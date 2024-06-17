李強訪澳行落幕 澳洲關切成蕾被擋

澳洲記者成蕾在中澳總理文件簽署儀式記者會遭到中方使館人員阻擋一事，成為媒體焦點，澳方18日稱已向中國大使館表示關切。而在李強訪澳最後一天，他參訪了乾淨能源產業。

（德國之聲中文網）中國國務院總理李強週二（6月18日）結束為期4天的訪澳洲之旅，最後一個重要行程是參訪礦產豐富的西澳洲，此舉顯示中國對澳洲所擁有、乾淨能源需要的關鍵礦產存在巨大的需求，且有意加強中國對此領域的投資。

李強來到西澳首府珀斯（Perth）地區，拜訪有51%中國企業佔股的天齊鋰業（Tianqi Lithium Energy Australia）。此外，他還參訪澳洲鐵礦開採集團福特斯克（Fortescue）旗下的乾淨能源研究機構。

澳洲開採的鋰佔全球的52%，其中絕大部分以礦石的形式出口到中國精煉，最後產出電動車電池等產品。不過，澳洲跟美國都對中國在全球再生能源供應鏈的主宰地位感到憂心，也讓中國對澳洲的關鍵能源產業的涉入，成了敏感議題。

澳洲近期推出戰略計劃，與友好國家共同發展鋰、鎳及稀土礦產的新供應鏈。今年稍早，澳洲財長查默斯（James Chalmers）還下令北方礦業（Northern Minerals）的5家跟中國有關的股東出售股份，因為他認為這種外國所有權違背了澳洲的「國家利益」。

圖為中國國務院總理李強與澳洲總理阿爾巴尼斯17日舉辦會晤。 圖片來源： Mick Tsikas/AP Photo/picture alliance

澳洲向中國關切成蕾被擋一事

李強此行的重頭戲，是週一（17日）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的會晤。然而，這天的媒體焦點，卻很大程度是關注曾被中國關押的澳籍華裔記者成蕾，在中澳文件簽署現場遭中方人員阻擋一事。

阿爾巴尼斯18日向澳洲廣播公司（ABC）表示，澳方已向中國使館表達關切。「從影片看來，那2個人站在相機和成蕾坐的位置中間，說實話他們（阻擋的）企圖滿笨拙的。」阿爾巴尼斯強調，澳洲記者工作不該受到任何阻礙。中國駐澳洲使館尚無公開回應。

現場畫面顯示，兩名身穿正裝的人員站在成蕾身旁，阻擋前方的攝影機拍攝到成蕾的身影。澳方人員多次走上前要求兩人移動位置，但都被拒絕。隨後成蕾與另一名記者交換座位後，該兩人又企圖走到成蕾身旁，結果遭澳方人員擋住，幾個人站在成蕾座位旁的走道僵持不下，成蕾則是有些無奈地轉向背後正在拍攝的媒體微笑。

成蕾曾是中國環球電視新聞網（CGTN）記者，2020年遭中國調查，隨後被關押約3年並於去年10月獲釋，目前任職於澳洲天空新聞（Sky News Australia）。

成蕾表示，她過去在類似場合就曾有過被擋這類的經歷，形容中國官員有時候像「控制狂」。她認為，中方是擔心她成為「某種象徵」，要避免她在會場上有一些在中方看來「不好」的發言或行為，但這種阻擋行為本身就「很難看」。

低調談及楊恆均案

中澳總理會晤前，今年初遭中國判決死刑緩刑的澳洲華裔作家楊恆均的案件受到關注，其支持者在週日（16日）發聲明稱，北京市高級人民法院決議維持死緩判決，且楊恆均已從北京國安局看守所移送至監獄。雖然澳方外交人員在5月30日已接獲中方通知，並在上週提出領事探視，但遭到拒絕。

支持者擔心楊恆均的健康狀況未獲良好照護，呼籲阿爾巴尼斯與李強會面時，應直接要求讓楊恆均保外就醫，或以其他方式返澳。

不過，中澳17日的《聯合成果聲明》並沒有提到楊恆均案。據《衛報》報導，在兩人簽署一系列協議的公開儀式上，兩人分別致詞，但並沒有開放媒體提問。

阿爾巴尼斯後來在另外的記者會被問到此案，他透露，會晤中確實提及了楊恆均的案件：「我們澳洲當然反對死刑，我重申了我們的立場。」但他也表示不適合公開提及涉及隱私及個人的情況，並未提供此案進一步細節。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）16日受訪曾說，澳方將與李強在閉門會議中討論到楊恆均案。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）引述澳中關係研究院教授瑪麗娜．張（Marina Zhang）分析，認為中國政府可能會對楊恆均的詳細情況保密，藉此將此案做為「籌碼」，但並非意味著這起事件沒有轉機。

澳籍華裔作家楊恆均（又名楊軍）今年2月初被中國法院判決死緩。（資料照） 圖片來源： Zhan Min/HPIC/dpa/picture alliance/dpa

中澳總理簽署合作文件

中澳總理17日會晤時，雙方簽署雙邊合作文件，內容涉及國防軍事對話、雙邊貿易、教育與研究合作、氣候變遷及文化交流領域。

根據中國官媒新華社公佈的聲明，李強表示今年為中澳建立戰略夥伴關係10週年，過去10年間最重要的啟示為「求同存異、互利合作」，且自阿爾巴尼斯去年11月訪華以來，「中澳各領域對話合作進一步恢復發展，兩國關係實現全面轉圜」。

李強稱，中澳發展對彼此「是機遇而不是挑戰」，呼籲澳洲為中國企業提供公平、公正、非歧視的經商環境，為雙方人員往來提供更多便利。

中澳雙方都提及保持溝通和協調的重要性。根據澳方釋出的聲明，兩國都認為應維持「成熟、穩定、具建設性」的雙邊關係。

美聯社引述阿爾巴尼斯表示：「我已經明確表示，作為一個具有不同歷史、政治制度和價值觀的國家，在可能的範圍內我們會與中國合作，在必要的情況下則保持不同意見，並從國家利益出發來互動。」

在與李強的午宴上，阿爾巴尼斯還說：「我們不會總是意見一致，我們的分歧點也不會因為我們保持沉默就消失。」

中澳關係近期有回溫跡象，北京已取消許多針對澳洲商品施加的關稅及出口障礙，但雙方仍在多項議題上有所分歧，包含澳洲持續批評中國在南太平洋擴張影響力的企圖，以及兩軍在國際空海域發生衝突等議題。

簽證、熊貓外交併行

在發表《聯合成果聲明》時，李強宣佈將澳洲納入單方面免簽國家範圍，持有澳洲護照者未來可免簽入境中國15天。另外，雙方也同意互為旅遊、商務、探親人員審發3至5年的多次入境簽證。

兩人在聲明中也提及將在保護大熊貓方面展開合作。此前，李強曾先赴阿德萊德的動物園探視大熊貓——「網網」和「福妮」，並表示在這兩隻大熊貓的租約到期後，中方將繼續租借另外兩隻熊貓給阿德萊德動物園。

李強此行訪澳，首站先前往動物園探訪中國大熊貓。 圖片來源： Asanka Ratnayake/POOL/AFP/Getty Images

（綜合報導）

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