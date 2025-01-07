未來的奧地利版「人民總理」？基克爾何許人也？

在看守總理內哈默組閣失敗之後，奧地利右翼民粹主義的自由黨主席基克爾走向權力巔峰的道路似乎已經暢通無阻。56歲的他雖然行事低調，但政治立場卻十分極化，尤其是在移民政策方面。自由黨甚至給他貼上了「人民總理」的標籤——絲毫不避諱這個詞匯與希特勒之間的淵源。

（德國之聲中文網）赫爾伯特‧基克爾（Herbert Kickl）喜歡製造兩極分化——這應該是大多數奧地利人的共識。正如剛剛辭職的保守黨總理內哈默（Karl Nehammer）所說，這位56歲的自由黨（FPÖ）主席被政治對手視為「安全風險」。

不過顯然奧地利超過140萬選民不是這麼看的，因為在去年9月底舉行的選舉中，右翼民粹主義的自由黨取得了令人矚目的勝利：該黨憑借28.8%的得票率首次成為議會第一大黨。目前的民調顯示，自由黨的支持率甚至高達35%左右。

在看守總理內哈默所在的人民黨（ÖVP）聯合中間派政黨組閣的努力失敗之後，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）已經正式委託自由黨主導組閣。

昔日「獨行俠」，明日「人民總理」？

奧地利公法媒體ORF在大選之後發表的民調結果顯示，將票投給自由黨的選民主要還是認同該黨主張，只有2%的人表示首席候選人的角色起到關鍵作用。

作為自由黨主席和首席候選人，基克爾通常被描述為人格魅力方面不如前任幾屆黨魁，他不喜歡拋頭露面，習慣於獨來獨往。基克爾至今只在屈指可數的幾家媒體接受過很少的採訪。關於他的個人情況，人們只知道他1968年出生於奧地利南部的克恩頓州，已婚有一個兒子，喜好鐵人三項和山地運動，服兵役之後曾在維也納大學學習人文專業但是沒有畢業。

自由黨直接把「人民總理」字樣印在了選戰宣傳徽章上面 圖片來源： Rudolf Gigler/IMAGO

而如今行事低調的基克爾卻已經準備好要出任下一屆奧地利總理，而他所在的自由黨甚至給他貼上了「人民總理」（Volkskanzler）的標籤——絲毫不避諱這個詞匯與納粹時代希特勒稱號之間的聯繫。

在「元首」這個稱號興起之前，希特勒就自詡為「人民總理」。他本人就出生於奧地利，並於1938年主導了納粹德國與奧地利的所謂「合並」（Anschluss），其實就是吞併。不過奧地利自由黨已經表示和納粹的國家社會主義劃清界限，並且在大選前一個月起訴了一家出面解釋相關稱號歷史淵源的協會。

經歷醜聞後「浴火重生」

基克爾在自由黨內是一步一步完成升遷的：從為前領導人海德爾（Jörg Haider）撰寫講稿的顧問，到在繼任黨主席施特拉赫（Heinz-Christian Strache）班子內擔任總書記。後者在2019年因涉貪腐醜聞而辭職。

從2021年開始接任當主席的基克爾成功與這一貪腐醜聞劃清了界限，儘管當時來自人民黨的總理庫爾茨（Sebastian Kurz）曾指責他也牽涉其中。在醜聞曝光時擔任內政部長的基克爾拒絕和施特拉赫一道引咎辭職，因此成為了現代奧地利歷史上第一個被解僱的內閣部長。

強硬移民政策支持者、歐盟懷疑論者和「理解普丁者」

在庫爾茨內閣擔任內政部長的17個月時間裡，基克爾多次表達了反對移民的強硬立場：比如計劃在避難申請者的初步收容所實行宵禁——還美其名曰「自願的夜間休息」；或是提出將一審被判有罪的外國罪犯直接驅逐出境，不給他們提出上訴的機會等。2019年歐洲議會選舉期間，基克爾甚至表達了繞過歐洲人權公約的想法：「因為我始終認為，應該讓法律來遵循政治，而不是政治遵循法律」，這是當時他接受奧地利廣播電台採訪時說的原話。

基克爾支持自己黨派的歐洲懷疑主義論調：在過去他曾稱歐盟政治圈「高傲且自我陶醉」，自由黨的選舉綱領中提到了削減歐盟機構權限，並且要求在申根區內部構建一個「奧地利堡壘」。在這方面，奧地利自由黨與德國另類選擇黨（AfD）相比還略微溫和一些——後者在德國即將舉行聯邦大選之際再次強調了要求德國退出歐盟的主張。

奧地利自由黨和德國另類選擇黨在很多議題上政見相似（圖為基克爾和AfD主席魏德爾） 圖片來源： Eva Manhart/APA/picture alliance

不過在除此之外的很多領域，自由黨和選項黨可謂是「同氣連枝」：比如兩黨都使用了「移民回歸」（Remigration）這個概念，以營造大規模遣返難民的氣勢。基克爾也強化了自由黨的一些泛伊斯蘭口號，在競選中提出了「要家園不要伊斯蘭」。和德國另類選擇黨代表人物相似，基克爾也在新冠疫情期間表現出對疫苗反對者和陰謀論宣揚者的好感。

支持購買俄羅斯天然氣、譴責西方煽風點火

在反對西方盟友為烏克蘭支援武器方面，奧地利自由黨和德國另類選擇黨也持相同立場。2023年2月，在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，基克爾在維也納議會發言時提到「美國和北約挑釁行動的歷史由來已久」——他認為雙方都有責任。基克爾反對歐洲對俄羅斯採取制裁，自由黨也肯定了俄羅斯天然氣對能源供應安全作出的「重要貢獻」。

2016年自由黨和普丁所在的「統一俄羅斯黨」簽訂了友好協議，不過目前該黨對此採取了淡化處理。去年秋天，德國安全政策專家指出，如果自由黨在奧地利參與執政，應該重新考量德奧之間的情報機構合作是否繼續下去。德國基民盟（CDU）議員基塞韋特（Roderich Kiesewetter）將自由黨稱作是「俄羅斯打入歐洲的特洛伊木馬」。

基克爾會在奧地利複製匈牙利的「歐爾班路線」嗎？

批評者擔心，如果基克爾真的當上總理，可能會以同樣親俄的匈牙利總理歐爾班為榜樣，甚至會按照匈牙利的模式改造奧地利。基克爾和歐爾班關係也不錯，去年夏天二人還在維也納和前捷克總理巴比什（Andrej Babiš）共同宣佈成立了 「歐洲愛國者」歐盟議會黨團。

在9月自由黨贏得大選勝利之後，奧地利國內曾一度興起抵制基克爾的聲音：「沒有人希望您上台！」——當時保守派人民黨的秘書長施托克（Christian Stocker）在議會這樣喊話。不過施托克上周末已經從辭職的內哈默手中接過了代理黨主席一職，並且現在已經表示願意就人民黨參與基克爾領導內閣進行談判。周二，基克爾已向施托克發出了旨在組閣的談判邀請。



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