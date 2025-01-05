「有毒的男性氣質」為何吸引大量男性

安德魯‧泰特通過線上平台散佈厭女極端言論網羅了大批追隨者，並通過出售「男子氣概課程」斂財。然而，「有毒的男性氣質」傷害的卻是所有性別。

（德國之聲中文網）一張小桌上放著一把刀，旁邊擺著一朵看起來像是塑料製成的藍色玫瑰。安德魯‧泰特（Andrew Tate）坐在一張皮椅上，雙腿叉開，戴著一副深色矩形太陽鏡。

他用一種彷彿要宣佈什麼事情的聲音，語氣高亢地說道：「我已經分析了個徹底。」說話間，他揮舞著一把劍，並解釋道，這個世界上所有問題的根源是，沒有足夠的男人「持劍而行」。他認為，男人都應該像他一樣，隨心所欲，想做什麼就去做什麼。

「我是那種做自己想做的事情的人。比如現在，我想抽根雪茄——不過，我的口袋裡全是錢，很難找到雪茄就是了。」雪茄還未點燃，泰特已經進入到其「分析」的核心內容——真正導致一切問題的所在：女性。

2022年，安德魯‧泰特與其兄弟特裡斯坦‧塔特因涉嫌強姦、人口販賣以及組建犯罪組織在羅馬尼亞被捕 圖片來源： Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

他輕蔑地將女性稱為「雌性」，並聲稱女性操控男人，進而控制整個社會。他說：「雌性幾乎沒有感知能力。她們只是個空容器，等待被安裝程序，然後就成了保守派、自由派、女權主義，或者其他什麼角色。」

這段名為《女性的真相》得YouTube影片，發布於2022年。由於泰特已被各大平台封禁，影片由一個粉絲賬戶上傳。儘管該影片的點擊量只有4.1萬次，但泰特在社交平台X（原Twitter）上仍擁有超過1000萬粉絲，同時，他的兩個Telegram頻道總共有超過50萬用戶關注。

金錢、跑車與厭女

許多人認為，這名充滿厭女情緒的網紅是「有毒男性氣質」的典型代表。除泰特之外，當前流行文化中還有許多「有毒男性氣質」的例子。比如演員賈斯汀‧巴爾多尼（Justin Baldoni）因為性騷擾，被聯合主演布萊克‧萊弗利（Blake Lively）起訴；艾梅柏‧希爾德（Amber Heard）與約翰尼‧德普（Johnny Depp）互將對方告上法庭；德國諷刺作家塞巴斯蒂安‧霍茨（Sebastian Hotz，「El Hotzo」）近期對自己過去私生活中的有毒行為進行了反思。

作者兼哲學家奧勒‧裡布爾（Ole Liebl）表示，對「有毒的男性氣質」並沒有統一定義，這也不是一個科學術語。「『有毒』意味著有害，它描述的是一種男性的、破壞性的、傷害性的行為，且這種行為帶有性別色彩。」該術語最早由女權主義者在1980年代提出，用以描述一種以支配性和情感冷漠為特徵的男性行為模式。

作者兼哲學家奧勒‧裡布爾（Ole Liebl）在 TikTok 上探討女權主義和男性氣質等議題 圖片來源： Privat

但這一說法還是令不少人困惑。裡布爾認為，「有毒的男性氣質」對父權結構進行科學性分析並不具有太大的幫助，另有批評者稱，該詞匯對男性氣質進行了普遍化指責，對男性的心理健康不利。沙烏地阿拉伯卡西姆大學和倫敦男性心理學中心對255名參與者進行的調查也顯示，該詞匯對男性產生了負面影響。

通過厭女致富

儘管泰特大談特談有關女性的話題，但他真正用意並不在此。通過社媒平台將粉絲引向其個人網站，以便出售線上課程才是他的目的。這些線上課程承諾能夠快速致富，年費為500美元。

諷刺的是，泰特正是從那些他宣稱要「從矩陣中解救出來」的人群中搾取金錢。泰特的擁躉者還因此將其奉為「現代男性的拯救者」，持此種想法的人中也不乏女性。

裡布爾對此現象並不感到意外。他說：「男性氣質一再將自己塑造成處於某種危機之中，以便將其需要以更強勢、更有活力的方式重新崛起這一命題合法化。」

泰特在其Telegram頻道上詢問粉絲，更信任誰，狗還是女朋友——80%的人選擇了狗 圖片來源： Cobratate@Telegram

泰特在其Telegram頻道上詢問粉絲，更信任誰，狗還是女朋友——80%的人選擇了狗

「男性氣概拯救者」概念泛濫

如今，「泰特模式」已被無數人效仿。在X和YouTube上，有成千上萬的人試圖以指南或線上課程的形式向男性兜售「男性氣質」課程。這些人自稱為「阿爾法男」（Alphamen 即「老大型男性」），並組建搭訕社區，用厭女的語言討論如何「把妹」以及「重新找回男子氣概」。

這種現象不僅限於虛擬世界。只需點擊，就可以線上預訂諸如「如何做真男人」或「活出男子氣概」等周末課程。這些活動組織者將自己標榜為教練或激勵導師，聲稱提供「8天男性力量課程，收費1990歐元——可分期付款」。他們宣稱，這些課程將引導參與者認識「野性的男人、內心的男孩、戰士，誘惑者」等不同的男性「原型」。

泰特散佈的這種意識形態對社會造成的負面影響從Reddit平台即可見一斑。那裡成百上千發帖求助的女性，她們有的是伴侶成為了泰特的粉絲，有的是自己年幼的兒子因為泰特的言論而變得激進。

女性困境：我該怎麼辦？

在Reddit上，可以看到無數女性表達對「泰特追隨者」的困擾。例如，27歲的用戶「Mystic_Falls36」在一篇求助帖中描述，她的長期伴侶因為瀏覽泰特帖子內容而發生了改變。他起先是要求自己辭職在家做全職主婦。如今她已在家呆了一年並懷著雙胞胎，然而他的伴侶又開始對她進行挑刺：「你在家呆了一整天，怎麼房子還是不干淨」，又或者「你現在不是有時間上健身房了嗎，怎麼不去啊。」

一次，他對她大喊大叫，罵她是個愚蠢的女人，永遠做不到男人能做的事。很快辱罵變成了打罵，一次在家人面前動手打了她之後，她在帖子裡發問：「我該怎麼辦？」

泰特的抖音截圖，將女性描述為「佔有物」

無法建立有意義的關係

這種「有毒」行為，從長遠來看，不僅對女性有害，也會對男性自身造成傷害。各類研究表明，與女性相比，男性相對而言情商更低，攻擊性更強，自殺率更高，朋友更少，也更少尋求醫療幫助。這也會進一步導致難以建立有意義的、親密的關係。

警察沒收了安德魯‧泰特的一輛灰色跑車 圖片來源： Alexandru Dobre/AP/picture alliance

2022年，安德魯‧泰特與其兄弟特裡斯坦‧塔特因涉嫌強姦、人口販賣以及組建犯罪組織在羅馬尼亞被捕

此外，英國司法部門還指控其涉嫌洗錢和逃稅，但兄弟二人否認了所有罪名指控。

就在法國大規模強姦案（吉賽爾案）判決公佈，以及Telegram上發現一個全球強姦犯網路的幾日後，一家羅馬尼亞法院裁定，針對泰特兄弟的訴訟在程序上存在違規，二人因而暫時恢復自由。

活躍在上海的女性音樂人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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