機構和店鋪則接到大量來自中國的騷擾電話。
媒體
2023年8月29日
2023年8月29日
美日韓國家安全顧問共商中國及北韓議題
美日韓國家安全顧問共商中國及北韓議題
據白宮方面通報，美、日、韓三國的國家安全顧問6月15日討論了維護台海穩定、協調東海以及南海事務、北韓軍備發展計劃等議題，並確定了下一步加強合作的舉措。
政治
2023年6月15日
2023年6月15日
中國在台灣以北東海地區舉行實彈演習
中國在台灣以北東海地區舉行實彈演習
浙江海事局昨天發布航行警告，周二（13日）中午11點半到下午3點在東海海域開展艦載武器及輕武器對海射擊訓練，禁止駛入。美國、日本、加拿大和法國目前正在菲律賓海舉行聯合軍演。
政治
2023年6月13日
2023年6月13日
顯示更多
廣告