最新調查：德系電動車完勝中國品牌

最新研究顯示，儘管中國電動車在價格上具有優勢，但在品質和品牌信任度方面仍需努力。德國製造的電動車在消費者中享有更高聲譽，領先於價格更低的中國品牌。

（德國之聲中文網）根據一項最新研究，德國製造的電動車對德國消費者的吸引力明顯高於中國品牌。在咨詢公司Bearing Point和德國《商報》最新共同發布的《2024年電動汽車吸引力指數》中，大眾、奧迪和賓士佔據了前三名。儘管中國進口品牌MG、比亞迪和長城汽車的平均價格較低，但在吸引力指數中表現最差。

這項研究由咨詢公司Bearing Point和商報研究院共同完成，他們對德國超過2000人進行了調查。

中國品牌的表現

最新發布的《2024年電動汽車吸引力指數》顯示，大眾、奧迪和賓士在德國電動車市場中位居前三名，整體吸引力明顯高於中國品牌。該指數綜合考慮了價格、續航裡程、充電成本、創新度、品牌品質和信任度等多個因素。調查數據顯示，德國品牌在服務網路和品牌品質上的優勢顯著，而中國品牌雖然在價格上具有競爭力，但在品質信任度和技術創新方面仍有不足。

該指數囊括的12個汽車品牌按照吸引力指數排名依次為大眾、奧迪、賓士、特斯拉、保時捷、現代、寶馬、歐寶、雷諾、上汽MG、比亞迪和長城汽車。具體來看，大眾以111.5分的總分位居榜首，其平均價格為45274歐元，續航裡程為596公里。平均價格為77388歐元的奧迪和70257歐元的賓士分別以111.3分和110.9分緊隨其後。相比之下，中國品牌上汽MG、比亞迪和長城汽車儘管價格較低——平均價格區間在37865歐元（上汽MG）和46396歐元（比亞迪）之間，但綜合吸引力得分較低，分別為91.7分、89.6分和87.8分。這表明在德國市場中，消費者更傾向於選擇德國製造的電動汽車，主要原因在於他們對品牌品質和服務的高度信任。

最新公佈的上述指數所顧及的車商品牌和型號均參考德國汽車市場近年來的銷售排行榜產生。囊括的都是榜上排名靠前，或者銷售量增幅巨大的電車品牌和型號。受訪者中，有62%的人將價格視為最重要的因素，但幾乎同樣多的潛在客戶也關注續航裡程、電費以及品牌品質。在所有相關指標中，大眾被認為提供了最好的整體產品組合，儘管在某些單項指標中他們並不領先。

德國車商超越特斯拉？

梅賽德斯-賓士和寶馬被德國受訪者認為是特別具有創新力的品牌，雖然寶馬在總榜單中排在特斯拉、保時捷和現代之後，位列第七。緊隨其後的是歐寶和雷諾，這些品牌的平均價格相對較低，所以也領先於中國品牌。

中國品牌則在品質和信任度方面得分較低。在這一領域，甚至包括電動車先鋒品牌特斯拉在內也表現不佳，只得到了61%的信任度。榜單中，德國受訪者品質信任度最低的三個品牌均為中國汽車品牌，分別為長城汽車（39%），上汽MG（41%）和比亞迪（48%）。品質信任度最高的品牌分別為賓士（78%）、奧迪（76%）和寶馬（75%）。

德國《商報》研究院的分析師斯文‧榮（Sven Jung）表示，美國公司特斯拉在電動汽車領域不再是標準。尤其在技術參數方面，德國製造商現在表現更好。此外，他們還受益於強大的品牌和密集的服務網路。然而，Bearing Point的汽車專家曼努爾‧舒勒（Manuel Schuler）警告說，德國車商目前的這一優勢也並非不可動搖。

中國產電動車在2023年的德國慕尼黑國際汽車展上強勢亮相，正式全面進軍歐洲市場。當時德國之聲在慕尼黑街頭進行隨機採訪瞭解到。如果完全不提及某些電動車的來源地，受訪大眾對中國產電動車的接受程度不低。但部分受訪者也表示在購買下一輛新車時還是會優先考慮德國車商。主要原因是過去對德國車商產品品質和售後服務的信任度。

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