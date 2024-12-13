李鐵因行賄受賄罪被判入獄20年

中國官媒報導，前中國男足國家隊主教練李鐵因行賄受賄近1.2億，被判處有期徒刑20年。近年來，中國反腐敗機構將整頓的矛頭對准了體育行業，一系列前足球管理者被先後定罪。

（德國之聲中文網）據中國官媒新華社本周五（12月13日）報導，李鐵「在初審中被判處20年有期徒刑」，但未提供更多細節。此前李鐵被控涉嫌腐敗和受賄罪。

李鐵認罪

李鐵今年47歲，是中國足球界的重要人物， 2020年1月到2021年12月在中國男足國家隊任教，此前為國家隊效力期間出場近100次，還曾是英超埃弗頓隊（Everton）的中場球員。

據中央電視台報導，李鐵利用擔任俱樂部教練以及國家隊主教練職務，先後收受了近1.2億賄賂，作為回報，他為國家隊挑選球員，或者幫助球員與俱樂部簽約。

據報導，李鐵還在2019年「要求他人幫助自己」成為國家隊主教練，並在次年向這些人提供了100萬元賄賂。

李鐵在擔任中超武漢卓爾足球俱樂部（現在已經解散）主教練期間，李鐵與俱樂部高層勾結，向他人行賄，以確保自己能夠獲得國家隊主教練一職，央視補充道。

此外，央視還列舉了李鐵和他此前所在俱樂部從2015年起，通過行賄手段完成球員轉會並操縱比賽結果，累計行賄金額達數百萬美元。

李鐵在2024年初承認收受了超過1000萬美元的賄賂。

今年1月，李鐵出現在中央電視台播出的一部關於中國足球普遍腐敗的紀錄片中。在節目中，李鐵稱他參與了假球，認為他意識到這樣可以提高獲勝機會，也有助於職業發展。

「一旦你以錯誤的方式取得成功，你會越來越渴望獲得更多的成功。」 李鐵說道：「這種方式會變成一種習慣，後來你甚至會對他產生一種依賴。」

他在節目中還表示：「我非常抱歉。我本應該腳踏實地走正道。」他承認：「當時在足球界，有些（不合法）操作確實是司空見慣。」

還有誰被判刑？

本周，中國官媒公佈了另外三起足球界腐敗案件的定罪判決。

本周二（12月10日）中國足球協會戰略規劃部原部長戚軍因受賄罪被判處有期徒刑7年。

本周三（12月11日），中國足球協會（CFA）前秘書長劉奕因受賄被判處11年有期徒刑，並處以罰款360萬元人民幣。

本周四（12月12日），前中國足協裁判管理辦公室主任譚海因受賄被判處6年半監禁，並處以罰款20萬元人民幣。

今年3月，前中國足協主席陳旭遠因受賄罪被判終身監禁。李鐵鏡頭前認罪 媒體人評論：也是被扭曲

中國法律體系與反腐

中國的法律體系在很大程度上受到中共政府的嚴格控制，法院對刑事案件的定罪率接近100%。

習近平自2012年上任以來不斷反腐打貪。支持習近平反腐運動的人認為這一運動有利於廉潔治國，但也有人表示，這也是習近平清除政治對手的一種手段。

習近平發起的全面反腐運動也延伸到了國內足球界。近年來，中國反腐敗機構將整頓的矛頭對准了體育行業，一系列前足球管理者被先後定罪。

中國國家主席習近平自稱是足球迷，他曾表示希望中國能有一天主辦並贏得世界盃，但中國男足一直未能有出彩表現。

目前，國際足球總會（FIFA）將中國排在全球第90位，僅高於加勒比海的小島庫拉索。

中國足球的黃金一代 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



（綜合報導）



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