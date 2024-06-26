朝鮮戰爭爆發74周年之際 半島危機加劇

5月底，北韓向韓國空飄百餘「垃圾氣球」，引發韓國嚴正警告。上周，普丁訪問北韓期間朝俄兩國簽署防衛互助協定，南北韓之間緊張局勢不斷加劇。

（德國之聲中文網）1950年6月25日，北韓軍隊越過38線全面入侵韓國，當時羅鐘一（Rah Jong-yil）還是一個九歲的男孩。他和家人在最終獲得解放之前，經歷了北韓入侵者長達兩個多月的共產主義洗腦。

韓国纪念朝鮮戰爭爆發74周年之際，羅鐘一擔心，北韓金正恩政權因與俄羅斯簽訂了新軍事協議而變得更加大膽，並且如今的金正恩認為，74年前支持韓國的國家將不會再次堅定承諾保衛韓國。

羅鐘一表示，目前的局勢可能會令北韓領導人再次孤注一擲，進行一場軍事冒進，目的是實現其國家政策中的關鍵一條：在平壤的控制下实现朝鮮半島的統一。

「1950年，北韓的進攻非常迅速，我和家人直接被困在了釜山外的前線後面，」 羅鐘一告訴德國之聲。

「我記得他們當時試圖給我們洗腦，讓我們相信北北韓的共產政權有多偉大，並讓我們學唱頌揚金日成的歌曲，」 羅鐘一說道，「這純粹是政治洗腦。」他後來成為了一名外交官和韓國高級情報官員。

垃圾氣球和邊境事件

聯合國與美軍的參戰扭轉了局勢，羅鐘一與家人在兩個月後獲得解放。1953年《北韓停戰協定》簽署，南北韓雙方沿三八線設立非軍事區。羅鐘一表示，如今世界格局已與過去大不相同，北韓比過去強大得多。這讓他深感憂慮。

「冷戰期間，世界被劃分為兩個陣營」，他說道：「今天，我們看到類似的敵對陣營狀況，但美國已不再擁有1950年時的軍事優勢。」

「北韓擁有核武器和遠程彈道導彈，」他指出，「1950年的中國還很原始，但今天中國已是一個擁有核武器的超級大國。俄羅斯最近與北韓結為軍事盟友，兩國簽署協議規定，如果其中一方遭受攻擊，須相互提供支援。」

6月20日，一支北韓士兵分隊一度越過了南北韓軍事分界線，該分界线用于分隔朝鮮半島，位於非軍事區（DMZ）中央。韓國軍隊鳴槍示警，北韓軍隊隨後撤退——這已是北韓士兵11天內第三次越過南北韓軍事分界線。

金正恩的妹妹金與正 圖片來源： Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

6月21日，北韓媒體援引金正恩妹妹金與正（Kim Yo-jong）的警告稱，平壤可能會向韓國發射更多裝有垃圾和糞便的越境氣球。

6月24日星期一，韓國軍方表示，北韓再次發射了可能裝有垃圾的氣球。

韓國及其美國盟友並未坐視緊張局勢加劇。美國海軍航空母艦「西奧多‧羅斯福號」（Theodore Roosevelt）——綽號「大棒」——於6月22日停靠釜山。最近美韓舉行聯合空中演習也被視為對北韓的發出的另一個明確警告。

軍事平衡發生變化

儘管如此，許多韓国人仍然擔憂朝鮮半島會再次面臨1950年代的那種危機。

「情況非常令人擔憂，」 前韓國左翼黨派新政治國民會議（National Congress for New Politics）人士、金大中和平基金會（Kim Dae-jung Peace Foundation）董事會成員金翔宇（Kim Sang-woo）說道。

「關鍵問題在於美國對韓國安全的承諾，儘管我相信仍然可以依靠華盛頓，但這種支持會以什麼形式存在，有太多變數，尤其是11月美國大選之後，」他告訴德國之聲。

金翔宇还指出，朝鮮半島軍事平衡在過去74年裡發生了劇變。

「當然，最大的問題是北韓現在擁有核武器和遠程導彈，而韓國沒有，」他說道。「在常規武器方面，韓國擁有現代武器系統，在對抗北韓的老舊裝備時會佔有很大的優勢。但我們不知道的是，衝突發生時，北韓是否會動用核武器。」

金翔宇說，北韓近幾十年來處境危險，嚴重的經濟管理不善致使國家貧困，人民挨餓。1989年柏林牆倒塌，東歐多國實現民主化之後，包括俄羅斯在內的盟友都轉而背棄了北韓。

北韓對發展核武器和彈道導彈投入巨大，聯合國對其實施制裁，制裁包括對重要物資的進口進行限制，普通民眾物資匱乏，生活困苦。新冠疫情期間平壤政府以極端措施造成國家進一步孤立，危機加劇。

俄朝合作與烏克蘭衝突

俄羅斯入侵烏克蘭給平壤帶來了意外的好處，金翔宇說道，普丁正在向他之前或許會忽視的北韓政權尋求支持——以及軍火彈藥。

烏克蘭戰爭令莫斯科和平壤關係更加密切，鑑於西方各國加大了對俄羅斯的制裁力度。

金正恩可以說是將手中有限資源做了最巧妙的安排 – 據稱他向普丁在烏克蘭前線彈藥吃緊的部隊提供了數百萬發炮彈和短程導彈，而作為回報，他從俄羅斯獲得了超出聯合國制裁限制的燃料、糧食供應以及核武、導彈和空間項目技術。

在普丁訪問北韓期間，俄朝兩國簽署了一項重要的防衛互助協定，加劇了人們對兩國之間加強武器合作的擔憂。

平壤否認向俄羅斯提供武器的指控。

普丁訪朝：兩國簽署戰略夥伴關係協定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普丁最近還表示，應重新審查聯合國針對北韓核武計劃實施的制裁。

今年3月，俄羅斯在聯合國安理會就是否延長聯合國對朝制裁監督授權時動用否決權，結束了專家小組對制裁措施執行情況的監控，當時正值聯合國專家開始著手對涉嫌武器轉讓行為進行調查。

承諾防務互助

普丁到訪平壤期間，俄朝雙方簽署的戰略夥伴關係協定包含防衛互助的軍事承諾。根據協定，一方受到攻擊時，俄朝雙方承諾提供防衛互助。

「普丁的支持讓金正恩變得更加膽大，韓國必須為最壞的情況做好準備，但我們也必須明白，這是處於困境與絕望的雙方達成的關係，」金翔宇說道。「我們不知道的是，金正恩是否認為自己的實力已足夠強大到可以發動攻擊，俄羅斯是否會支持他，以及金正恩是否會訴諸核武器。」

但韓國的盟友絕不能動搖，他補充道。

「美國、西方和我們的其他盟友必須繼續支持韓國，並向北韓對在半島發動戰爭的後果發出警告。」 金翔宇表示，「如果普丁向北韓運送更多武器，那麼我們也將向烏克蘭提供武器。我們別無選擇。」

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