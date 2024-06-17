李強訪澳行落幕 澳洲關切成蕾被擋

李強訪澳行落幕 澳洲關切成蕾被擋2024年6月18日
（德國之聲中文網）中國國務院總理李強週二（6月18日）結束為期4天的訪澳洲之旅，最後一個重要行程是參訪礦產豐富的西澳洲，此舉顯示中國對澳洲所擁有、乾淨能源需要的關鍵礦產存在巨大的需求，且有意加強中國對此領域的投資。
李強來到西澳首府珀斯（Perth）地區，拜訪有51%中國企業佔股的天齊鋰業（Tianqi Lithium Energy Australia）。此外，他還參訪澳洲鐵礦開採集團福特斯克（Fortescue）旗下的乾淨能源研究機構。
澳洲開採的鋰佔全球的52%，其中絕大部分以礦石的形式出口到中國精煉，最後產出電動車電池等產品。不過，澳洲跟美國都對中國在全球再生能源供應鏈的主宰地位感到憂心，也讓中國對澳洲的關鍵能源產業的涉入，成了敏感議題。
澳洲近期推出戰略計劃，與友好國家共同發展鋰、鎳及稀土礦產的新供應鏈。今年稍早，澳洲財長查默斯（James Chalmers）還下令北方礦業（Northern Minerals）的5家跟中國有關的股東出售股份，因為他認為這種外國所有權違背了澳洲的「國家利益」。
澳洲向中國關切成蕾被擋一事
李強此行的重頭戲，是週一（17日）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的會晤。然而，這天的媒體焦點，卻很大程度是關注曾被中國關押的澳籍華裔記者成蕾，在中澳文件簽署現場遭中方人員阻擋一事。
阿爾巴尼斯18日向澳洲廣播公司（ABC）表示，澳方已向中國使館表達關切。「從影片看來，那2個人站在相機和成蕾坐的位置中間，說實話他們（阻擋的）企圖滿笨拙的。」阿爾巴尼斯強調，澳洲記者工作不該受到任何阻礙。中國駐澳洲使館尚無公開回應。
現場畫面顯示，兩名身穿正裝的人員站在成蕾身旁，阻擋前方的攝影機拍攝到成蕾的身影。澳方人員多次走上前要求兩人移動位置，但都被拒絕。隨後成蕾與另一名記者交換座位後，該兩人又企圖走到成蕾身旁，結果遭澳方人員擋住，幾個人站在成蕾座位旁的走道僵持不下，成蕾則是有些無奈地轉向背後正在拍攝的媒體微笑。
成蕾曾是中國環球電視新聞網（CGTN）記者，2020年遭中國調查，隨後被關押約3年並於去年10月獲釋，目前任職於澳洲天空新聞（Sky News Australia）。
成蕾表示，她過去在類似場合就曾有過被擋這類的經歷，形容中國官員有時候像「控制狂」。她認為，中方是擔心她成為「某種象徵」，要避免她在會場上有一些在中方看來「不好」的發言或行為，但這種阻擋行為本身就「很難看」。
低調談及楊恆均案
中澳總理會晤前，今年初遭中國判決死刑緩刑的澳洲華裔作家楊恆均的案件受到關注，其支持者在週日（16日）發聲明稱，北京市高級人民法院決議維持死緩判決，且楊恆均已從北京國安局看守所移送至監獄。雖然澳方外交人員在5月30日已接獲中方通知，並在上週提出領事探視，但遭到拒絕。
支持者擔心楊恆均的健康狀況未獲良好照護，呼籲阿爾巴尼斯與李強會面時，應直接要求讓楊恆均保外就醫，或以其他方式返澳。
不過，中澳17日的《聯合成果聲明》並沒有提到楊恆均案。據《衛報》報導，在兩人簽署一系列協議的公開儀式上，兩人分別致詞，但並沒有開放媒體提問。
阿爾巴尼斯後來在另外的記者會被問到此案，他透露，會晤中確實提及了楊恆均的案件：「我們澳洲當然反對死刑，我重申了我們的立場。」但他也表示不適合公開提及涉及隱私及個人的情況，並未提供此案進一步細節。
澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）16日受訪曾說，澳方將與李強在閉門會議中討論到楊恆均案。
澳洲特別廣播服務公司（SBS）引述澳中關係研究院教授瑪麗娜．張（Marina Zhang）分析，認為中國政府可能會對楊恆均的詳細情況保密，藉此將此案做為「籌碼」，但並非意味著這起事件沒有轉機。
中澳總理簽署合作文件
中澳總理17日會晤時，雙方簽署雙邊合作文件，內容涉及國防軍事對話、雙邊貿易、教育與研究合作、氣候變遷及文化交流領域。
根據中國官媒新華社公佈的聲明，李強表示今年為中澳建立戰略夥伴關係10週年，過去10年間最重要的啟示為「求同存異、互利合作」，且自阿爾巴尼斯去年11月訪華以來，「中澳各領域對話合作進一步恢復發展，兩國關係實現全面轉圜」。
李強稱，中澳發展對彼此「是機遇而不是挑戰」，呼籲澳洲為中國企業提供公平、公正、非歧視的經商環境，為雙方人員往來提供更多便利。
中澳雙方都提及保持溝通和協調的重要性。根據澳方釋出的聲明，兩國都認為應維持「成熟、穩定、具建設性」的雙邊關係。
美聯社引述阿爾巴尼斯表示：「我已經明確表示，作為一個具有不同歷史、政治制度和價值觀的國家，在可能的範圍內我們會與中國合作，在必要的情況下則保持不同意見，並從國家利益出發來互動。」
在與李強的午宴上，阿爾巴尼斯還說：「我們不會總是意見一致，我們的分歧點也不會因為我們保持沉默就消失。」
中澳關係近期有回溫跡象，北京已取消許多針對澳洲商品施加的關稅及出口障礙，但雙方仍在多項議題上有所分歧，包含澳洲持續批評中國在南太平洋擴張影響力的企圖，以及兩軍在國際空海域發生衝突等議題。
簽證、熊貓外交併行
在發表《聯合成果聲明》時，李強宣佈將澳洲納入單方面免簽國家範圍，持有澳洲護照者未來可免簽入境中國15天。另外，雙方也同意互為旅遊、商務、探親人員審發3至5年的多次入境簽證。
兩人在聲明中也提及將在保護大熊貓方面展開合作。此前，李強曾先赴阿德萊德的動物園探視大熊貓——「網網」和「福妮」，並表示在這兩隻大熊貓的租約到期後，中方將繼續租借另外兩隻熊貓給阿德萊德動物園。
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